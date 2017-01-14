عناصر داعش "فضائيون"؟

قبل أيام، خرج تصريح "علمي" جديد توقع فيه الفيزيائي البريطاني الدكتور سيمون فوستر من كلية إمبريال كوليدج البحثية في لندن أن يكون عام 2017 هو سنة التواصل مع الفضائيين (وقد نشرت "العربية.نت" هذا الخبر)، نقلا عن صحيفة "ذا إكسبريس" البريطانية. ويعتقد فوستر أن الفضائيين يجلسون على حافة الانتظار، قاب قوسين للقاء أهل الأرض، كما يرى أن أقمار أوروبا وإنسيلادوس، التي تدور حول كوكب المشتري وزحل على التوالي، سوف تسفر قريبا عن علامات الحياة الغريبة.

ويا ليت اللقاء المزمع عقده بين "أهل الأرض" و"الفضائيين" كان أُشير إلى أنه سيتمّ عام 2014، أقلّه لكانت الإنسانية والأمل بها، لا تزال صورتيهما غير مكسورتين... كما باتت عليه اليوم، وكنّا صدّقنا "مضطرين" رواية د. فوستر بما أنّ في ذلك بريق أمل بإنقاذ "إنسانية الإنسان" من همجيّة "المتدعوشين"، وكنا لنقول إنهم "فضائيون".

داعش ليس من المريخ أو زحل أو (...) ! إنهم هنا، وُلدوا وعاشوا وانخرطوا ولعبوا وسهروا معنا... إنهم منّا! وعسانا نتنبّه في كلّ لحظة ألا نكون نحن أيضاً منهم.

نعم!!! ألا نكون منهم! فهجوم اسطنبول الإرهابي الأخير الذي لم يفرّق بين الأجناس والجنسيات والأعراق والأديان، لم تكن ردود فعل كثيرة عليه إلا "متدعوشة"، من أشخاص "عاديين" بالمظهر يعيشون حياة يومية "عادية" أيضا ضمن المجتمع ولا يمتّون لتنظيم داعش بصلة رسمية. قبل أن يتبيّن من خلال أفكار هؤلاء أنهم "داعشيون" بالفطرة.. فكراً.

هم هؤلاء الذين راحوا يتساءلون عن الزمان والمكان وعما كان ضحايا الهجوم يفعلونه في "ملهى ليلي" ومدى "أخلاقية" وجودهم هناك... وصولا حتى مهاجمة فكرة أن تكون هناك احتفالات بعيد "رأس السنة الميلادية"... وغيرها وغيرها من التعليقات المقزّزة التي نسيت أرواح أبرياء هوجموا إرهابياً في ليلة "الأمل" والأحلام المستقبلية.

تعليقات لا تقلّ إرهاباً عن منفذ الهجوم ومن يقف وراءه، تعليقات يبدو أنّ أصحابها اقتنعوا بـ"صوابية" الهجوم في عقلهم الباطني.

فلا تتعجبوا من استقطاب "داعش" لمقاتليه... وقبل البحث في ممارسات هذا التنظيم، فلتعيدوا النظر في ثقافة الموت المعشّشة في مجتمعاتنا.

نعم! يتخبط عالمنا اليوم بين ثقافتين: ثقافة موت وثقافة حياة. الأولى تتضح معالمها أكثر فأكثر، وتسير باتجاه التكاثر.. أما الثانية فتعيش ضحيّة، وتموت ضحية.