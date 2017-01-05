خريج الكليات العلمية

حسنًا فعلت لجنة التعليم والبحث العلمى فى البرلمان، بأن دعت إلى جلسة استماع، صباح الأحد، حول «تطوير وإصلاح التعليم الجامعى »، ودعا إلى الجلسة عدد من أساتذة كليات الطب والهندسة، بالإضافة إلى نخبة من السادة رؤساء الجامعات والأساتذة وكذلك عدد من الطلاب والطالبات.

والواقع أن التعليم الجامعى به عدة مشكلات، يجرى العمل على حل كثير منها، لكن مشكلات المشاكل فى الكليات العلمية، وعلى الأغلب ما تسمى «كليات القمة»، مثل الطب والهندسة والعلوم وغيرها.. فقد ثبت أن نسبة كبيرة من رموز التطرف والتشدد فى مصرنا الحبيبة من خريجى الطب والهندسة. إحدى الإحصائيات تصل بهذه النسبة إلى 80%، مما يدعونا إلى التوقف ومراجعة ما يجرى فى هذه الكليات.

ترى هل السبب يكمن فى أن خريجى هذه الكليات هم- بالأساس- من طلاب قسم علمى بالثانوية العامة (علوم أو رياضيات)، ومن ثم فإن كلا منهم يتخرج، ولا يكون درس شيئا من العلوم الإنسانية، معلوماته فى تاريخ مصر تتوقف عند حدود ما درسه فى الصف الأول الثانوى، وهو جد محدود، قد يتناسب مع صبى فى الخامسة عشرة من عمره، لكنه لا يكفى لتكوين وعى مواطن كامل، وكذلك فى الجغرافيا، فضلاً عن الأدب والفلسفة والدين وعلم النفس وغيرها، ومثل هؤلاء الطلاب بحكم الدراسة يتخرجون دون قراءة قصيدة لشوقى أو حافظ أو صلاح عبدالصبور، ودون الوقوف على رواية من أعمال نجيب محفوظ أو طه حسين، أو قراءة مسرحية من مسرحيات توفيق الحكيم، ودون الإلمام بالحدود الدنيا من المعارف والنظريات الفلسفية والسياسية الحديثة، فيكون هذا الطالب معرضا وجاهزا لأن يتم حشو ذهنه بالأفكار المتطرفة؟!

هل الأمر يتعلق بطبيعة الدراسة التى تفرض على الطالب أن ينقطع نهائيًا للعمل وللمشرحة ولحفظ (استظهار) المادة النظرية، كما يمليها الأستاذ، ومن ثم فهو شخصية تتحرك، وفق نسق ثابت ومنضبط بأسلوب حديدى، يقتل العقلية النقدية لديه؟!

هل يمكن أن نقبل ذلك التفسير؟!

وهناك من يعيد الأمر برمته إلى «مجانية التعليم»، فلو أن هذا الطالب وأسرته تحملا تكلفة تعليمه، ما تطرف، وتشدد، ومارس الإرهاب، ويذهب هؤلاء إلى أن معظم المتشددين هم من أبناء الجامعات الرسمية (المجانية)، القاهرة.. عين شمس.. أسيوط.. المنيا.. المنصورة والزقازيق، وهكذا، بينما لا نجد أمثالهم بين خريجى الجامعات الخاصة أو الجامعة الأمريكية والجامعات الأجنبية.

ومرة أخرى، فإن أمامنا وقائع تثبت عكس ذلك: د. أحمد زويل كان ابنًا للتعليم المجانى، تخرج فى كلية العلوم بجامعة الإسكندرية وغيره من عشرات الأسماء الذين يملأون جامعات العالم المتقدم ومراكز الأبحاث هناك.

كان التعليم الجامعى، منذ سنة 1958 مجانيًا، ومع ذلك لم يظهر التشدد داخل الجامعات إلا فى النصف الثانى من السبعينيات، أى أن المشكلة ليست فى المجانية.

هل يرتبط الأمر بالمناخ العام، سياسياً واجتماعياً، الذى أفرز تلك الظاهرة. منذ منتصف السبعينيات اتجهت الدولة إلى دعم تيار التطرف والتشدد، وفى مرحلة أخرى اتجهت الدولة إلى مهادنته، بعد أن استفحل أمره، خاصة مع وجود مناج اجتماعى «محافظ»، وبدا بعض الوقت كأنه حاضنة لهؤلاء؟!

أياً كان الأمر، فإن الكليات العلمية بحاجة إلى بحث ودراسة لمعرفة لماذا خرج رموز التطرف والتشدد منها وليس من غيرها؟!

خيرت الشاطر خريج كلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، د. محمد مرسى خريج كلية الهندسة، جامعة القاهرة، د. محمد البلتاجى خريج طب الأزهر... وهكذا، وهكذا.

قارن ذلك بأجيال سابقة، حيث كانت الكليات العلمية بؤرة لتقديم المواهب والإبداعات الكبيرة، د. على باشا إبراهيم، عميد قصرالعينى، أحد أبرز الذين ساهموا فى تأسيس المتحف الإسلامى، الشاعر إبراهيم ناجى كان طبيباً، وكذلك د. مصطفى محمود، ود. محمد كامل حسين، صاحب رواية «قرية ظالمة»، والقاص د. يوسف إدريس، وكذلك د. محمد المنسى قنديل، ود. محمد المخزنجى، ود. خالد منتصر.

فى كل مجال من مجالات الإبداع والفنون كان هناك عدد من أبناء الكليات العلمية.. فماذا جرى؟!

*نقلاً عن "المصري اليوم"