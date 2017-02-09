الإعجاز البياني وموقف الصحابة

جاء تحدي العرب في القرآن الكريم في سور عديدة، ومواضع مختلفة، فله ذكر في سورة البقرة ويونس وهود والإسراء والطور، وقد عُدت إلى الطبري في تفسيره هذه كلها، فلم أجده أورد رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير التحدي، وبيان وجهه، ولم أرَ له رواية عن صحابي تُوضّح المراد بالتحدي، وتُبرز للتالين معناه، وتقودني قراءة الطبري، ومعظم المفسرين بالأثر ينقلون عنه، إلى أن أقول: إن البلاغيين الذين عُنوا بالإعجاز البياني، وأطنبوا في الحديث عنه، ومن حديثهم شاع في الأمة؛ لا يملكون رواية صحيحة ولا حسنة عن رسول الله، ولا عن صحابته، تُؤيّد تفسيرهم للتحدي، وتجعلنا نُسلّم لهم بما ذهبوا إليه، وغاية ما يُورده الباقلاني والجرجاني، ومن شواهده قصة الفاروق، لا يقوم حجة على ما ذهبوا إليه، وأكثروا من القول فيه، وهما إنما قرآ قصة الفاروق وقصة غيره من خلال رؤيتهم تلك للتحدي، ففسّروا بها الحادثة، وليس في تلك القصص ما ينصر دعواهم، ويُقويّ موقفهم، ولعل حديث هذا المقال عن واقع الصحابة وقراءاتهم المنقولة للقرآن الكريم بخلاف رسمه؛ ما يُري القراء الكرام أن الصحابة كانوا بعيدين في نظرهم إلى كتاب الله تعالى عن تلك الرؤية التي اختارها جمهور البلاغيين، وساحت من بعدهم في ثقافة الأمة، وصارت جزءا رئيسا في نظرة المسلمين إلى كتابهم الأساسي، وشغلتهم كثيرا عن تدبر معانيه واستشراف غاياته، ولعل الله تعالى أن يكتب لكاتب هذه السطور دورا في مراجعة ما كان، وتصحيح ما أُثر عن السلف، ونُقل عنهم في قضيتنا الأم.

لم تُطرح قضية القراءات القرآنية الشاذة في كتب البلاغيين، ومنهم الباقلاني في "إعجاز القرآن" والجرجاني في "دلائل الإعجاز"، ولم يبحث هذان الشيخان فيها وفي أثر الروايات عن الصحابة والتابعين على فكرة الإعجاز البياني التي تبنّياها، وسعيا جاهدين إلى نشرها والدفاع عنها، والذي أذهب إليه أن هذه القراءات القرآنية الكثيرة تُظهر لنا بوضوح أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ينظروا إلى القرآن نظرة البلاغيين أصحاب التحدي البياني؛ فهم لو صدروا عن هذه الرؤية، وآمنوا بذلكم التفسير للتحدي؛ لما كان لهم قراءات مروية خلاف الرسم القرآني؛ ولما امتلأت كتب التفسير بقراءاتهم التي تخالفه؛ لأن القراءة بخلاف الرسم، ووضع كلمات مكان أخرى، صورة جليّة على أن الإعجاز عندهم لم يكن بيانيا، وما كان على حدّ قول الجرجاني: "فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها، ولفظة يُنكر شأنها، أو يُرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه، أو أحرى وأخلق، بل وجدوا اتساقا بهر العقول، وأعجز الجمهور..." (الجرجاني، دلائل الإعجاز، 39)، ولو كان الصحابة يؤمنون بقول الجرجاني: "أو يُرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه، أو أحرى وأخلق" لما رُويت عنهم الروايات التي تُخالف الرسم، وتضع كلمة مكان أخرى، ولما وجدناهم يُسوّغون، كما سنشاهد بعد قليل، مخالفة الرسم، ووضع كلمة مكان أختها، محتجين أن القرآن الكريم أُنزل على سبعة أحرف، ولما وجدنا اللغويين، ومنهم ابن جني، يذهب مذهبهم، ويأخذ بنظرتهم تلك، ويُقدّم لنا تفسيرا لما رُوي عنهم في ذلك.

أمامي شاهدان من قراءات الصحابة، ومرجعهما معا "المحتسب" لابن جني، أولهما قوله: "وقرأ أنس فيما رواه عنه أبان: (وحططنا عنك وزرك)، قال: قلت: يا أبا حمزة (ووضعنا)، قال: وضعنا وحللنا وحططنا عنك وزرك سواء، إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ على سبعة أحرف..".

وثانيهما قوله: "عن أنس أنه قرأ: (وأصوب قيلا)، فقيل له: يا أبا حمزة: إنما هي: (وأقوم قيلا)، فقال: إن أقوم وأصوب وأهيأ واحد. قال أبو الفتح: هذا يُؤنس بأن القوم كانوا يعتبرون المعاني، ويخلدون إليها، فإذا حصّلوها وحصّنوها سامحوا أنفسهم في العبارات عنها".

لا تجتمع هذه الصورة التي يأخذها القراء من هاتين الحكايتين مع ما يقوله البلاغيون في الإعجاز البياني، ولو كانت رؤية البلاغيين حقا لا رجعة فيه؛ ما رأينا كتب التفسير ممتلئة بمثل هذه القراءات، وما وجدنا من الصحابة مَنْ لا يرى بأسا بتغيير الكلمة، ما دامت تُؤدي في ظنه المعنى المراد، وما كنا عثرنا على اللغويين، من أمثال ابن جني، الذين يُسوّغون ذا التغيير، ولا يرون فيه كبير خطأ في حق كتاب الله تعالى.

* نقلا عن "الرياض"