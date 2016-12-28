العمل يهب الصحة

دعاني مضيفي إلى أحد المطاعم في سيدني عاصمة استراليا، صاحب المطعم من لبنان، وسبق أن عمل في المملكة، وفي أبو ظبي، كان يشارك في حمل الأطباق ويتحدث إلى الزبائن، أشار صاحبي إلى امرأة تحمل الأطباق وقال: هذه زوجة صاحب المطعم، وهي ربة بيت، وتحضر لرسالة الدكتوراة، وتساعد زوجها في تقديم الوجبات، وتصطحب طفلها أحياناً إلى المطعم، وحين تساءلت: ألا تستطيع أن تحضر خادمة تتولى شؤون الطفل؟ أجاب: في استراليا من المستحيل أن تستقدم خادمة، أو سائقاً خاصاً، هذه أعمال تقوم بها الأسر متعاونة فيما بينها، وتهيئ الحكومة، والقطاع الخاص، كل ما يشجع على ذلك، من حضانة، ووسائل نقل مريح، وسهولة إجراءات، الحكومة تحدد المهن المطلوبة التي تحتاجها البلاد، وخصوصاً أصحاب الكفاءات، والمهن الفنية، فيستقدمون سنوياً بين ثلاثمائة ألف، إلى أربعمائة ألف فني، يتم اختيارهم من مختلف دول العالم، ويتم منحهم الجنسية فيما بعد، حتى يزيد ولاؤهم، ويستثمروا أموالهم داخل استراليا.

تذكرت تلك المحادثة، حين غاب السائق، ولم يعد من الإجازة دون سابق إنذار، أصبحت معه، أنا وابني نقوم بمهمة إيصال بناتي إلى الجامعة، والعمل، ونحن في طريقنا للعمل وبعد خروجنا منه، لكن هيهات أن تتوافق الأوقات مع اختلاف أوقات المحاضرات وانتهائها، مما يشكل صعوبه بالغة، خصوصاً مع ما تشهده مدينة الرياض من زحام. مما اضطرني إلى البحث عن سائق مؤقت، وبسعر مضاعف.

لقد كان المواطن السعودي في الخمسين سنة الماضية، أكثر عطاءً وإنتاجاً، لكنه اليوم تأثر بمتغيرين اجتماعيين، أحدهما اقتصادي، والآخر ثقافي، وهما زمن الطفرة والصحوة، وكلاهما أثَّر على إنتاجية المواطن، ومدى مساهمته في بناء اقتصاد منتج. فالطفرة أوجدت المال من مصادر سهلة، ودون عناء، وأوجدت العمالة الرخيصة التي تقوم بما كنا نقوم به من أعمال المنزل، والبيع، والشراء وبقية الحرف. في زمن الطفرة، ورخص الخدمات من ماء وكهرباء، بنينا البيوت الكبيرة، بمجالسها الواسعة، والمتعددة، دون التفكير في تكاليف البناء، أوالصيانة والخدمات، ناهيك عن أضرارها البيئية.

أما الصحوة فمع نبل أهداف من أسسوا لها، إلا أنها حرمت نصف المجتمع من المساهمة في العمل المباح، من بيع، وشراء، وإيصال الأطفال إلى مدارسهم، والاستعاضة عن كل ذلك بالسائقين الأجانب، والعمالة، التي تولت معظم أنشطة التجارة، وساعدها التستر على أن تعمل لنفسها، وتحول المليارات سنوياً إلى خارج المملكة. من أخطاء الصحوة، المساواة بين الخلوة المحرمة والتي تكون بين رجل وامرأة في مكان لا يراه فيهما أحد، والتي تنتفي بوجود امرأة ثانية، او طفل معهما، ساووا بين هذه وبين الاختلاط الذي تحتمه متطلبات الحياة، من عبادة، وعمل وتجارة، تكفي الحاجة، وتكون خير عون للأسرة على زيادة دخلها.

اليوم تشكل الطالبات أكثر من 55% من خريجي الجامعات، وأكثرهن يبقين في البيوت تحاصرهن العنوسة، والفراغ، داخل الغرف المغلقة بصحبة الأجهزة الذكية والإنترنت، "العمل يهب الصحة"، حكمة جميلة مجربة، والعمل حق لكل مواطن قادر عليه، واليوم أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً مع غلاء المعيشة، وكثرة متطلبات الحياة، العمل وحده هو ما يحارب الفقر، والكسل، والحاجة، والابتزاز، وعليه أقترح القيام بالخطوات الآتية:

أولاً : تحويل الدولة من رعوية إلى منتجة، بحاجة إلى قرارات اقتصادية، تمكن الشباب من الجنسين من العمل في القطاع الخاص، خصوصاً في مجال التجارة، والمؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، دون منافسة غير عادلة من الوافدين الذين يتسترون خلف أسماء مواطنين، كما أن العمل في الخدمات، والرقي بأدائها، سيخلق أعداداً كثيرة من الوظائف المجدية، المملكة بحاجة إلى آلاف الباحثات الاجتماعيات اللائي يعملن في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي الجمعيات الخيرية، لمعرفة أحوال الأسر المتعففة، التي بحاجة إلى مساعدة، والأسر التي تستفيد من الضمان الاجتماعي لتمكين القادر منها على العمل، ومساعدة غير القادر بسبب الإعاقة، أو الكبر، والمرض، على تجاوز الصعاب، وتأمين العيش الكريم لهم.

ثانياً: الشباب من الجنسين لديهم حماس منقطع النظير للانخراط في العمل الخيري والتطوعي، في مجال خدمة الآخرين داخل المملكة، وخارجها، وهذا سيوجه البوصلة من السلبية والكسل، إلى الإيجابية، واستثمار الطاقات فيما يعود بالنفع على الوطن والمواطن وانتمائه، وإحساسه أنه شريك في البناء وتقديم الخدمات.

المملكة على أعتاب تغييرات اقتصادية كبيرة، تحتم إيجاد فرص وظيفية لكل مواطن ومواطنة، لزيادة دخل الأسر، ومساعدتها على تجاوز مصاعب التحول، وفاتورة رفع الدعم عن الخدمات، والعالم بأجمعه على أعتاب تغيرات كبيرة، ومتسارعة، في مجال محدودية الوظائف المتاحة، بسبب التقدم الهائل في التقنية، وأسلوب تقديم الخدمات دون وسيط، مما يحتم التخلص التدريجي ممن ينافس المواطن على المهن المطلوبة، خصوصاً مع ما وصلت إليه المرأة في المملكة من مستوى تعليمي عالِ ،أثبتت معه أنها أهل للثقة، وقادرة على إتقان العمل.

*نقلاً عن "الرياض" السعودية