أنا وعيد اليحيى ( 5 )

اللقاء الأول لرعاة البقر

شروعنا بجلسات الاعداد للرحلة الرابعة هذه الايام ، أعادتني الى جلسات الاعداد الاولى في أول سنة من سنوات خطى العرب.

تجمعنا حول الطاولة التي تجري عليها اجتماعات التحرير في مبنى العربية. عيد لوحده في جهة ، وانا ومن معي من الفنيين في الجهة المقابلة.

المشهد في ذلك اليوم ،يذكر بجلسات المقامرين في أفلام الغرب الأمريكي المعروفة بأفلام رعاة البقر. كل واحد منا وضع يده على المسدس المخبأ. عيد تحت دشداشته الشتوية السميكة، وانا في جيب الجاكيت الأيمن.

هذه المرة ، تخلى عيد عن خيار الصمت والانتظار ففتح النار دون سابق إنذار:

- عندي مواضيع تكفي 3 محطات تلفزيون، لها أول وليس لها آخر. لو أعدّ، للصبح ما خلّصت، في مخّي مخزن معلومات .. من وين تريدون أبتدي؟

حاولت امتصاص هذا الهجوم المباغت :

- بس يادكتور على حد علمي الاتفاق على تقديم المواقع المذكورة في المعلقات والمواقع الشهيرة في ديوان العرب؟

ابتسم بتثاقل :

- هذا غيض من فيض .. ماذا عن الباقي؟

- يا دكتور ، خلينا بالمعلقات وبعد ما نخلّص يحلها الحلّال.

- .............

- يعني يا دكتور ركزنا جهدك على هذه الرحلة، وما بعدها اتركه للأيام.

- بس انتو جاهزين ؟

- ساعدنا يا دكتور.. الله يطوّلنا بعمرك.

تململ قليلا، ثم رد بعدم ارتياح:

- خلاص يا جماعة .. خلونا بالمعلقات.

مرت الاطلاقة الاولى لعيد اليحيى بسلام، لكنها تركت آثارها قلقا مما يخبئه كيس الحاوي لنا في الأيام القادمة. وجهت السؤال الى الفريق بعد ان غادر عيد:

- أحد منكم عنده فكرة يمكن فيها السيطرة على أفكار الدكتور؟

أجابني مدير الانتاج وهو يلملم أوراق الاجتماع المنتهي:

- حلف الأطلسي ومعاه المافيا ما فيها تسيطر عليه!

...................

وسط هذا التوجس المتبادل بين أهل التاريخ وجماعة التلفزيون، بدأنا رحلة المصاعب من أجل استدراج عيد واقناعه بدخول القفص غير الذهبي لمعايير الانتاج.

- ما هي خطتك الاولية يا دكتور ؟

- المواقع حافظها وكأني رايح البيت.

- كيف سيكون تعاقب المواقع .. حسب ماذا ؟

- .......

- نحتاج الى مسار ، نقطة بداية ونقطة نهاية، والكاميرا ستنقل كل ما يحدث بينهما. منّك المعلومات ومنأ القصة.

- جميل.

- نريد المخطط لنبني عليه خطتنا.

- بس ؟

- بس.

- انتهى الاجتماع ؟

- انتهى يا دكتور.

رغم التوجس، لم يستطع عيد ان يخفي ايجابيته الشديدة ولا روحه المحبة التي يحاول من مثله اخفاءها حتى لا يستوطي حيطه الاخرون. (والاخرون هم نحن طبعا).

ما ان دبّ دبيب الثقة،حتى بدأ عيد بكشف أوراقه، ويا ليته لم يكشفها، فمع كل ورقة، كانت قلوبنا تنزل الى أقدامنا.

كان عيد يطيّر أوراقه بينما يستمر في ارسال المسجات والايميلات والواتسابات وما عداهما:

- أحتاج 4 جمال وقعود.

- .............

- وثعبان علشان يقرص مالك ابن الريب.

-............

- وطاسة حربية معاها سيف مثلوم.

-..........

- ألاقي عندكم حصان للذبح ؟؟

- شنو القصة دكتور .. رايحين نحضّر أرواح ؟؟!

(يتبع)