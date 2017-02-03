الاستثمار في البشر رأس مال التنمية

عندما نتحدث عن الاستثمار في البشر، نحن لا نعني بتاتاً شريحة الأذكياء فقط، يتعدى الأمر ذلك إلى التطوير والتدريب والبحث عن الأفكار الجديدة ومعرفة كيفية تطويرها وتوظيفها لخدمة الاقتصاد والمجتمع حتى يمكنها من أن تجد صدى ونجاحاً يسهم في تطور المجتمع.

دول دون موارد طبيعية، ألمانيا على سبيل المثال، خرجت منهارة بعد الحرب العالمية الثانية، بنية تحتية مدمرة، انهيار للعملة، أحدثت الحرب أيضاً خللاً في تركيبتها السكانية بزيادة أعداد النساء عن أعداد الرجال بسبب من ماتوا أو أسروا في الحرب، إضافة إلى معنويات مدمرة تماماً، في غضون بضعة عقود استطاعت بناء اقتصاديات عملاقة تتفوق على القارة الأوروبية، بفضل الاستثمار في التنمية البشرية من خلال التعليم العام والمهني وتوفير الخدمات الصحية الرائدة، والتخطيط الإقليمي والاقتصاد الأخضر ومؤخراً الاهتمام بالتقنية المتطورة.

تكوين الثروات في القرن الحادي والعشرين لم يعد مكتوباً بالذهب الأسود، الاستثمار في العقول، التقنية، ركائز مهمة ولا غنى عنها في تطور الأمم. الطريق نحو الثروة والنجاح في الأسواق الآن أصبح مرهوناً بالإبداعات الشخصية، التخصصات التقليدية التي تدفع بها الجامعات إلى سوق العمل لم تعد تلبي الحاجات الملحة لخلق أفكار جديدة، تخصصات مثل تأسيس وتطوير الأعمال، التقنية الرقمية، هي ما يحتاجه الشباب من أجل تأسيس أعمالهم، وبالتالي هي ما يحتاجه الاقتصاد للنمو والازدهار.

بعد توحيد المملكة على مساحة تبلغ أكثر من مليوني كيلومتر مربع ثم اكتشاف البترول الذي ساهم في النهضة التي تعيشها المملكة وكان له أثر إيجابي كبير في إنشاء بنى تحتية من مدارس وجامعات ومستشفيات ومطارات وشبكة طرق عملاقة تربط بين جميع المدن داخل المملكة، بالإضافة إلى قوة بشرية كبيرة وكل ما تحتاجه المملكة لأن تدخل عصراً جديداً بقوة.

الاستثمار في البشر هو رأس مال التنمية وهو ما أدركته قيادة المملكة منذ تأسيسها، من خلال تخصيص ميزانيات ضخمة للتعليم وافتتاح عدد كبير من الجامعات وإطلاق أكبر برنامج للابتعاث لجميع التخصصات العلمية والصحية والطبية والهندسية التي تتطلبها سوق العمل في مشاريع التنمية الفكرية والعلمية والاقتصادية، تجاوز عدد الملتحقين به 150 ألف مبتعث ومبتعثة موزعين على أكثر من 30 دولة في أرقى الجامعات العالمية، تخرج منهم حتى الآن ما يفوق 55 ألف طالب وطالبة.

تحت رعاية ودعم ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأتي رؤية 2030 لتشكل محطة اقتصادية مستقبلية للمملكة، تبلور ما سبقها من منجزات على مستوى التنمية البشرية أو البنية التحتية ولتكون منارة تقود المملكة نحو بداية عصر اقتصادي جديد. مسؤولية الجميع، ودون استثناء، أن يشاركوا ويتفاعلوا مع القيم الجديدة التي فرضتها التحولات الاقتصادية والتحديات العالمية ووجدت نفسها المملكة بالرغم من تلك الإمكانيات الضخمة والثروات الهائلة بعيدة جداً عنها.

النهضة الاقتصادية ليست مسؤولية أحادية الجانب، ليست من مهام الحكومة وحدها خلق فرص العمل، لكن بالتأكيد مسؤوليتها تهيئة المناخ الملائم للعمل في القطاع الخاص وحماية حقوق العاملين وهي مسؤولية لا يمكن لأي قطاع القيام بها. كلما حظيت المواهب المتخصصة بالدعم والتطوير كلما ازداد عالم الشركات الصاعدة نشاطاً وديناميكية وتنوعاً. رجال الأعمال والغرف التجارية، وعلى مدى عقود طويلة استفادوا من المناخ الاقتصادي الحر والقوي في المملكة، والآن دورهم تشارك هذا العبء مع الحكومة، بدعم الشباب، ليتمكنوا من شق طريقهم والاعتماد على أنفسهم، أيضاً من الواجب على المثقفين والكتاب مساعدة الشباب في التكيف مع البيئة الاقتصادية القادمة ومحاولة بث الحماس والتشجيع بأن يشاركوا في بناء وطنهم بأيديهم.

المملكة ليست فقط الرياض أو جدة، وإنما كل هذه المدن التي تزخر بتنوعها الثقافي والجغرافي من الحدود الشمالية، تبوك، حفر الباطن، حائل، عسير، هذه الجغرافية المترامية الأطراف تشكل سوقاً واعدة وبيئة خصبة للأفكار الاستثمارية وفي جميع المجالات من البتروكيماويات إلى التقنية الرقمية ومروراً بالترفيه والسياحة، الاقتصاد الأخضر وغير ذلك. على هؤلاء الشباب عدم التموضع بداخل المدن الكبيرة، بل الانطلاق من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتقنية والبحث عن فرصهم داخل أسواق جديدة ومتعطشة للنمو. يجب على الشباب خلق الأفكار الجديدة التي تساهم في إيجاد فرص عمل لهم.

الذكاء ليس أحد شروط النجاح، ولكن بالتأكيد العمل الدؤوب والمخطط له والصبر والاجتهاد هي أهم شروط النجاح. إن توظيف وتطوير الأفكار البشرية المبدعة ليس صعباً ولا مستحيلاً، هو إرادة مشتركة بين الشباب ورجال الأعمال وأصحاب القرار، واستشعار للمسؤولية من العناصر الفاعلة في المجتمع.