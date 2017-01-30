الانتخابات الفرنسية ومسألة... الإسلام!

يقال إن أحد أسباب السقوط المدوي لألان جوبيه في التنافس على تمثيل اليمين التقليدي الفرنسي في سباق الرئاسة المقبل في أيار (مايو)، كان نجاح منافسيه في اتهامه بموقف مائع من «مسألة» الإسلام في فرنسا، التي تتدرج من الحجاب والنقاب ونوعية الطعام المجاز في مقاصف المدارس، الى بناء المساجد، وتنتهي دوماً بالإرهاب الذي يقع على الأراضي الفرنسية، وتنقله الأنباء والصور من العالم. وقتها، حُوِّر اسم ألان الى علي، ولفظهما بالفرنسية متقارب، وانتشرت ملصقات له «مجهولة» المصدر تقول ذلك. يحاول مانويل فالس، رئيس الوزراء الحالي والمتنافس على ترشيح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية، استعادة هذا الانشطار مع بُنوا هامون، منافسه الذي حلّ أولاً في الانتخابات الأولية للاشتراكيين، وبفارق كبير، متسبباً بمفاجأة قد تتفوق على تلك التي حملت فرنسوا فييون الى الحلول أولاً في حزبه، وانتزاع تمثيل اليمين في ذلك السباق.

الانقسام الداخلي حول مسألة الإسلام، بكل مفردات الملف، يبقى أقل حدة في الوسط اليميني التقليدي، وبعضه متدين وشديد المحافظة ومقرب من الكنيسة. لكنه يتخذ أبعاداً حادة في أوساط الحزب الاشتراكي الذي يفترض بنفسه مهمة مزدوجة، هي الدفاع عن الحداثة واللائيكية كخصائص فرنسية و «جمهورية» وتقدمية.

وقد قوبل بنوا هامون بحملة مشابهة لما واجه جوبيه، تمثلت في تحوير اسمه الى «بلال» باعتبار التقارب في اللفظ (وإن أقل توفيقاً من الجمع بين علي الذي يلفظ بالفرنسية «ألي» وألان).

رد هامون على ذلك في ليلة النقاش الكبير بينه وبين فالس قبل الدورة الثانية الحاسمة التي ستعين أحدهما لخوض السباق الرئاسي، بقوله إنه يجد الاسم جميلاً!

لم يُكتفَ بذلك، بل سرب «وزير من الحكومة الحالية مشترطاً عدم ذكر اسمه» الى صحيفة «ليبراسيون» أن هامون «مرشح الإخوان المسلمين»، بينما ينعته علناً مالك بوطيع (وهو نائب وقيادي في الحزب الاشتراكي من أصول جزائرية ومسلمة، كلف برئاسة منظمة ضد العنصرية، ثم بأمانة السر الوطنية لحزبه) بأنه «إسلاموي يساري»! يجيب هامون بهدوء بأنه نائب عن منطقة إيفلين القريبة من باريس، ومن بين سكانها نسبة كبيرة من المسلمين، وفي القلب منها مدينة ترابّ التي تُنعت أحياناً بـ «الخطيرة»، حيث يتكدس أبناء المهاجرين ممن أصبحوا منذ زمن فرنسيين (ومنهم النجم جمال دبوز وعدد من «الناجحين»!)، وأنه يعرف الضواحي ويعرف المسلمين، وهذه عناوين لا ترعبه، كما لا يعيبه أن يستقبل أمهات تلاميذ محجبات جئن يعترضن على قرار اتخذته حكومة فالس بمنعهن من مرافقة أطفالهن في الرحلات المدرسية، ولا أن يكون الناطق باسمه عضواً في «التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا»... مفككاً «الفضائح» المفترضة التي تخصه، والتي حاول منافسوه، خصوصاً أوساط رئيس الوزراء، وضعها في الواجهة واستغلالها.

وخلال السجال المتلفز، ظن فالس أنه يلقي بقنبلة، إذ اتهم هامون صراحة بأن موقفه من المسألة الإسلاموية «متراخٍ» و «ملتبس»، وردّ هامون بأنه يرفض الدخول في «الاستعراضية» التي تطبع الحياة السياسية في البلاد حول الموضوع، وأن المسألة تتعلق بالمفاهيم، وأنه ينحاز ليس إلى إجازة تشكل الجماعات (communitarism) كما يتهمه خصومه، بل الى توفير سلمية العيش المشترك بلا اضطرار أي كان «لطأطأة رأسه لأنه مسلم أو يهودي أو امرأة»، مقدماً شرحاً لامعاً للائكية باعتبارها «تسمح للمؤمن ولغير المؤمن بأن يكونا كما يريدان، وتضمن حياد القوة العامة والدولة: ليس أقل ولا أكثر».

يُقدَّم هذا الموقف مقابل التبني المنغلق والعصابي للائيكية، الذي يتحول الى هوس هوياتي لدى خصمه، وهو الذي يدعو في برنامجه الانتخابي الى سن «شرعة للائيكية» تُرْبط بالدستور، وهو فعلياً التفاف لتعديله. بينما قانون 1905 عرّف اللائيكية وحدد نطاقها، وهذا القانون تأسيسي في دستور فرنسا، لكن فالس يعتبر أنه لم يعد كافياً. وهو يعلن بقوة تبنيه آراء الفيلسوفة اليزابيت بادنتر والكاتبة السجالية التبسيطية والاستعراضية كارولين فورست، التي تحولت رأس حربة في المعركة ضد الإسلام، بحجة محاربة التدين والتطرف والإرهاب ونصرة تحرر المرأة، هكذا مختلطة معاً. ويستند ذلك ضمناً الى هذا الحد أو ذاك الى فرضية أن الإسلام والمسلمين ليسوا قابلين للتأقلم مع القيم الفرنسية، بينما يتهمهم هامون بأنهم يرون أن «المسلم الجيد هو المسلم الذي ليس مسلماً»، مقترحاً في برنامجه هيئة للتحقيق في التمييز تشبه هيئة التحقيق في الغش، يمكنها استطلاع التمييز في المؤسسات كما في الحياة العامة وفرض غرامات.

ولا تقف نية فالس عند حدود سن «شرعة اللائيكية» بل هو يقر بأن عمله لسن قانون يمنع الحجاب في الجامعات يصطدم بالقانون الذي يقف حائلاً دونه (لأن مرتدياته راشدات ويقررن اختياراتهن)، وإنما «سنجد طريقة لتجاوز هذه العقبة»، مما يوحي باستخفاف بالقوانين. وكان فالس قد أيد قرار بعض البلديات في الصيف الماضي منع «البُركيني» (لباس بحر خاص بالمحجبات) على الشواطئ واشتهرت صورة امرأة يحاصرها رجال الشرطة ويجبرونها على خلع حجابها. وقتها دانت الأمم المتحدة القرار كما دانه «مجلس الدولة» وهو سلطة عليا مرجعية... ما ذكَّر به هامون، متجنباً اعتماد هجوم عنيف على منافسه - كما يفعل هو حياله - ولكن دالاً على أن الأخير يخالف القوانين العامة إرضاء لقناعاته الخاصة. وهو أيضاً ذكَّر فالس بأنه حين أراد منع وضع الحجاب في الجامعة، رد عليه «ثلاثون من رؤسائها قائلين إن هذا الحجاب لا يمثل مشكلة في جامعاتهم ولا يتسبب باضطراب في الانتظام العام». ويشدد هامون على أن مجابهة وحل المشكلات «الهوياتية» يتمان في الحيز الاجتماعي وليس الأمني أو القمعي.

يحتل الإسلام إذاً مكانة كبرى في السجالات السياسية في البلاد بينما هي تشهد إعادة تشكيل التيارات والأحزاب، كما أزمات طاحنة. «صناعة» ذلك تمت منذ عهد ساركوزي، وأمعن فيها الاشتراكيون، وفعلوا كأن الأمر مهرب من مواجهة المشاكل الفعلية للمجتمع الفرنسي، وسيّدوا بالتالي سجالات ومفاهيم واقتناعات طاغية اليوم، تؤسس لتفوق اليمين الفاشي ممثَّلاً بـ «الجبهة الوطنية» وبالمرشحة الرئاسية ذات الحظوظ القوية، مارين لوبن، على اعتبار أن هذه الأطروحات أطروحاتها وفلسفتها التي يسعى الآخرون لتقليدها. وهكذا انتصر هذا اليمين فكرياً قبل أن ينتصر سياسياً وانتخابياً!

*نقلا عن صحيفة "الحياة".

