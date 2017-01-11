رسالة إلى حازم صاغية

هذه رسالة إلى الزميل حازم صاغية تعليقاً على مقاله عن جريدة (السفير) المنشور اليوم في الحياة.

الصديق العزيز حازم

استمتعت جداً بمصارحتك لـ(السفير)

منذ إعلان هذه الجريدة عن توقفها الحتمي توالت مقالات رثاء تشبه تلك التي تلي غياب الزعماء، وتنشر في الصحف الرسمية وتستند إلى وصية (اذكروا محاسن موتاكم) .

السفير نشأت كما قلتَ أنت، لتصبح (صوتا نضاليا يعرف الحقيقة أكثر مما يخبرها)، لكن النواح بمناسبة غيابها تحدث باعتبارها صوتا نضاليا حقيقيا وفريدا، على الرغم أنها كانت حزبا على الورق، و(شابهت الأحزاب النضالية أكثر مما شابهت المهن)، فضلا عن أنها تمادت في السنوات الأخيرة في ذبح الموضوعية بشراسة، وتغافلت عن ذبح الأبرياء ومجّدت القتلة وعلى نحو يعد سابقة في الكفر بالقيم الإنسانية، وتقديس الدعاية وتدمير المعايير والقيم المهنية، ورغم أنها كما ورد في مقالك (المكان الذي أسست فيه الكتابة التحليلية في الإعلام اليومي اللبناني، بعدما طغت الكتابة الإنشائية طويلا)، فهي أصبحت في السنوات العشر الأخيرة المكان الذي استبدل الدعاية بالمعلومة وجعل الرأي أحد معايير الخبر، وأجهز على الموضوعية، فضلا عن ما يسمى الحياد المهني.

لاشك في أن الصحافة هي (فن الممكن) كما يقول ألبرت هيستر، لكن السفير بحسب وصفك البليغ قامت على (تسوية) جعلت الصحافيين فيها (لا يكتبون ما يؤمنون به)، وهذه التسوية لا تشبه قاعدة أستاذ الصحافة (ألبرت هيستر)، ولا تفضي إلى نتائجها.

الأكيد أن (إقفال السفير مؤشر إلى إقفال زمن سعينا جميعا للخلاص منه)، لكن المؤسف أن هذا الزمن ولّد أزمنة أشد قسوة وعنفاً منه، والسفير أحد رواد تدمير قيم الصحافة، والمعايير التعيسة التي يستند إليها الصحافيون والصحف في هذه الأيام.

العزيز حازم، أرى في هذه المصارحة المبدعة والمختصرة نواة كتاب عن الـ 43 عاما التي مرت بها الصحافة اللبنانية.

أشكرك، صنعت يومي بهذا النص الجميل.