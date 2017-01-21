أنا وعيد اليحيى 4

عيد سان لوران

ما إن وُضع قطار الإنتاج على السكة حتى بدأت مهمة البحث عن اسم للسلسلة الوثائقية.

في مثل هذا الحال، أقترح أكثر من اسم، أعرضها على أستاذنا عبد الرحمن الراشد (مدير عام العربية في تلك الأيام) ليختار أحدها أو يناقش معنا الإضافة والتغيير، مصراً على القول إنه (يقترح)، وهي كلمة مهذّبة لها معنى واحد: غصباً على عين أهاليكم!

في ذلك اليوم من أيام خريف 2013، وضعت أمامه سلسلة أسماء: وراء المعلقات، على خطى الشعراء، وراء الشعراء.

يومها أشار إلى (على خطى الشعراء)، قائلاً:

(أقترح) أن تكون (على خطى العرب).

ولأني لا أتمتع بموهبة أخذ مكان المشاهد والدخول بين تلافيف تفكيره، كما هي لدى الراشد، لم أستسغ العنوان:

ما الذي أتى بالعرب في نُص هذه الحفلة؟!

بعد كل هذه السنين، أصبح (على خطى العرب) (Brand) كما يقول أهل التلفزيون، مثله مثل أدوية الكحة وستاربكس وأحذية نايكي ودهن أبو فاس.

هذا الإنجاز يعيدني دائماً إلى مكالمتي مع عيد حول اسم البرنامج. قلت له الاسم المختار متوقعاً نقاشاً مطوّلاً لن ينتهي إلا بإبلاغه بالمعنى الحقيقي لــ (أقترح) الراشد، لكني تفاجأت برد فعل سريع وبكلمة واحدة لم يثنّها:

- جميل.

هذا الأمر لا يتم عادة بهذه الطريقة مع الكثير (إن لم أقل مع الكل) من أصحاب المشاريع التلفزيونية، فالغالبية لديهم قناعة أن ما اختاروه هو الضارب والكاسر والقتّال، حتى تخالهم يتحدثون عن مبيدات لا عن أفلام وبرامج.



هذا التعامل الواضح والبسيط لم يقتصر على اسم السلسلة، بل في تفاصيل العمل اليومي، فقد تعامل عيد بروح الاحتراف، فما هو ليس من اختصاصه تركه لمن يختصون به.

هذه المسالمة الانثروبولوجية (حتى الآن لا أعرف ما تعني بالضبط وهي اختصاص عيد الأساسي)، أشاعت روحاً (شكرديه) أدفعتنا من أجل حماية عيد من التدخلات المتحذلقة إلى إقامة سياج حوله ليقول كل ما يقول وبكل الطرق التي يراها صالحة، وهو لديه الكثير من هذه الطرق.

لم يندم أحد على ذلك، فقد اتضح أن صاحبنا لعّيب، فقد راوغ الدَّخول وحومل في أول هجمة تاريخية مطيحاً بفرق دوري الجزيرة العربية، ابتداءً من اتحاد بني عبس حتى دينامو يثرب.

قبل أول تصوير، جلست معه في حوار عالماشي، فسأل عن الملابس الأنسب للتصوير، قلت له إن الملابس التي يرتديها (الكشّاتة) في البرّ هي الأنسب وأن لا تكون ملابسه (كشخة) لأن الرحالة الهائم في الصحراء يجب ألا يعتني بملابسه أكثر من عنايته بعلمه، فمثل هكذا أمر لا يستقيم وقد يهز ثقة المشاهد بما يقوله المقدم وبالبرنامج كله.

كالعادة، هزّ رأسه وسكت.

ذهب عيد في الاتجاه العكسي لنصيحتي فلم يترك زيّاً قلت له أن يتجنبه إلا ولبسه.

غُتَر تحار بألوانها حتى تتوهم أنه حصل عليها من (بيبي متو) تخلى عن العقال وتحوّل إلى البدلة.

دشاديشة (ثيابه) مزودة بخلايا ضوئية تتحول ألوانها بتحول المكان والزمان، فإذا مرت غيمة صار لونها سماوياً، وإذا أمطرت أشرقت منها شمس ساطعة، أما إذا أراد أن يستدرج بها طائراً أو غزالاً، تتحوّل فجأة إلى لون الرمال الأحمر فتختفي ويختفي معها عيد حتى الانقضاض على الفريسة المطلوبة، ليعود بعدها مع دشداشته إلى الألوان العادية التي يلبسها خلق الله.

المفاجأة التي لم نتوقعها هي أن عيد الملوّن، نزل على قلوب المشاهدين مثل الماء البارد، فوجه لكمة مستقيمة إلى رأي أهل المهنة، وراح يسرح ويمرح أمام صمتنا، أو خرسنا بينما نراقب بقهر مئات المكالمات لطالبات الكلام مع هذا النجم الوسيم (عيد سان لوران) الذي أثبت أن أحبّ المقدمين (ألوَنَهَم)؟

... يتبع