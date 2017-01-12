أفضل زاوية لالتقاط الصورة

يمر المعلم والمهندس والعامل والطبيب والصحافي وغيرهم في شارع فيه حادث سير. ينزلون جميعهم لإنقاذ البني آدم في السيارة المتضررة إلا الصحافي فإنه ينزل حاملاً الكاميرا، لا بل يقعد الفهيم يبحث عن زاوية أفضل لالتقاط الصورة.

هذه قضية جدلية ليس عندي جواب عليها. واضح أنها مقدمة فاشلة لموضوع.. ممم

من سوء حظ الصحافي أن العمل الإعلامي هكذا هو بطبيعته. يموت إنسان بحريق وقبل إطفاء النار يكلف رئيس التحرير المراسل أن يذهب إلى أهله يسألهم عن الصور، والأوقح: أن يقول لهم كيف شعوركم بعد الحادثة؟ أستحلفك بالله ماذا تتوقع الجواب يا ثقيل الدم؟ (يرجى الرد إن أمكن). ومن سوء حظ الصحافة أنها تلاقي كثيرين لديهم استعداد فطري لدخول بيوت العزاء حاملين معدات تسجيل، ومن سوء حظها أن يعمل بها من يكتب فقط لأنه يحب أن يكتب.

والأغرب أن الناس يحبون الإعلام حباً أعمى. يفرشون صورالمتوفى أمام الصحافي ينتقي منها!

ترى المؤسسات الإعلامية أن الصحافي الشاطر هو الذي يحصل على صورة مشتبه به في تنفيذ اعتداء أول الناس. هل ثمة من لم يسمع أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"؟ ويحق للمشتبه – حين يصبح متهماً – إذا برأته المحكمة أن يرفع دعوى قضائية على ناشري صورته، وكل بلد وقانونه. بعد هجوم اسطنبول هجم الصحافيون يقرأون كل كلمة عن الهجوم. عظيم، لكن المشكلة أنهم صدقوا كل ما قرأوا. لا، بل نشروا صورة بريء مسكين. نشرها أول واحد ثم أخذها الجميع، فالمهم نشر الصورة، وليذهب صاحبها في ستين داهية.

ساعدت وسائل التواصل الصحافيين على إلقاء ما تبقى لديهم من أخلاق المهنة على رصيف الصنعة، التي كانت تسمى "صحافة" ثم أصبحت "إعلاماً"، على قولة سمير عطا الله. تنتشر المعلومة أو الصورة، ثم يشاهد الصحافي ابن المؤسسة المحترمة كل مواقع الإنترنت نشرت ذلك، فكيف له أن يتركها؟ عزيزي الصحافي عفواً الإعلامي، الجرأة أن تتركها حتى تثبت صحتها، ولكي تبقى معتزاً أنك ابن مؤسسة محترمة.

ظهرت خطورة الموضوع أكثر في صورة نشرها صحافي لمنفذ هجوم الشاحنة بالقدس، وكانت الصورة لشخص آخر. في ثوان، انتشرت في النت انتشار الفايروس.. خاتمة القصة أن صاحب الصورة، الذي لم يكن سمع بالخبر أصلاً، قد اعتقل.

أفكر قليلاً بركاب عرفتهم في قطار المهنة، ثم أكتشف أن الصحافي العديم الأخلاق، أفضل من الذي بلا مهارات.