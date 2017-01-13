الإمارات.. لماذا يحبها المعتدلون ويكرهها المتطرفون؟

تُردَّد عادةً، مع بعض المبالغة والمصداقية في ذات الوقت، هذه العبارة: الطائرة التي تنقلك من البلاد العربية إلى أوروبا في 5 ساعات، هي - عملياً - تنقلك 5 قرون للأمام. من القرون الوسطى إلى العصر الحديث! عندما انتقلت بالطائرة قبل عامين من أميركا للإمارات مباشرة لم يتغير شيء، فقد انتقلت بدون مبالغة من العالم الأول للعالم الأول.

يفكر الناس للوهلة الأولى بالمطارات الفخمة وناطحات السحاب الشاهقة والمولات الشاسعة، ولكن الأهم أيضا هو النظام والأمن الصارم والناعم واحترام القانون، وغيرها من القيم التي تشكل إيقاع الحياة الحديث والمريح. لا يتعدى عليك أحد ظلماً ولا تتعدى على أحد احتراماً وخوفاً. لا تنتظر واسطة تكسر بها القانون، ولا تخشاها أن تسلبك حقك المشروع. لا تخاف من المتهورين في الشوارع، ولا المتحرشين في الأسواق أو البيروقراطيين المثبطين في الوزارات والدوائر الحكومية. كل هذه من سمات الدول الحديثة، التي يحترم من يعيش بها هذه القاعدة غير المكتوبة: سأتبع حرفياً كل ما يجعلني مقيماً ومواطناً صالحاً. سأحافظ على النظام وألتزم بالقانون وسأعيش بسلام وبلا مشاكل. حتى من نعتقد أنهم مهمشون وبلا سند يتحول القانون إلى ظهرهم القوي. اشتكى لي سائق تاكسي من زبون صفعه بعد خلاف معه على 7 دراهم، وتحدث بعدها بنبرة المنتصر، وهو يعلن: "لكنه دفع بالمحكمة ثمن صفعته 7 آلاف درهم وأياماً في الحبس."

الإمارات أيضاً تقدم روح الحضارة المتمثّلة بقيم التسامح والمشاركة الإنسانية والحريّة الفردية. ليس فقط الأشكال البراقة تدور حولك في الشوارع والساحات، ولكن النفس بأعماقها تشعر بالسلام والتصالح. أخلاط من البشر من كل عرق ولون ودين وثقافة تعيش بانسجام وتناغم. مدرسة إلى جانب شقتي يدرس فيها أكثر من 83 جنسية من الطلاب، قادمين من أصقاع العالم المختلفة. وجوه إسكندنافية ونيبالية ومصرية وآسيوية تتجول في الأسواق وتتمشى على الأرصفة وكأنها في موطنها الأصلي. في دول وثقافات عربية من ذات اللون والشكل يطرح السؤال التصنيفي المزعج عن شخصك. من أين أنت؟ وما هي جذورك العائلية وهويتك الدينية والطائفية ونوعية الدم في عروقك؟ حتى تصغر تدريجياً وتتحول من إنسان وفرد حر إلى مجسم في متحف الجماعة والمذهب. اعتاد الناس هنا كما في الدول المتقدمة على ثقافة عدم السؤال فيما لا يخصهم ولا يعنيهم. للأفراد حق الهروب من أنفسهم والشعور العميق والسعيد بالحرية الفردية التي لا تضر الآخرين، ولهم أيضاً حق الانصهار والذوبان في العالم الجديد واللحظة الحاضرة بعيداً عن أغلال الماضي.

ورغم كل النجاح وما توفره الإمارات من راحة بال واحترام لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، إلا أن المتطرفين والمحرضين يشنون عليها حرباً كلامية بذيئة متواصلة.

أمر غير مستغرب ممن اعتادوا على هذه اللغة الهابطة.. ولكن هناك في رأيي 5 أسباب أساسية تدفعهم لذلك، من المهم أن نعددها حتى نعيها، الأول: النهج السياسي الواقعي الحكيم الداعم للاعتدال، الأمر الذي يكرهه المتطرفون دعاة الفوضى والتثوير. الثاني: تحولها لنموذج للازدهار وهو أمر ينقض مشروعهم السياسي المعتاش على تذكير الناس بتجارب الأنظمة القمعية الفاشلة من صدام للقذافي. الثالث: اعتماد الإمارات اقتصادياً على التنمية والانفتاح، ونموذج المتطرفين الاقتصادي قائم على الأيديولوجيات الشمولية والخطب العاطفية. الرابع: التسامح والتعايش والإقبال على الحياة والفنون، على النقيض تماماً من مذهبهم القائم على الكراهية على أصنافها والتذكير بالموت. الخامس: منع الإمارات لسموم الكراهية والتعصب من التسلل للخطاب العام، من خلال منع دعاتها ومنظريها من بثها تحت سمائها أو في إعلامها ومدارسها. تصرف صائب لأن التاريخ والحاضر يعلماننا أن دخول هؤلاء الأشرار من ممرات المطارات يعني هروب التنمية والسلام من المنافذ والمخارج. هذا لا يعجبهم فهم لا يكتفون فقط بالتعبير عن آرائهم، بل يفسقون خصومهم ويكممون أفواههم.

أجبنا عن نقطة الكراهية وللأسباب نفسها يحبها ويحترمها المعتدلون، بالإضافة إلى سبب آخر خاص بمن يقيمون على ترابها، وهو أنها تحتضنهم بكرم واحترام وتربطهم بالعالم الحديث بدون أن يقطعوا إليه آلاف الأميال بالطائرات.

