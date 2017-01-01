إنتربرايز Enterprise

وفقا لقاموس كمبريدج للغة الإنجليزية، فإن كلمة «إنتربرايز» تعنى مشروعا كبيرا أو شركة متعددة الأغراض أو مؤسسة عملاقة وفيها قدر كبير من الخيال والتطلع إلى آفاق بعيدة؛ وهى فى ذات الوقت تعد واحدة من الصفات التى يكون فيها الإنسان متحمسا للجديد، ومستعدا لكى يقوم بأعمال ماهرة وباهرة رغم أن المخاطر واردة. المعنى الأقرب لها باللغة العربية هى «الجرأة» والاستعداد للولوج فى أعمال كبيرة وغير عادية؛ وفى أحيان يتجسد فيها المستقبل الذى جعل الكلمة اسما لسفينة فضاء تطل على العالم فى مسلسل تليفزيونى أمريكى بدأ عام ١٩٦٦ تحت اسم «ستار تريك» (خرج منه بعد ذلك ١٢ فيلما سينمائيا) كانت فيه السفينة مطلة على الدنيا، تخترق سحبا مستقبلية، وتنحت ما فى المستقبل من لغة جديدة، وعالما ساحرا ومثيرا ومبهرا.

بالطبع فهذه المقدمة ليست استعدادا للولوج إلى عالم الخيال العلمى، أو لتقديم دروس فى الترجمة، وإنما لتقديم نشرة إخبارية، أو «نيوز ليتر News Letter» صدرت فى عام ٢٠١٥ تحت هذا الاسم وموضوعها الأساسى هو الاقتصاد المصرى. المطبوعة توزع إلكترونيا من خلال البريد الإلكترونى فى الثامنة صباحا كل يوم على ٢٦ ألفا من المشتركين فيها؛ وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية. وقد تدهش أن فى مصر، حيث القضية الاقتصادية تشغل بال الدولة والشعب بأكثر من أى قضية أخرى، لا تجد الكثير من المصادر المباشرة التى تغطى أبعادها المختلفة يوما بعد يوم. معظم الصحف «القومية» العامة والخاصة أقسامها الاقتصادية صغيرة وضعيفة فى معظم الأحوال، والجرائد المتخصصة تطاردها هذه الحالة من التخصص فتجعلها واهنة حجما وتوزيعا؛ أما المدهش فهو أن غالبية القنوات التليفزيونية لا يوجد فيها برنامج اقتصادى واحد مؤهل لكى يعطى الأرقام الحقيقية للاقتصاد، فضلا عن محاولة الاقتراب من معناها وما تؤدى إليه فى الواقع. «إنتربرايز» المصرية تحاول بإجادة القيام بهذه المهمة بقدرٍ عالٍ من الحرفية والدقة والشمول، وكل ذلك فى مساحة لا تحتاج أكثر من نصف ساعة لقراءتها وتأملها أيضا.

ما لفت نظرى فيها أنها وضعت أربعة أمور تحتاجها مصر خلال عام ٢٠١٧ ربما لكى تخرج من عثراتها الاقتصادية، ومن يعلم ربما تدلف إلى مستقبل أكثر إشراقا مما كان عليه الحال من قبل، أو تحديدا فى عام ٢٠١٦ الذى انتهى توا. هذه الأمور سوف نعرضها كما جاءت فى «إنتربرايز» مع بعض الاستطراد الذى يعتمد على ما اعتدنا الحديث عنه فى السابق، ولكن الإطار المطروح هنا يجعلها أكثر مباشرة وتركيزا. الأمر الأول أن مصر تحتاج حكومة غير صبورة، وهو تعبير آخر لحكومة سريعة وحازمة وجازمة وغير مترددة فى توفير مناخ للاستثمار من قوانين ولوائح وتشريعات وتحركات سياسية داخلية وخارجية ملائمة لتشجيع النمو الاقتصادى. وباختصار، فإنه لم يعد هناك وقت لدى مصر يمكن إضاعته؛ بل إن التلكؤ ربما يعنى التراجع وربما ما هو أكثر قسوة. الأمر الثانى أن مصر تحتاج قطاعا خاصا صبورا للغاية، فلا يتعجل نتائج الإصلاح الاقتصادى، ولا يفقد أعصابه إزاء ما يرد فى هذا الإصلاح من عقبات طبيعية نتيجة حدوث تغييرات عميقة؛ أو نتيجة تعويم الجنيه المصرى، فالمهم ألا يفقد القطاع الخاص ثقته فى الإصلاح، وربما يدرك أيضا أنه يحتاج خيالا وجهدا أكبر للتعامل مع واقع أكثر تنافسية. والأمر الثالث أن مصر تحتاج استقرارا فى السياسات، والحفاظ على المسار الذى تسير فيه؛ لأنه من الطبيعى أن تؤدى حزمة الإصلاحات الاقتصادية إلى «خضة» تقلب أمورا كثيرة، وتطرح دوما التراجع عما كان من إجراءات، والعودة إلى ما كنا عليه من قبل. أحيانا يبدو التوقف عن تناول العلاج وسيلة للخلاص من لحظات صعبة، ولكن وظيفة الإرادة السياسية أن تتجاوز لحظة الألم إلى المستقبل الواعد بعدها. والأمر الرابع هو العمل والعمل الشاق على كل الجبهات الإصلاحية من الحكومة والقطاع العام والآخر الخاص والمجتمع المدنى. فالعمل وحده مع زيادة الإنتاجية هو الذى يجعل الاقتصاد المصرى أكثر تنافسية وقدرة على التصدير، وتجاوز العجز فى الموازنة وميزان المدفوعات والآخر التجارى.

الأمور الأربعة أتت فى «إنتربرايز» لكى تلخص قدرا كبيرا من الحكمة الاقتصادية المعروفة فى لحظات الإصلاح الجادة، والتى يفترض أنها تقف على حافة الثقافة المصرية الشائعة. ففكرة «الصبر» من الأمور الراسخة فى الأمثال الشعبية المصرية، كما أنها رائجة فى العديد من الأغانى، خاصة ما تعلق فيها من انتظار للمحبوب، وكثيرا ما تجدها معلقة فوق الجدران فى البيوت ومحال البقالة. هنا فإن مقاومة الصبر والخروج عليه تبدو ضرورية بالنسبة للحكومة، فعليها أن تخرج من إطار الثقافة العامة التى ذاعت خلال أكثر من ستة عقود من الصبر على المكاره، لأنه لم يعد فى القلوب ولا فى العقول مكان. ومع ذلك فربما كانت للثقافة الرائجة قيمة لدى القطاع الخاص الذى باتت أمامه فرصة متاحة بعد أن ابتلعت البلاد حبوب الشجاعة وبدأت عملية كبيرة للإصلاح الاقتصادى تحتاج إلى تجاوب وصبر على المكاره من المستثمرين، وقدرة على طرح الأمور والعقبات فى الأطر السياسية المعقولة. ولكن أكثر ما تحتاج إليه الحكومة هو أن تقوم بدورها الذى عليها القيام به فى الحفاظ على المسار، وأن تبقى يدها على الدفة، فتسير السفينة إلى ميناء مأمون. ولكن المسألة فى النهاية وعلى جميع الأطراف، أن تعمل، وتبذل جهودا غير عادية لكى نلحق بالزمن والعصر.

* نقلاً عن "المصري اليوم"