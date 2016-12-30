البداية الحقيقية.. للإنتاج

لست وحدى أسعد المصريين الآن!! والمناسبة مشروع الاستزراع السمكى العالمى ، الذى افتتحه الرئيس السيسى، أمس الأول، شرق قناة السويس، فى غرب سيناء.. وأين؟ فى منطقة الترسيب التى تكونت بردمها من ناتج حفر القناة الجديدة.. وفرق كبير بين هذه الأرض وما يعرف حتى الآن باسم «سهل الطينة»، الذى نشأ من إلقاء ناتج حفر القناة الأولى، التى افتتحها الخديو إسماعيل فى نوفمبر 1869.. فقد حولناها - أيامها - إلى مقلب لنواتج حفر القناة الأولى دون استغلال.. ولكن الرئيس السيسى حول منطقة أحواض ترسيب القناة الجديدة إلى مصدر للخير للإنتاج لإطعام شعب مصر.. شوفوا الفرق!!

ولست وحدى السعيد بين المصريين بهذا المشروع.. ولن أحدثكم عن عدد الأحواض والترع الفرعية التى تغذيها، ولا مساحة هذا المشروع.. ولكننى أتحدث «اليوم» عن جانبين من فوائد هذا المشروع.. الأول: توفير اللحوم - من الأسماك، والثانى: الجانب الإنسانى، أى فرص العمل التى يوفرها هذا المشروع.

بل أكاد أعتبر هذا المشروع أول مشروع إنتاجى حقيقى، يضيف إنتاجاً غذائياً يساهم إلى حد كبير فى مقاومة الغلاء، بل والسيطرة على أسعار باقى أنواع البروتين اللحمى. من لحوم حمراء. وبيضاء، أى الدواجن وأخواتها، والأسماك أيضاً.. ذلك أن مصر، وقد وصل عدد سكانها إلى 95 مليوناً تأكل سنوياً أسماكاً يصل وزنها إلى مليونين و100 ألف طن من الأسماك.. لا ننتج منها - الآن - سوى مليون و400 ألف طن، وبذلك نحتاج إلى استيراد 700 ألف طن، كل عام. ومن أين؟! من إندونيسيا حتى الجمبرى وسمك المكرونة. وفيتنام وتايلاند، حيث أسماك البلطى المصرية، ويا للعجب، وأيضاً من مزارع الجمبرى، فى دبى.. رغم أن مصر فيها بحر أحمر وبحر متوسط و9 بحيرات شمالية: البردويل. المنزلة. البرلس. إدكو. مريوط، وداخلية بحيرات قارون. وادى الريان. والسد العالى. وبالطبع بحيرتى التمساح.. والمرة!!

وإذا كنا نشكو من سوء مياه البحيرات الشمالية «الكبرى»، بسبب إلقاء مخلفات الصرف الزراعى، والصحى، والصناعى، وانعكاس ذلك على نوعية أسماكها.. فإن المزارع الجديدة ليس فيها هذا العيب الصحى، لأن مياهها ملحية بحرية تأخذها مباشرة من قناة السويس.. ومعروف علمياً وعالمياً أن الأسماك البحرية هى الأفضل من النيلية.. وأن الأسماك البحرية الأفضل هى الدنيس والقاروص واللوت والجمبرى، فضلاً عن الحنشان، وهى الأغلى ثمناً وقيمة غذائية، ولذلك فإن هذه المزارع الجديدة ستعمل على توفير هذه الأسماك عالية الجودة.. ولها هنا أكثر من ميزة.. منها توفيرها للأسماك محلياً. ومنها تصدير حصة لا بأس بها إلى أوروبا، التى تفضل الدنيس والقاروص واللوت.. وتعشق الحنشان. أما عن الجمبرى وعشق المصريين له.. فالحديث يطول، فمن مات بدون جمبرى لن يجد قشره!!

وتأثير هذه المزارع يبدأ من خفض أسعار الأسماك المصرية. بل ربما سنتحول من شعب لحمى إلى شعب سمكى!! وبالتالى تنخفض أسعار اللحوم الحمراء. وأنتم تعرفون أسعارها: محلية وحتى مستوردة.. وتخفض أسعار الدواجن، ونحن الآن على بدايات التهاب أسعار الدجاج المحلى والمستورد.. وكذلك أسعار الحمام - وللمصريين عشق خاص للحمام - والبط والأرانب، نقول ذلك لأن المتوقع وصول سعر كيلو الدجاج إلى 40 جنيهاً.. ويا لهوتى!! أو دهوتى.

ولكن ما يؤرق البعض هو أسعار العلف اللازم لمزارع الأسماك الجديدة.. لأن أسعار العلف هى المتحكمة فى أسعار اللحوم الحمراء.. وأسعار الدواجن وتوابعها، ويريدون الاطمئنان على توفر هذا العلف محلياً.. وقد يكون فى الصناعات البتروكيماوية الحل.. إذ من الغاز الطبيعى يمكننا إنتاج أنواع عديدة من الأعلاف، ولنا تجارب أبرزها مصانع سماد طلخا، ومصانع سماد موبيكو فى رأس البر، وربما فى المصانع التى افتتحها الرئيس السيسى منذ أيام فى منطقة دهشور.

وكذلك تخفيف الطلب على الدولار اللازم لاستيراد الأسماك.. واستيراد الأعلاف.. وكمية 700 ألف طن أسماك مستوردة.. كمية رهيبة.

■ ■ والجانب الإنسانى هو أن المشروع الجديد يوفر 10 آلاف فرصة عمل، ومن المؤكد سيخفف ذلك من ظاهرة الهجرة غير الشرعية لأبناء السواحل، وأكثرهم من الصيادين.. فهمتم يا مصريين؟!

■ ■ وإذا كانت هناك شكوى من ارتفاع أسعار الجمبرى - مثلاً - فإن ذلك لن يستمر.. فما طرح مجرد بشائر.. ولكن عندما يتحول الإنتاج إلى إنتاج كمى كبير سوف ينخفض بطبيعة الحال سعر هذه السلع.. بل وأرى فرصة طيبة للسيطرة على أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

■ ■ وحتى تعرف عظمة ما يجرى نقول إن هذه المزارع إنما هى جزء أساسى من المشروع المتكامل لتنمية محور قناة السويس..

وأهلاً بالأسماك.. أهلاً!!

* نقلا عن "المصري اليوم"