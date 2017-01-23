ترامب: ‬أميركا ‬فقط ‬أولاً

في حفل تنصيب الرئيس الأميركي الخامس والأربعين دونالد ترامب ألقى الأخير خطابه مؤكداً أولاً وقبل كل شيء أن سياساته الداخلية والخارجية ستقوم على مبدأ أساسي هو أن «أميركا فقط أولاً» وهو يعني ذلك على المستويات كافة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وغيرها. هذا أمر بديهي، وكل زعيم قديم أو حديث يقود أمة أو دولة أو شعباً يجب أن يؤكده ويعلنه ويسعى إليه، فأي مصلحة لا يمكن أن تقدم على مصلحة الدولة، وهذا حق مشروع لرئيس الولايات المتحدة الجديد، لا يمكن أن يزايد عليه فيه أحد من خصومه الداخليين أو الخارجيين، وإن لم يخل الأمر من تشغيب إعلامي واسع.
بدأ الرئيس ترامب قراراته سريعاً بغاية القضاء على إرث سلفه باراك أوباما، وخصوصاً ما كان يبديه أوباما من انعزالية وانسحابية عرف بها، أدّت إلى إضعاف مكانة أميركا حول العالم إلى حد غير مسبوق، وقد كتب كاتب هذه السطور في أكتوبر 2015 «فسيكون لأميركا عاجلاً أم آجلاً رئيس لن يرضى بكل هذا الضعف والانعزال والخلط»، وقد تم تنصيب هذا الرئيس يوم الجمعة الماضي يناير 2017.
لم يكن تنبؤاً، ولكنه منطق التاريخ وحكمة الأمم التي تؤكد أن الدول بالغة القوة لا ترتضي قائداً بالغ الضعف، وأنها ستفتش عن بديل يمنحها شعورها العميق بالقوة والفخار الوطني ويحمي مصالحها ويمثل مكانتها المستحقة بين الدول والأمم.
وبالنسبة إلى دولنا، فإن من أصعب المهمات مهمة خلق آليات ثابتة لخلق النخب وتمكينها في أي دولة وأي مجتمع، وعملية الخلق صعبة وأصعب منها عملية التمكين، لأن الخلق يحتاج إلى استراتيجيات متكاملة للصعود بالمجتمع بأكمله إلى مصاف الأمم المتحضرة في التعليم والوعي والإمكانات، مع توفير اقتصاد فاعل وتنمية مستدامة وخلق فرص للنجاح تكون أسرع في أدائها من احتياجات الشعب ومعدلات النموّ السكاني، كما أن التمكين يحتاج إلى استراتيجيات تقضي على الممانعة الطبيعية التي ستمارسها البيروقراطية الحكومية ورفض الراسخين فيها حفاظاً على مكانتهم ومصالحهم الشخصية.
اللحظة التاريخية التي نعيشها اليوم في العالم العربي هي لحظة أفلت فيها أيديولوجيات قومية ويسارية وإسلاموية، وبرزت فيها دول الخليج العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كمركز ثقل جديد في السياسة الإقليمية، ولا يعكر صفو ذلك شيء كما يعكره ارتهانان كبيران على المستوى الثقافي وعلى المستوى الإعلامي.
فعلى المستوى الثقافي لم يزل كثير من مثقفينا ومسؤولينا يستمدون رؤاهم وتفكيرهم من مثقفين عرب ينتمون إلى تلك اللحظات الآفلة، يتبعونهم ويقلدونهم ويحذون حذوهم، دون قدرة حقيقية على الانعتاق وخلق مجال ثقافي جديد يعيد ترتيب الأولويات ويُنضج الرؤى ويدعم التقدم العلمي على المستويات كافة.
إن حجم الإنفاق على المجالات الثقافية في دول الخليج على سبيل المثال مع ريادته وقوة حراكه لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، وترجمة ذلك عملياً بأخذ زمام القيادة الثقافية لن يتحقق إلا بمزيد من تخطيط ودعم لإبراز الدور الثقافي والحضاري عموماً لدول الخليج العربي وتمكين مواطنيها، ويمكن الاستفادة من العديد من المثقفين العرب حين يعون الدور الجديد لدول الخليج العربي، وكثير منهم يعرف هذا، ولكنهم بحاجة إلى توضيح الرؤية والتوجه.
وإعلامياً، ثمة فجوةٌ لم تردم بعد بين الكوادر الإعلامية ذات الكفاءة العالية والخبرة العميقة من غير مواطني دول الخليج العربي وبين التوجهات السياسية والثقافية لهذه الدول، فانتشار التغطية السلبية لتنصيب الرئيس الأميركي الجديد في العديد من هذه الوسائل لا يراعي الحساسية السياسية لمستقبل علاقات هذه الدول مع أميركا.
أخيراً، وعوداً على بدء، يكفي مراقبة إيران وكيف ستسعى- وقد بدأت بالفعل- لإيجاد علاقات أكثر حميمية مع دول الخليج العربي، خوفاً من الرئيس ترامب.
* نقلا عن "الاتحاد"