ثلاثية كان يا ما كان" لليوني: إعادة اختراع تأبينيّة للغرب والثورة ونيويورك"

حين رحل سيرجيو ليوني عن عالمنا، كان في الستين من عمره، وكان مساره الفني المهني لا يزال واعداً. رحل في شكل غير متوقع، ومع هذا فإن الذين شاهدوا فيلمه الأخير «كان يا ما كان... كانت أميركا» وأمعنوا فيه تحليلاً وبحثاً، كان في إمكانهم أن يدركوا أنه كان أقرب الى أن يكون الفيلم - الوصية، أي الفيلم الذي يحققه صاحبه لكي يقول عبره وداعاً، إما لمرحلة من حياته، أو لفصل من فصول سيرته المهنية، أو لحياته كلها. كان ذلك الفيلم، القمة القصوى التي كان يمكن سينما ذلك الإيطالي المغرم بأميركا، أن تصل إليها. لكن مثل ذلك الوصول لم يكن مؤكداً، قبل ذلك بعقدين من الزمن، حين أطلق سيرجيو ليوني، تحت اسم أميركي مستعار، موجة عرفت في ذلك الحين باسم «وسترن سباغيتي» (أي أفلام رعاة البقر على الطريقة الإيطالية). والحال، أن تلك الموجة لم تبعث الحياة في السينما الإيطالية وحدها، بل بعثت الحياة في أفلام رعاة البقر الأميركية، بحيث أن صانعي هذه الأفلام الأميركيين الهوليووديين لم يفتهم منذ ذلك الحين أن يقلدوا، ذاك الذي كانت المظاهر الخارجية تقول أنه يقلدهم. لكن لماذا نقول هنا «المظاهر الخارجية»؟ لسبب بسيط، وهو أن سيرجيو ليوني، الذي كان أواسط سنوات الستين يوقّع باسم بوب روبرتسون، حين أطل على العالم بالفيلم الظاهرة «من أجل حفنة من الدولارات» (1964). لم يكن يقلد السينما الأميركية، ولا كان يقلد الظاهرة الأميركية، بل كان يقلد سينما أكيرا كوروساوا، الياباني. ومن هنا، كان ذلك الشعور بالجديد المقبل إلى عالم السينما عبر ما كان يبدو كمجرد فيلم مغامرات وعنف.

لكن، حتى ولو كان يقلد اليابانيين، فإن سيرجيو ليوني كان ذا ولع خاص بأميركا. من هنا، لم يستغرب كثيرون كونه أنهى حياته بعد أن حقق حلم تلك الحياة: تحقيق فيلم أميركي، ربما كان - كما يرى كثيرون - أجمل فيلم حقق في أميركا وعنها. و»كان يا ما كان... كانت أميركا» ختم على أية حال تلك الثلاثية التي أنهى بها سيرجيو ليوني حياته.

وإذا كان في إمكاننا أن نقول إن «كان يا ما كان... كانت أميركا» سيظل الأبرز من بين أفلام تلك الثلاثية الأخيرة وربما من بين كل أفلام العصابات التي حاولت دائماً أن تستبق مارتن سكورسيزي في تأكيد أن أميركا إنما ولدت في الشارع مع العصابات تحديداً، وأنه كان نوعاً من «التحدي» لتحفة كوبولا «العراب»، لا شك في أن جزءي الثلاثية الآخرين يمكن اعتبارهما تحدياً مباشراً لجون فورد، على الأقل في مجالين أبدع فيهما: أفلام الغرب الأميركي، في «كان يا ما كان... كان الغرب»، والأفلام التي تقوم على تشريح البطل الإيرلندي، في «كان يا ما كان... كانت الثورة». ومن هذا المنطلق السينمائي البحت نُظر الى تلك الأفلام الثلاثة التي حققها ليوني على مدى دزينة الأعوام الأخيرة من حياته، مباشرة بالتفاعل مع أساطير السينما الأميركية تلك، بعدما كان تعاطى في ثلاثية «رعاة البقر» الأولى مع الظاهرة الأميركية بامتياز.

غير أن الشيء الذي لا ينبغي أن يسهى عن البال، هو واقع أن أفلام أميركا والغرب والثورة، إنما هي - وتحديداً على ضوء موت سرجيو ليوني الذي شكل خاتمة لها -، نوع من نعي مثلث للأقانيم الثلاثة التي توزعت الحديث عنها. لكنها في الوقت نفسه نوع من محاولة إقفال الدائرة على كل نوع. لكن ليس كما فعل ستانلي كوبريك بالسعي في كل فيلم من أفلامه الى أن يقدم أعظم ما قدمه النوع في تاريخ السينما الأميركية - أعظم خيال علمي في «أوديسا الفضاء»، أعظم فيلم رعب في «شايننغ»....إلخ -، بل بالسعي في أفلام الثلاثية الى ترسيم نوع من تأبين للأنواع الثلاثة التي خاضها. ونعرف أن موسيقى إنيو موريكوني خدمته كنشيد جنائزي في بعض أكثر اللحظات خطورة في كل فيلم من الأفلام. بل يمكن القول حتى أن البنية السينارستية للأخير بين الأفلام، فيلم المافيا اليهودية النيويوركية، كان تأبيناً حقيقياً وليس بالمعنى المجازي للكلمة، حيث يعيد الفيلم بطله «من بين الأموات» لينعى من خلاله الصداقة والطفولة والحب كضحية للخيانة واستحالة الغفران. ولعل نعياً مشابهاً وإنما أكثر كوميدية وأقل وطأة بالتالي، هو ذاك الذي يقدمه فيلم «الثورة» من خلال التدخل الأخرق لـ»البطل الإيرلندي» في الثورة المكسيكية التي حتى لو انتصرت كفعل، ستبدو ميتة كعلاقة مع الإنسان صانعها. أما بالنسبة الى الأقنوم الثالث، الغرب الأميركي، فهنا يبدو الموت أكثر حسماً ومباشرة، في الرد المباشر الذي يرسمه الفيلم على جون فورد، صاحب الباع الأكبر في أفلام الويسترن، والمعنيّ هنا موتان يمتان الى تاريخ السينما نفسه بألف سبب وسبب: موت الغرب نفسه كأسطورة أميركية، وموت سينما الغرب كأسطورة سينمائية. والحقيقة، لم يأت هذا كله مصادفة وعلى شكل تحليلات نقدية لاحقة، بل جاء في صلب ثلاثة أفلام، من الواضح أن ليوني أراد أن يضع نفسه وسينماه فيها في صف الكبار من خالقي الأساطير السينمائية، كوبولا وفورد كما ذكرنا، لكن سام بكنباه أيضاً... وتحديداً عبر استخام ممثليهم (وصولاً الى هنري فوندا وجيمس كوبرن وروبرت دي نيرو) وأماكنهم (نيويورك الحثالة أو مونومنت فالي). ويقيناً أنه نجح في الارتقاء الى تلك المكانة كصنيع أخير خدم به مكانته قبل رحيله.

سيرجيو ليوني الذي كان في أواخر سنوات حياته يبدو أشبه بأورسون ويلز، كان يفخر على أية حال بأنه تعرّف إلى ويلز باكراً في حياته - يوم كان لا يزال مساعداً في فيلم إيطالي كان ويلز يلعب دوراً فيه. ولد سيرجيو ليوني عام 1929، ابناً لمخرج سينمائي كان من أعلام السينما الصامتة في إيطاليا، وكان هذا يوقع أفلامه باسم روبرتو روبرتي. ومنذ صغره، انخرط سيرجيو في العمل السينمائي، كمساعد مخرج وكاتب سيناريو وممثل. وفي عام 1960، أتيح له أن يصبح مخرجاً للمرة الأولى، حين وقع مخرج فيلم «آخر أيام بومبايي» مريضاً فطلب منه أن يكمل الفيلم. وهكذا بدأت مسيرته في تحقيق ذلك النوع من الأفلام التاريخية الشعبية. غير أن ذلك النوع من الأفلام لم يكن يرضيه، هو الذي كان معجباً بأفلام رعاة البقر الأميركية. من هنا حين قيّض له أن يشاهد فيلم «يوجيمبو» لكوروساوا، اكتشف أنه وجد ضالته في سينما بطيئة الحركة متصاعدة الإيقاع تقوم على البطل الفرد المضاد للبطل، وعلى استخدام الموسيقى وما يشبه الهندسة المعمارية في بناء السيناريو. وهكذا تمكّن سيرجيو ليوني عبر «من أجل حفنة من الدولارات»، من إعادة اختراع أفلام رعاة البقر، وفرض حضور ممثلين أميركيين كانا شبه مجهولين في ذلك الحين: كلينت إيستوود ولي فان كليف. لقد كانت كلفة هذا الفيلم منخفضة في شكل لا يصدق، لكنه حقق نجاحاً وأرباحاً مكنت سيرجيو ليوني من إعادة الكرة، فكانت ثلاثيته الأولى التي ضمت في جزءين تاليين «من أجل دولارات إضافية» و»الطيب والمتوحش والشرير». ومع اكتمال تلك الثلاثية وفرض نفسها أسلوباً يحتذى ويقلد، عبر عشرات الأفلام المشابهة، في إيطاليا ولكن أيضاً في الولايات المتحدة، كان سيرجيو ليوني أضحى «مَعْلماً من معالم السينما العالمية»، ما جعله يعود الى استخدام اسمه الأصلي، في وقت كان قد قرر الانطلاق في ثلاثية جديدة تقول، فلسفياً وفكرياً، أكثر بكثير مما توحي أحداثها. وهكذا حقق في عام 1968 فيلمه عن الغرب الأميركي، مع كلوديا كاردينالي وهنري فوندا وآخرين، ثم أتبعه بفيلمه عن الثورة (1970). بيد أن فيلمه الثالث عن أميركا نيويورك، ظل متعثراً منذ بداية انطلاق المشروع في عام 1971، وحتى بداية سنوات الثمانين حين تحقق أخيراً بعد جهود شاقة وتوتر وبعد أن تبدل المشروع وأبطاله مرات عديدة. وفي تلك الأثناء، تابع ليوني في إيطاليا مشاريع عديدة لم يكتب لها النجاح. أما فيلمه الأميركي فلقد كان نجاحه التجاري والنقدي كبيراً. وجعل ليوني يعتبر سينمائياً استثنائياً. غير أنه لم يعش حتى يتذوق طعم كل ذلك النجاح (بخاصة أن فرض هذا الفيلم لنفسه كان بطيئاً)، إذ رحل في عام 1989، في وقت كانت لا تزال، في جعبته، أفلام وأحلام ومشاريع كثيرة.

*نقلاً عن "الحياة"

