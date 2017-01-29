الثورة لم تأت بعد!

هذا المقال ليس نفياً لثورات جرت، ولا تطلعاً إلى ثورة بعينها لاحت بشاراتها، فالإصلاحى بقدر آماله فى التغيير، فإن لديه تخوفاته من جذرية وفوضوية الثورة، وفى حالتنا فإن ما جرى لدينا منذ سنوات ست سوف يحتاج وقتا طويلا ليس فقط حتى نعرف ما جرى، وإنما أيضا لكى نتعرف إلى أين وصلنا. البداية ربما هى أن أوروبا واجهت ثورتين متزامنتين مع نهاية القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: الثورة الفرنسية، والثورة الصناعية والتكنولوجية. وكانت الثورة الأولى هى التى استهدفت عمداً ومباشرة تحطيم الهياكل والنظم السياسية للدول الأوروبية بأفكارها عن «الحرية» و«الإخاء» و«المساواة»، وهى أفكار حملها معه نابليون بونابرت حينما توسع شرقاً حتى وصل إلى موسكو على الأرض الروسية. ولكن الثورة الثانية كانت هى التى أصَّلت عملية تغيير أوروبا ومن بعدها العالم اقتصاديا واجتماعيا، ثم سياسيا. كلتا الثورتين على أى الأحوال كانت وراء تكوين العالم المعاصر كما نعرفه الآن، حتى بعد أن تمت هزيمة نابليون فى عام 1815، ففكرة الثورة ظلت على بهائها ورومانسيتها فى الفكر الإنسانى الباحث عن الحرية، حتى بعد أن باتت المقصلة شعارها، ولكن الثورة الصناعية كانت هى الأبقى والأكثر حظا فى الواقع العملى.

فى بلادنا كانت هناك وفرة فى الثورات، التى رفضت الاحتلال الأجنبى، ومعه الاستبداد الداخلى، وسواء كان الأمر يقوده العالِم الأزهرى عمر مكرم، أو الجندى الفلاح أحمد عرابى، أو القانونى سعد زغلول، أو الضابط جمال عبدالناصر، فإن فكرة التغيير من أجل التقدم ظلت عصية على التربة المصرية. كان هناك التراكم التاريخى المعروف من جيش حديث ودستور وجامعة ومصنع ومؤسسات من الأحزاب إلى البرلمان إلى الصحيفة، ولكن لا كان التراكم كثيفاً بحيث يقود إلى انطلاقة كبرى، ولا كان التغيير عميقاً بحيث يهز جذور تقاليد من التخلف المقاوم للحاق بالعصر. وحتى عندما جاء الشباب إلى ميدان التحرير مسلحين بـ«الموبايل» و«فيسبوك»، فإن أعماقهم وعضلاتهم كانت من الإخوان المسلمين، بينما الأفكار السلفية الأكثر تطرفا كانت تفوح بين الزهور وتبوح بكل ما يجذبنا لعصور قديمة. كان فى الأمر إخفاق آخر ينضم إلى سلسلة مروعة من الإخفاقات التاريخية الكبرى التى توالت على البلد. وبشكل ما- رغم كل الثورات والحركات السياسية والتفاعلات الثقافية والفكرية- فإن مكاننا ظل دائما كما صُنفنا مؤخرا فى تقرير «دافوس» «من الدول النامية منخفضة الدخل»، وتعريف ذلك أننا فى مكان ما فى منتصف دول العالم، ولكن أكثر ميلاً للنصف الأسفل.

المقاومة كانت دائما كبيرة، وفى أعقاب كل الموجات الثورية كانت تأتى موجات رجعية شديدة مُحمَّلة بالذنب ومشتاقة إلى طلب الغفران. جاء الوالى عباس الأول بعد محمد على شغوفاً بالتغيير العكسى، وجاء الخديو توفيق بعد عرابى طالباً المغفرة عن ثورة لم يكن له يد فيها، وجاء دستور 1930 مناقضا لدستور 1923، وانتهت التجربة الناصرية بكارثة 1967 وبدستور 1971، ولم يصل نصر أكتوبر إلى مرحلة النصر على التخلف، وانتهى إلى تعديلات على الدستور منحت للرئيس سلطات لا توجد فى بلاد متقدمة، وحينما هبت رياح الإصلاح فى العالم وصلت إلى مصر بعضها، ولكن المحاولة كلها تجلت فى ثورة كان أهم نتائجها أنها قادت إلى ثورة أخرى! لم يُغْنِ كل ذلك عن محاولات عظمى، ولا عن سقوط شهداء، ولا عن تقدم هنا وهناك، وبشكل ما ظلت مصر تعبيرا فرعونيا فى حضارة العالم، ولكن كل ذلك لم يصل بنا إلى سدرة بلاد متقدمة، وعلى العكس، كانت يدنا ممدودة طوال الوقت حتى ساعة رفع شعار «الكرامة الإنسانية».

باختصار شديد كان لدينا الكثير من «الثورة الفرنسية» على الأقل فى لغة الكلام، ولكن كان لدينا القليل للغاية من «الثورة الصناعية» لا فى الكلام الذى له مقدمات تقود إلى نتائج، ومسببات تدفع إلى فعل، وإلى منطق يحكم الحُكم والمصنع والمؤسسة، ولا فى الآلات التى تغيرت أشكالها وقدراتها من الثورة الأولى إلى الثورة الرابعة، ومن الآلة البخارية حتى الذكاء الصناعى. العجيب فى الأمر أن العالم من حولنا لم يتوقف أبدا عن التغيير، ورغم ما جاء من تركيز فى الثروة العالمية، وهى حقيقة محتفى بها فى مصر دائما تدليلا على عالم ظالم، فإن مليارات من البشر خرجت بالفعل من دائرة الفقر إلى دائرة الستر والغنى والعمر الطويل، ومن دنيا التخلف والبكاء على الأطلال إلى العالم الرحب للتقدم. هذا التغيير خلق معايير، وسبلا، وأدوات، ونماذج، وكثيرا مما قيل عن معجزات ننظر لها ونتحسر على بلادنا لأنه لم يكن لها من الحظ جانب، دون معرفة أنه لا المؤامرة تُوقف بلدا عن التقدم، ولا المعجزة تعطيه رخصة مجانية نحوه.

«الثورة لم تأتِ بعد» إلى مصر، وعلينا أن ننتظر العلامات والتجليات التى تقول لنا بالوصول حتى لا تكون هناك خديعة أخرى، أو أوهام بربيع ساعة الشتاء. سوف تصل الثورة إلى مصر عندما تكون كل مصانعها وطاقتها الإنتاجية تعمل بأقصى كفاءة، وعندما يكون كل أهلها يعرفون القراءة والكتابة بنفس الكفاءة التى يعرفون بها استخدام الموبايل، وعندما يعرف الجميع أن الحرية تكون عندما يكون الرأى سديدا والعمل واعيا، وليس تنفيسا عن غضب وحقد وكراهية، ولم لا عندما تكون مصر نظيفة وتذهب قمامتها بالفعل إلى مزبلة التاريخ.

*نقلا عن صحيفة "المصري اليوم".

