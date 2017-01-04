التوازن المالي والاقتصادي

في أي خطة اقتصادية يتم وضع برنامج لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة صحية ليس مهمتها الحفاظ على الطبقة وسطى فقط، بل تساعد الفقير للخروج من الفقر، والغني ألا يخسر ثروته، وابن الطبقة الوسطى أن تتحسن جودة حياته وليس فقط دخله.

في الأسبوع الماضي أعلنت أرقام الميزانية وبرنامج التحول المالي والذي قدم صورة عامة لخطوات وأهداف التحول، وكان من أهم النقاط التي لفتت انتباه الجميع وأثارت تساؤلات العامة هي خطة رفع الدعم وضريبة الأراضي البيضاء وضريبة القيمة المُضافة والرسوم على العمالة الأجنبية.

أولاً أبدأ الحديث بأن الرسوم والضرائب تكون علاقتها نسبياً عكسية مع النمو الاقتصادي؛ ولكنها أداة فعالة للتنظيم الاقتصادي وتحديد الاستهلاك السلبي (الهدر)، لذلك لا أعتقد أن هذه الرسوم الجديدة هي مصادر دخل غير نفطية بقدر ما هي أدوات لمعالجة التشوهات الاقتصادية، مثلاً رفع أسعار الطاقة والذي كما ذكرت دراسة التوازن المالي بأنه يسبب هدر 300 مليار ريال وأعتقد بأن الرقم ربما يكون أعلى في حال ارتفاع أسعار البترول كثيراً، وحسب الدراسات فإن الفرد في المملكة هو خامس أكبر مستهلك للبترول وأعلى من المتوسط العالمي، ومتوسط الأفراد الذين يتجاوزون السعودي هم من اقتصاديات متنوعة، ولا تعتمد على البترول بشكل رئيس مثل المملكة باستثناء الكويت.

أيضاً ضريبة القيمة المُضافة على المنتجات الضارة ونسبة التدخين تبلغ 23%، والمصابون بالسكر تبلغ نسبتهم 17%، وهي لتقليص هذه النسب غير الصحية وضريبة الأراضي البيضاء أداة لتحريك السوق العقارية وإعطاء (دينامكية) في تحديات أزمة الإسكان، وأخيراً الرسوم على العاملين الأجانب هي من أجل رفع كفاءة العامل الأجنبي وتشجيع المستثمرين لجلب القليل من العمالة ذات الكفاءة العالية بدلاً من الكثرة الرخيصة والبليدة.

هذه الرسوم هي إعادة هيكلة لمواجهة تشوهات أكثر من أن تكون مصادر دخل غير نفطية، مع طرح برنامج حساب المواطن لدعم الأسر المتأثرة وحفظ التوازن الاجتماعي، وأيضاً لا أتوقع انكماشاً أو انخفاضاً مخيفاً في الاستهلاك الداخلي، صحيح نحن لا نعيش طفرة؛ لكننا في الطريق لنمو اقتصادي تدريجي لا يزال أقل من معدل دخول الخريجين إلى سوق العمل، والمؤشرات الاقتصادية العامة سوف توضح توازن معدل النمو والتوظيف، فلا يزال من المبكر الحكم، ولكن يغلب علي التفاؤل.

* نقلا عن "الرياض"