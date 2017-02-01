الصعيد ليس مهمشاً

منذ حادث «قطار العياط»، فبراير 2002، أيام حكومة د. عاطف عبيد، ساد مصطلح «الصعيد المهمش» فى الكتابات السياسية والصحفية، ولدى كثير من الباحثين، وانتقل المصطلح إلى لسان أبناء وشباب الصعيد، وطوال الوقت كنت أرى التعبير غير دقيق، ذلك أنه يحمل فى طياته معنى سلبيا، بأن الحكومات المتعاقبة والدولة تتجاهل الصعيد وتقوم بتهميشه، بينما تغدق الخدمات والاهتمام على «الوجه البحرى»، وبقية مناطق الدولة، مثل هذه المصطلحات الدارجة، وغير العلمية، التى تفتقد التدقيق، تقوم على انفعالات فى لحظات غاضبة، يتم الترسيخ لها بعد ذلك، وتسود بيننا، تصبح فى نظر البعض كأنها حقائق ثابتة، وخطورة تلك المصطلحات أنها تنقل إحساساً إلى مجموعات ومناطق بعينها داخل الوطن بالغبن والتجاهل، وأنه يتم تهميشهم عمداً لأسباب إنسانية ومناطقية أو إقليمية، وذلك خطر على الشعور الوطنى العام، ويفتح الباب أمام تصورات ومشاعر سلبية تجاه الوطن عموماً، يمكن أن تتطور لدى البعض، أو تستغلها أطراف غير محبة للعبث بالتماسك الوطنى.

والواضح أننا بحاجة إلى مراجعة لبعض التصورات الذهنية السائدة عن الصعيد وأهله، مثلاً حوادث الثأر موجودة فى الوجه البحرى مثل الصعيد، ومن يراجع إحصائيات الجريمة فى مصر، سوف يجد أن بعض محافظات الوجه البحرى تزداد فيها حوادث الثأر عن بعض محافظات الصعيد، ومع ذلك لدينا إصرار أن «الثأر» عادة صعيدية فقط، هو عادة إنسانية، موجودة فى عدد من المجتمعات، خارج مصر، ومثل حوادث تهجير بعض الأسر من قراها، لأسباب وظروف متباينة، تم إلصاقها بأهل الصعيد وحدهم، رغم أننا نعلم أنها تقع كثيراً فى الريف المصرى كله، لأسباب وحالات عديدة، ما جرى فى «شما» بالمنوفية قبل حوالى شهرين يؤكد ذلك.

لا يعنى هذا أن الصعيد بلا مشاكل، ولا يعنى أن أهله لا يعانون، هم لديهم معاناتهم، ومشاكلهم الكبيرة، التى هى جزء من مشاكل كل مصر، ضُربت السياحة، ضربة قاصمة، منذ أيام ثورة 25 يناير 2011، فأضير أبناء الصعيد، خاصة فى الأقصر الذين اعتمدوا اعتماداً كبيراً على عوائد السياحة، وكذلك الحال فى أسوان وإن بدرجة أقل، يضاف إلى ذلك أن موجة «الربيع العربى» التى اجتاحت ليبيا، أضرت بالعمالة المصرية هناك، وعاد هؤلاء ثانية إلى وطنهم، وتقول بعض التقارير إن نسبة ليست قليلة منهم، هم من أبناء الصعيد، هذه الأزمات وغيرها، يجب العمل على حلها، بخطط ومشاريع تنموية مستدامة، وبرامج حماية اجتماعية قوية، وهو ما تعمل الدولة عليه بدأب ونشاط حقيقى، لكن وجود هذه الأزمات لا يعنى أن هناك موقفاً «عنصرياً» أو غير وطنى تجاه أهلنا فى الصعيد، وإلا لقلنا إن الدولة نفسها لديها موقف عدائى تجاه الوجه البحرى، لأن شبكة الطرق الداخلية، ليست فى مستوى شبكة الطرق بالصعيد، أو لأن الصعيد به خمسة مطارات، بينما لا يوجد فى الوجه البحرى سوى مطار واحد بالإسكندرية، أو إن الدولة اهتمت ببناء جامعة كبرى فى كل محافظة من محافظات الصعيد، قبل أن يحدث ذلك فى الوجه البحرى، المقصود أن لدينا مشكلات وأزمات فى كل مصر، ويمكن أن تختلف طبيعة المشكلة فى محافظة عن أخرى، لكن «الدولة الوطنية» تتعامل معها، وتعمل على حلها، من المهم أن ننتبه إلى ذلك، ونحن نتأمل زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أسوان، وهى ليست زيارته الأولى إلى الصعيد، سبقتها زيارة إلى أسيوط قبل شهور، لافتتاح بعض المشروعات، لكن هذه المرة، كان انعقاد مؤتمر الشباب، وكانت فرصة لأبناء الجنوب أن يتحدثوا بصراحة، ويعبروا عن مشاكلهم، وحتى هواجسهم، بحضور رموز الدولة، بدءًا من السيد الرئيس، وربما هذا ما كان يفتقده أبناء الصعيد، أن يكون لديهم شعور باهتمام الدولة، ممثلة فى رأسها، بهم.

قبل 1952، كان «ولى العهد» يحمل لقب «أمير الصعيد»، وكان ولى العهد على صلة دائمة بالصعيد وأعيانه، وكان الملك أو الخديو يقوم برحلة إلى الجنوب بين حين وآخر، وفى زمن ثورة يوليو 1952، قام الرئيس عبدالناصر بزيارات عديدة إلى الصعيد، خاصة بعد أن بدأ العمل فى مشروع السد العالى، واصطحب عددا من الزعماء إلى هناك، ثم كان الرئيس السادات يذهب شتاءً إلى أسوان، استقبل «كسينجر» وتباحث معه هناك، ولم تكن زيارات جماهيرية، لكنها كانت تترك صداها وسط الأهالى، ثم تراجع هذا التقليد كثيراً زمن الرئيس السابق حسنى مبارك، وها هو الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعيد الاهتمام بالصعيد ليس – فقط – على مستوى خطط التنمية الطموحة ولكن الاهتمام الشخصى أيضاً.

بدأت الدولة المصرية – تاريخياً – من الجنوب إلى الشمال، ومن ثم فإن الاهتمام بالجنوب والذهاب إليه واجب وطنى، وها هى الدولة تؤدى واجبها.

* نقلا عن "المصري اليوم"