موسيقى الإبداع الأكبر

ليس هذا دعابة، هل قام الكون على ثلاث: الرياضيات، الفيزياء والموسيقى؟ على هذا الأساس يُؤسّس البحث العلمي، وعلى هذه القاعدة يجب أن تبنى المناهج الحديثة العصريّة. مشكلتنا هي أننا نوافق على الرياضيات والفيزياء، ونعترض على الموسيقى، لأن ما نملكه منها أكثره مخجل. سأبسّط المسألة بمضاعفة تعقيدها: الفيزياء هي رياضيات وموسيقى، والموسيقى هي رياضيات وفيزياء، والرياضيات هي أمّ الفيزياء والموسيقى. هل زال الغموض والإبهام لدى جنابك؟

دعنا نَعُدْ خمسة وعشرين قرناً إلى اليونان. في ذلك العصر انبثقت ومضة عبقرية في دماغ فيثاغورس، الفيلسوف الموسيقي عالم الرياضيات، وهي أن أجمل المسافات بين درجتين صوتيتين (نوتتين) هي: الديوان (الأوكتاف، من أوكتا ثمانية: قرار- جواب، يقول لها العامّة: شايب وشباب) مثلاً دو قرار- دو جواب، وهي مسافة 1/2. والخامسة، مثلاً دو- صول وهي 2/3، الرابعة، مثلاً دو- فا، وهي ¾. انطلق البحث العلميّ لديه من السؤال: إذا كان نظام الرياضيّات هذا عالميّاً في كل ألوان موسيقى الأرض، كقانون عام في دنيا الإنسان والحيوان (الطيور بخاصة)، فلم لا يكون بناء الكون كله على هذه الشاكلة قائماً على الرياضيات والموسيقى؟ علم الفلك دخل المسرح في ذهنه، فأدرك أن الرياضيات تحكم حركة النجوم والكواكب في نظام محكم، وسمّى ذلك موسيقى الأفلاك (لا بمعنى أن لديها جوقة وتختاً). العلماء اليوم يعرفون آلاف أضعاف ذلك. علاقة القمر بالأرض موسيقية، فهو يكمل دورة حولها كلما دارت هي حول نفسها دورة، أي واحد على واحد مثل تكرار نوتة دو مرّتين. عطارد يدور حول نفسه ثلاث مرّات، حين يكمل دورتين حول الشمس، أي ثلاثة على اثنين، مثل دو- صول. ونعرف أن الماء، الذي منه كل شيء حيّ، فيه ذرّتا هيدروجين وذرّة أوكسجين، أي اثنان على واحد، مثل دو قرار- دو جواب.

ما لا يعرفه القدامى هو أعجوبة سرّ التزامن (سنكرونيزيشن) الذي هو مبدأ فيزيائيّ رياضيّ، تنظم به كل الموجات في الكون علاقاتها البينيّة في التردّدات والذبذبات، مثلما نفعل لكي يتجاوب جوّالنا مع حاسوبنا، ويتيسّر التعاون بينهما. بين جسيمات مادّة الكون روابط دبلوماسيّة. لولا نظام التزامن بين تردّدات الموجات، لاختل كل نظام. الذبذبات في حاجة إلى تناغم وهارموني. رياضيّات تحكم قوانين الفيزياء، التي هي أساس الكيمياء، وهذه أساس المادّة العضويّة، التي هي أساس الأحياء، من النبات إلى الحيوان، إلى الحيوان العاقل الصانع المبدع.

لزوم ما يلزم: النتيجة الإشكالية: العالم العربيّ أمواج بشريّة لديها تردّدات (فهي متردّدة) وذبذبات (فهي متذبذبة)، وعصيّة على التزامن (مع العصر)، لهذا لا نرى تناغماً وهارموني في الأداء العامّ.

* نقلا عن "الخليج"