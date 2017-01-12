أنا وعيد اليحيى 3

عملي في الصحافة لا ينتمي إلى جيل الإخوة الشباب، ابتدأت بالصحافة المقروءة، ثم في السنوات الثلاث عشرة الأخيرة، دخلت في الصحافة المرئية. خلال هذه الفترة الطويلة (تكاد تصل إلى أربعة عقود) تعوّدت وعوّدت من عملت معهم على العمل بأقل عدد ممكن من الأفراد. فأنا لست من جماعة (الشغل ربعه شغل وثلاثة أرباعه سياسة) لأني، وببساطة، غير مستعد أن أعطي من الشغل لغير الشغل ولا حتى (نتفة)، فأنا لا أحتكم على مثل هذه الرفاهية وما تسببه (السياسة الوظيفية) لعضلات الوجه من تكلس بسبب الابتسام الكاذب بمناسبة وبلا مناسبة.

هذا النمط الذي لم أختره، أطاح بعدد لا بأس به من المساعدين (أغلبهن مساعدات، يا للصدفة) وأصحاب الأفكار الطيارة التي تحتاج إلى سلاح جوي لدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن حتى يجمعها من الفضاء وينزلها على الأرض كي نعرف إن كنا نستطيع أن نعمل بها أم لا.

أول خوفي كان من أن يكون عيداليحيى من جماعة الأفكار الطائرة إياهم، وبعد طول تفكير قررت أن ألزم الصمت، وأترقّب.

أول مباراة تغلب فيها عيد على نواياي غير الطيبة، حدثت يوم لم يعطنا الفرصة لمعرفة نوع أفكاره، وما إذا كانت طيارية أم ماشية على قدميها... أي مثل أفكارنا المنزوعة الأجنحة.

سكت عيد وكأن على رأسه الطير، يسمع ولا يعلق إلا بهمهمة وأحرف غير واضحة

- ا م م م م م م م ....

في العادة، تفعل الشاشات الكثيرة في المحطات التلفزيونية (وهي في العربية أكثر من المعتاد)، فعلاً زوغانياً سببه تقافز الألوان وتقاصف الأخبار حول مكان الاجتماع، فيطيح بعقلانية صاحب البرنامج أو الفيلم، ليتحول إلى طائر خفاش أضلّ طريقه ودخل في مظاهرة لحزب البعث!

لا يحط على فكرة إلا وينط إلى أخرى، لتضيع الطاسة ويتعذر معرفة أي فكرة نحن جالسون من أجلها.

لم يَزُغْ بصر عيد ، الأمر الذي ولّد شعوراً مختلطاً، بالحسرة لأن الفرجة انتهت وجاء دور الأشغال الشاقة التي لا ندري إلى أين ينتهي، هذا ولأن الشريك العتيد طلع من النوع الواقعي، والقابل للتعامل طويل الأمد.

أنا وعيد اليحيى، وجهان لدرهم واحد، أو ريال، سمه ما ترغب، لا شيء في هذا الوجه من العملة يشبه أي شيء من الوجه الآخر، مع ذلك فالوجهان محكومان بالتعايش. هو ينتمي إلى الغرام بالتواصل الإلكتروني والعنكبوتي والسلكي واللاسلكي وأنا (دم ضروسي) التلفون بكل أنواعه.. حتى أبو قرص.

هو يموت في كتابة الرسائل الإيميلية وغير الإيميلية وأنا لا أتصور أني سأكتب رسالة يوماُ لأي سبب بما في ذلك الإبلاغ عن حريق في البيت.

لهذه الأسباب، تشكَّل بيننا حوار صامت، هو يعمل هناك وأنا أعمل هنا، لا نتواصل إلا نادراً، ولا نرى بعضنا إلا في زيارات عيد إلى دبي، وهي قليلة.

مع ذلك، لم أتعلق في عمل مثلما تعلقت بخطى العرب ولم أشعر بعمق العلاقة في العمل مثلما مع عيد.

في أحد الأيام، وقع أحد دفاتر الإعداد بيده (أنا أعمل بدفاتر وأقلام حتى الآن) فاندهش للعدد الهائل للصفحات المليئة بخط دقيق يدوّن كل كلمة يقولها أمام الكاميرا، وكل كلمة يقولها غيره مع وصف كامل للقطات ثم تدوينها وترقيمها وتسجيل أوقاتها... كان الدفتر يبدو مثل سجلات الدواوين العثمانية.

أمسكه بيديه الاثنتين وقال بهدوء شديد:

- هذي الدفاتر لازم تحتفظ فيها.

- .........

- لأننا سنعرضها في متحف (على خطى العرب).

ما إن سمعت بأن عيد يخطط لمتحف حتى ابتلعت ريقي. ها هو الرجل الذي أعاد فينا الأمل بالمقدمين، يبدأ رحلة الانحراف إلى حزب الأفكار الطائرة.

متحف يا عيد.. متحف؟؟

تواضع يا عيد حتى لا تفكّر بعد المتحف أن تركِّب (ساهر) يراقب المشاهدين حتى لا (يفحطوا) أثناء على خطى العرب!

(...... يتبع)