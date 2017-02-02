توابل الحياة

احتفلت الهند الأسبوع الماضي بعيد الجمهورية. ففي 26 يناير 1950 أعلنت الهند دستورها وأصبحت أكبر ديموقراطية في العالم.

وهذه مناسبة وطنية ننتهزها لتقديم التهنئة إلى الشعب الهندي الصديق، كما أشير إلى العلاقة الوثقى بين الهند ودول الخليج التي خبرت سواحلها الرحلات البحرية إلى الهند بما يعرف بالسفر التجاري، ولأن الكويت آخر ميناء بحري في الخليج يمكن أن تبلغه السفن القادمة من الهند والمحملة بصنوف مختلفة من السلع ازدهرت الكويت من خلال تجارة الترانزيت التي تنقل البضائع إلى الشام ونجد في قوافل برية يصل عدد الجمال فيها إلى 5000 جمل يحرسها ألف فارس كويتي!

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بين مجتمعات الخليج والمجتمعات الهندية تلاقح ثقافي عابر للبحار والمحيطات والخلجان، ففي لهجاتنا الخليجية العديد من المفردات الهندية، وفي مطبخنا الكثير من الوجبات الشعبية الهندية، وفي خزانة ملابسنا يوجد أكثر من زي خليجي شعبي جلبناه من الهند، وفي فنوننا الموسيقية آثار واضحة للفن الهندي، وفي الذاكرة الخليجية آلاف الحكايات عن التجار الهنود القدماء في أسواق الخليج ومثلها حكايات تجار الخليج في الهند.

وفي الكويت طلعت أجيال ترعرعت في حواضن تربوية هندية، فبعد اكتشاف النفط عرفت الأسرة الكويتية المربيات الهنديات اللواتي عملن في البيوت الكويتية وأشرفن على الاعتناء بالأجيال الناشئة.

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توجد في الخليج جاليات هندية كثيرة وقديمة العهد، ورغم كثرتها الكاثرة، واختلاف أديانها، لم يعرف أفرادها بارتكاب الجرائم أو مخالفة القوانين بل عرفوا بالاستقامة والخلق الطيب والمسالمة والعمل الدؤوب.

كما أنهم أسهموا في تحديث جميع الدول الخليجية بسبب إتقانهم للأعمال الميكانيكية والكهربائية والاتصالات والطبابة والتمريض والمحاسبة، كما عملوا في شركات النفط منذ البدايات.

وبسبب خبرتهم البحرية أسهموا في تشييد الموانئ وإدارتها وكذلك عملوا على ضبط الحركة في المطارات وأعمال الصيانة في الطائرات. وإن كانت الهند تصدر التوابل إلى العالم فإن شعبها العظيم هو التوابل التي تعطي الحياة نكهتها اللذيذة.

نقلاً عن "الأنباء"