أيام أوباما الأخيرة!

كل الأمور فى الولايات المتحدة الأمريكية ليست على حالها التى اعتادتها؛ وفى الأمور السياسية تحديدا فإن كل شىء انقلب رأساً على عقب، فى النصوص والنفوس والتقاليد أيضا. ما استقر عليه الأمر عبر عقود طويلة هو أنه ما إن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية فى الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر، حتى يصير الرئيس القابع فى البيت الأبيض حتى ٢٠ يناير التالى للانتخابات فقط لتسيير الأمور، وكما يقال يصبح مثل «البطة العرجاء» التى بالكاد تتحرك؛ فلا سياسات جديدة، ولا قوانين تعرض على الكونجرس، ولا حتى مبادرات يمكنها أن تشل يد الرئيس المنتخب. ولكن إذا حكمت الظروف، فإن الرئيس المنتخب تجرى استشارته فى السياسات التى تواجهها، ويكون رأيه حاكما إلى حد كبير. حدث ذلك حينما وجد الرئيس جورج بوش الأب أن الأزمة الصومالية قد وصلت إلى حدة تحتم تدخل الولايات المتحدة عسكريا فى نهاية ١٩٩٢، فما كان إلا استشارة الرئيس المنتخب بيل كلينتون الذى كان منتظرا على أعتاب البيت الأبيض فى يناير ١٩٩٣. وهكذا فإن الظروف الاستثنائية وحدها التى تحتم التعاون بين الرئيس المقيم والرئيس المنتخب؛ فالأول عليه ألا يبدأ شيئا يعقد حياة الرئيس القادم، والثانى عليه أيضا أن يؤمن ويفعل بشكل قاطع أنه لا يمكن أن يكون فى الولايات المتحدة سوى رئيس واحد مسؤول طوال الوقت، فلا يمارس أيا من مهام الرئيس قبل قيامه بالقسم الرئاسى أمام الكونجرس.

عملية انتقال السلطة فى واشنطن اختلفت عن كل الفترات السابقة. ورغم أن لحظة انتخاب ترامب شهدت محاولة تقديم شهر عسل بين الرئيس الحالى والرئيس المنتخب خلال المرحلة الانتقالية، حينما جرى اللقاء فى البيت الأبيض بين أوباما وترامب واتفقا فيه على اعتماد القاعدة المعتمدة: ألا يقوم الرئيس القائم بسياسات لا يتفق معها الرئيس المقبل وقد تعقد مبادراته، وفى نفس الوقت أن يظل هناك رئيس واحد للولايات المتحدة حتى يقسم الرئيس المنتخب فى الموعد المرصود، ومن ثم لا يتصرف الرئيس المنتخب كرئيس فاعل حتى تحين لحظته. ولكن «دونالد ترامب» خالف القاعدة، وسار على خطوه الجمهوريون كلهم، حتى قبل الانتخابات الرئاسية، عندما اعترضوا على تعيين أوباما قاضيا فى المحكمة الدستورية العليا يحل محل القاضى سكاليا الذى توفي؛ بل إن الكونجرس الذى فيه أغلبية جمهورية رفضوا حتى المضى فى الإجراءات الدستورية للقاضى المعين من قبل الرئيس. ترامب أيضا كسر القاعدة بقوة عندما أخذ فى التصرف كرئيس للدولة يستقبل قادة دول أخرى مثل رئيس وزراء اليابان، ويرسل رسائل مودة إلى دول مثل روسيا، فى حالة خصومة مع الولايات المتحدة على أكثر من جبهة. ورغم أن ترامب كان لديه وقت كاف خلال الحملة الانتخابية لكى ينتقد سياسات أوباما ويطرح سياسات بديلة، إلا أنه أخذ أيضا بعد انتخابه ليس فقط فى انتقاد سياسات قائمة، وإنما أيضا يخلق حالة من الفزع حولها، تجعل ممارسة الرئيس القائم لسياساته مستحيلة.

ويبدو أن الرئيس أوباما قرر أن يرد الصاع صاعين، أو أن فى الأمر ما هو أكثر، ويخص حالة الانقسام الحاد الجارية فى الولايات المتحدة أثناء الانتخابات وما بعدها. كانت تحركات أوباما على أكثر من جبهة، أولاها أنه قرر وضع عقوبات إضافية إلى تلك الجارية على روسيا بالفعل بسبب سياسات موسكو فى أوكرانيا؛ ولكنها هذه المرة بسبب تدخل بوتين فى الانتخابات الأمريكية عندما اكتشفت أجهزة المخابرات الأمريكية أن هناك علاقة بين الكرملين والخطابات الإلكترونية التى نشرتها «ويكيليكس» عن لجنة الحزب الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية. الضربة هنا كانت ضربتين: واحدة ضد بوتين باعتباره حليفا قادما لترامب ولمستقبل العلاقات الأمريكية الروسية كما يراها، لأن رفع العقوبات سوف يستلزم استشارة الكونجرس، وهنا فإن كثرة من الجمهوريين يرون ما يراه الديمقراطيون بأن روسيا خَصم وليست صديقا، أو يمكن أن تكون صديقا كما يراها ترامب. والضربة الأخرى لترامب ذاته حينما تبقى حية قصة أن نتيجة الانتخابات الرئاسية لا تعطى شرعية لترامب، لأنه لم يخسر فقط الأغلبية الشعبية (بأكثر من أربعة ملايين صوت)، وإنما فاز نتيجة تدخل قوة أجنبية (روسيا) بتشويه موقف مرشح إزاء الآخر من ناحية، والجائز من ناحية أخرى أن يكون من خلال التدخل الإلكترونى فى عمل أجهزة تسجيل الأصوات. باختصار، سوف تظل شرعية انتخاب ترامب مطروحة طوال الوقت سياسيا، أما قضائيا فإن ذلك متروك الآن لأكثر من ٦٠ قضية جرى رفعها من قبل ديمقراطيين وغيرهم أمام محاكم متعددة.

الضربة الثانية التى وجهها أوباما إلى ترامب جاءت فيما يخص أزمة الشرق الأوسط الدائمة والمستعصية على الحل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. صحيح أن أوباما يفكر كثيرا فى التراث الذى سوف يذكره التاريخ له، ومن ثم فإنه أراد وضع نهاية مشرّفة لمبادرته التى بدأها عندما وصل إلى البيت الأبيض وأشهرها أثناء خطابه فى القاهرة إلى العالم الإسلامى. وجرى ذلك من خلال تشجيع دول أخرى على تقديم ما كانت تلح عليه من صدور قرار من مجلس الأمن يوصى بضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، واعدا بأن الولايات المتحدة لن تستخدم حق الفيتو فى منع القرار من الصدور. باقى القصة معروف، ولكن المهم هنا ما تولد عنها داخل السياسة الداخلية الأمريكية، وبين الرئيس المقيم فى البيت الأبيض والرئيس الواقف على بابه. فقد كسر ترامب قاعدة الصمت الواجبة عندما قام باتصالات تسعى إلى منع صدور القرار، وأكثر من ذلك أصدر تصريحات وأرسل رسائل على «تويتر» تعارض صراحة موقفا تتخذه الولايات المتحدة فى المنظمة الدولية، على أساس أنه لم يكن من حق أوباما فى المقام الأول أن يقوم بهذه الخطوات المضادة لحليف للولايات المتحدة - إسرائيل - وليس ما تبقى له فى البيت الأبيض إلا أيام. النتيجة بعد ذلك كان سُخط إسرائيل بالطريقة التى نعرفها، ولكن المهم كان رد أوباما على هذا السُّخط من خلال خطاب شامل لجون كيرى، وزير الخارجية، يضيف مبادرة جديدة لحل الصراع العربى الإسرائيلى. وهكذا، فإن ترامب الآن لم يعد أمامه فقط كيف يدير السياسة الخارجية إزاء الشرق الأوسط كما يعرفه صراعا مع الإرهاب، وإنما أصبحت القضية الفلسطينية الإسرائيلية مطروحة بقوة.

ولكن الجائز أن ضربة أوباما الكبيرة جاءت عندما صرح بأنه لو كان مرشحا فى الانتخابات الأمريكية للرئاسة لفاز بمقعد الرئيس كما فعل ذلك من قبل مرتين. وكان ما ساعد أوباما على هذه الضربة استطلاعا للرأى قامت به مؤسسة جالوب الأمريكية، كانت نتيجته أن الرئيس باراك أوباما هو أكثر الشخصيات التى تلقى الإعجاب من الرأى العام، سابقا فى ذلك ترامب بسبع نقاط. ولكن، ومع ذلك، فإن القضية ليست المباهاة حول موضوع ليست له قيمة عملية الآن بعد فوز ترامب بالانتخابات، وإنما لأن ذلك يعطى مؤشرا إلى ما سوف يأتى بعد ذلك. فالعملية السياسية الأمريكية لا تتوقف، وغالبا فإن الفوز فيها لا يكون بالضربة القاضية، وإنما بالنقاط التى يجمعها كل طرف أمام منافسه أو منافسيه، وأوباما بدأ عد النقاط من الآن، من خلال ليس فقط تعقيد حياة ترامب عندما يتولى الرئاسة أكثر مما هى معقدة بالفعل، أو من خلال التشكيك فى شرعية انتخابه، وإنما أيضا بطرح بدائل سياسية قد تكون مفزعة مع توالى الأيام. وربما لم يكن الأمر كله صدفة عندما قام الديمقراطيون بإعداد قائمة لهؤلاء الديمقراطيين المرشحين لرئاسة الدولة فى انتخابات ٢٠٢٠، حيث برز فى هذه القائمة اسم «ميشيل أوباما»!.



*نقلا عن "المصري اليوم"