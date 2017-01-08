انتفاء النسخة النهائية

لن يقبل الكثيرون هذا الطرح بسهولة، الذين يرون أن الإنسان الحاليّ نسخة بشريّة نهائيّة. معضلة قائمة على نظرة يونانيّة قديمة، خاطئة في تقدير موقع الأرض من الكون. أصعب شيء هو اقتلاع الأوهام حين تترسّخ عبر القرون، خصوصاً حين يقف وراءها فلاسفة في قامة أرسطو، حتى ولو كانوا يردّدون هذياناً مثل «عالم ما دون القمر، وعالم ما فوق القمر»، وكاريكاتوراً من قبيل: «الأرض هي قاع الكون، لأن التراب أثقل العناصر، يرسب في القاع».

كانت النتيجة سيادة نظرية محوريّة الأرض لقرون، وأنجبت تياراً متعالماً هو محوريّة الإنسان: «أنثروبوسنتريسم»(باليونانيّة:أنثروبوس، الإنسان: وسنتريسم:المركزية). تقدّم العلم «زوّدها حبّتين»، فصار بعض علماء القرن الماضي يرون أن الحياة وما فيها من كيمياء حيويّة، لا يمكن أن تنشأ لولا الكربون، فعمّموا ظروف الأرض على الكون، ما جعل بعض العلماء في العقد السابع يسخر من هذه النرجسيّة، بتسميتها«شوفينيّة الكربون».

هذه المعمعة تغرقنا في بحار من الجدل، فلنبْقَ عند محوريّة الإنسان.هنيئاً له إن كان الوحيد في مئات مليارات المجرّات. قد يتمكّن في المستقبل البعيد الأبعد، من التنقل الذاتيّ عبر مسافات نجوميّة بسرعة الضوء، التي ستحوجه إلى مليارات السنين لبلوغ المجرّات النائية. الانتقال الذاتيّ نظريّاً يمكن أن يفوق سرعة الضوء. هنا مربط فرس التطوّر البشريّ. هنا ينتفي المفهوم الواهم أن الإنسان الحاليّ نسخة نهائيّة.

الإنسان الحاليّ بكل ما حقّقه من تقدّم علميّ مذهل، قياساً على قدامى البشر، لايزال حيواناً في سلوكيّاته، يطّبق قانون الغاب في مدنيّة متطوّرة حديثة. لايزال يسطو على الضعفاء، يقتل ويدمّر لينهب قوت غيره، ويقترف الجرائم التي تعفّ عن ارتكابها الوحوش المفترسة. لاتزال إنجازات العلوم والتقانة خالية من القيم السامية. السباع تحيط بثور تنهكه وتنقضّ عليه، تفترسه لتشبع، وضواري البشر تحيط في غرفة عمليّات فخمة بخرائط بلدان عليها شعوب لتمزيقها إرباً إرباً بدعوى التحرير ونشر الديمقراطيّة. كلاً، لا يمكن أن يكون الإنسان الحاليّ غاية في حدّ ذاته ونسخة نهائيّة، وإلاّ لاستحال إدراك معنى تطوّر الإنسان من غابر العصور البدائية إلى يومنا هذا. آفاق العلوم اليوم ترينا مستقبلاً مختلفاً جذريّاً تنتصر فيه الحضارات المقبلة انتصاراً علميّاً على أسباب الصراعات، التي تجعل انعتاق الآدميّ من قيود غرائز الغاب أمراً عسيراً. إنها كلّها اقتصاديّة مقنّعة أو سافرة.

* نقلا عن "الخليج"