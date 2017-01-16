لماذا نبنى ولا نعيش؟!

هل نزلت يوما من الطريق الدائرى إلى شارع البحر الأعظم على نيل الجيزة، ولاحظت على ناصية النزول حزمة من العمارات القبيحة، التى يزيدها تنافرها قبحا على قبح، وفوق ذلك هل لاحظت أن أعلى تلك العمارات أدوارا مهجورة إذا كنت نهارا ومظلمة إذا كنت ليلا، وهل اندهشت أو لعنت أنه بين هذه العمائر- إذا جازت التسمية- سوف تجد عمارات محشورة لم يمسسها بشر، ولا سكنها إنس ولا جان، على الأقل مضى أكثر من عشرين عاما على هذا المشهد؟ وما عليك إلا أن تمضى إلى شارع الجيزة (شارل ديجول رسميا) وسوف تجد أعلى عمارات متنوعة أدوارا كاملة لم تُسكن على الأرجح لأنها تحدت قوانين البناء، ولكنها بقيت على حالها لا أحد أزالها، ولا أحد حلّ بها، بقى المسكن على حاله لعشرات السنوات أيضا. ومن المؤكد أنك من فوق كوبرى قصر النيل وعندما تنظر إلى جزيرة الزمالك سوف تجد مبنى شاهقا دائريا، يقف كخيال المآتة شاهدا على حالة من الشلل القانونى على الأرجح، لأن العمارة بُنيت منذ 32 (نعم اثنان وثلاثون عاما). لن تحتاج بعد ذلك لكثير من التساؤلات إذا كنت سوف تقوم بجولة حول الطريق الدائرى، وبغض النظر عما سوف تجده من «عشوائيات» مزعجة للنظر، إلا أنك لن تعدم الدهشة من أن غالبية ما بها من مساكن لا يسكنها أحد. وما عليك بعد ذلك إلا أن تهبط إلى مدينة السادس من أكتوبر حتى تجد مئات الفيلات وآلاف الوحدات السكنية، التى لا يسكنها ولا يعيش فيها أحد.

هذه حالة نعايشها ونشاهدها كل يوم وفى بضعة أحياء فقط من مدينة القاهرة، ومن كثرة ما اعتدنا المشهد، توقفت قدراتنا عن العجب، كيف يمكن لبلد بفقر بلدنا، ويعيش جزء غير قليل من أهله بلا سكن، أن تكون لديه كل هذه الثروات الميتة، بينما لا يتوقف عن الشكوى بعد ذلك؟! مؤكد أن أحدا فى هذا البلد «مصر» يعرف ما هذا السر الذى يمنع أولاً من سكنى هذه المساكن والعيش فى هذه المناطق، وثانيا أن يضع من القوانين واللوائح والقواعد ما يكفل لهذه الثروة التداول فى سوق نشطة تجعلها قابلة للسكن والعيش. وبصراحة أكثر، ماذا تفعل الأحياء والمحافظة ووزارتا الإسكان والحكم المحلى لمواجهة حالة من إهدار المال (عاما كان أو خاصا) والثروة القائمة بالفعل، وكيف لدولة يُقال عنها إنها «غاشمة» و«قوية» و«عريقة» أن تترك مثل هذا الحال يبقى على حاله؟

العقدة الكبرى التى يرددها الجميع- عن حق- أن الأزمة كلها بدأت مع قانون تحديد إيجارات المساكن منذ الستينيات، والتى دمرت الثروة العقارية المصرية، إلا أنه مع السبعينيات تحالف هذا الوضع مع أوضاع أخرى فى نزوع المصريين إلى تملُّك مساكنهم سواء سكنوها أو لم يفعلوا، ومن بعدهم لأولادهم. ومع توسع الطبقة الوسطى- نتيجة الانفتاح فى الداخل والثروة النفطية فى الخارج- دخلت مصر فى مرحلة للانفجار العقارى، الذى أخذ أشكالا عشوائية فقيرة، وأخرى جميلة غنية، ولكنها كلها ليست سهلة التداول، ولا توجد لها سوق مشجعة على تراكم الثروة من ناحية، أو تسهيل عمليات السكن من ناحية أخرى، فبات الأمر كله مُبكيا ومُضحكا فى آن واحد، وهو أن لدينا كما هائلا من الثروة العقارية غير المستخدمة، بينما لدينا ملايين من الناس لا تجد سكنا!

مثل هذا اللغز لا يوجد إلا فى مصر، ليس فقط فى مجال العقارات، وإنما فى كل المجالات الاقتصادية، حتى باتت مصر كلها حالة فريدة للدراسة لما هو معروف بتعبير «رأس المال الميت». هل تعرفون تعبير الأشقاء فى السودان عن «الكلام الساكت»، أى القول الذى ليس له معنى ولا فائدة؟ رأس المال الميت هو أيضا الذى لا يُغنى أحدا، وإنما على الأغلب فإنه يزيد الناس فقرا.

لقد سبق أن تناولنا فى أزمنة سابقة موضوع «رأس المال الميت»، وربما نعود له فيما بعد بتفصيل أكبر، لأنه يشمل مصر كلها لأنه من حيث «الثروة» فإن الميت أبقى وأكثر من الحى. ولكن ما يهمنا هنا أن يكون هناك هدف «قومى» لتحريك هذه الثروة من خلال عمل يبدأ من إدارات الأحياء حتى مجلس الوزراء لحصر كل ما هو ميت من عقارات وأرض سواء كانت عمائر أو خرائب. خبراء الاقتصاد يمكنهم النظر فى كتبهم لكى نعرف كيف تتحرك الثروة العقارية فى الدول الأخرى، وهل قوانين الإيجارات أو الضرائب أم الرسوم التى تدفع مَن يملك إلى أن يضع بضاعته فى السوق للإيجار أو التملُّك لمَن سوف يسكن، أم أن الأمر يحتاج كما هو الحال فى دول أخرى إلى شركات تسجل لديها هذه العقارات كى تؤجرها وتقوم بأعمال الصيانة فيها أو تقوم نيابة عن المالك بطرحها فى السوق، وهل تحتاج بنوكنا- وبعضها صريح فى العمل فى مجال العقارات- إلى أن ترفع من وظيفتها فى الإقراض إلى وظيفة فى التشغيل والاستخدام، باختصار الاستثمار فى العمليات وليس فقط فى الأصول؟ لست خبيرا اقتصاديا، ولكن بعضا من المعرفة، مع بعض آخر من مشاهدة الدول الأخرى، مع بعض ثالث من التفكير المنطقى، كل ذلك يُفضى إلى أن ثمة أمرا «غلط» فى هذا البلد يُحيل غناه فقرا، وثروته قحطا. مثل ذلك يجب ألا يحدث!

*نقلاً عن "المصري اليوم"