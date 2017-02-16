ترمب المتشدّد وفريقه

ليس مهماً أن يستقيل مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال مايكل فلين!

أعرف أن الصحافة اهتمت بالموضوع، وأن المشاهدين يتابعون فضائح البيت الأبيض، لكن الحقيقة هي أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أحاط نفسه بمجموعة من العسكريين المعادين لإيران، ومن يعتقدون أن الإسلام الراديكالي يهدد أمن الولايات المتحدة وكان الجنرال فلين واحداً منهم فقط.

للنظر إلى اللائحة!

الجنرال كيث كيلوغ مستشار الأمن القومي بالوكالة عمل في بغداد العام 2003 وكان أحد الشهود على التسرّب الإيراني وتصاعد عنف القاعدة ضد القوات الأميركية.

يوم الثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع عن إرسال الجنرال جوزيف رانك، الملحق العسكري الأميركي في الإمارات، ليصبح مدير قسم الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، وعملياً المسؤول عن تنسيق وتخطيط سياسات ترمب تجاه المنطقة.

لا أذكر أن الرئيسين أوباما وبوش عيّنا ضابطاً مسؤولاً عن الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي.

وزير الدفاع الحالي هو الجنرال جايمس ماتيس، خدم أيضاً في العراق وكان قائد المنطقة المركزية عندما كان قصف إيران خياراً، ومعروف أن ماتيس أجاب عن سؤال حول ما يقلقه فقال: "إيران.. إيران.. إيران.." وقيادته مسؤولة أيضاً عن مكافحة الإرهاب من شمال إفريقيا إلى باكستان.

أما وزير الأمن الوطني فهو الجنرال جون كيلي. الرجل المسؤول الآن عن أمن الحدود وعبور المسافرين والمهاجرين وتسرّب الإرهابيين إلى أميركا. كيلي خسر ابنه في حرب أفغانستان.

مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو عارض عندما كان في مجلس النواب، الاتفاق النووي الإيراني، واعتبر أن الإيرانيين سادة الكذب، وهو معروف أيضاً بمعاداته لـ"الإسلام الراديكالي".

وزير الخارجية ريكس تيلليرسون هو المدني الوحيد في المجموعة، لكنه قال خلال جلسة الاستماع إليه في الكونغرس إن "سقوط داعش سيفسح الطريق أمام التركيز على عناصر الإسلام الراديكالي مثل القاعدة والإخوان المسلمين وبعض العناصر في إيران" .

نسرد سير هذه الشخصيات فقط لنتأمّل لحظة في أعضاء الفريق ونتخيّلهم حول الطاولة في غرفة الأوضاع عندما يجلس الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمناقشة التهديدات الأمنية المحدقة بالولايات المتحدة، ونجد جواباً أول وهو "أنهم جميعاً يعادون إيران والإسلام الراديكالي".

أما الأسماء المطروحة لخلافة الجنرال فلين فتشمل جنرالين اختبرا الحرب ضد الإرهاب وضد إيران، أولهما الجنرال دايفيد بترايوس الذي قاد التصعيد الأميركي ضد القاعدة في العراق، وكان أحد الشهود على قتل الإيرانيين للجنود الأميركيين في العراق مباشرة أو من خلال الميليشيات الشيعية، وبعد ذلك أصبح مدير السي اي اي.

الجنرال الآخر هو روبرت هاروورد وهو في الحقيقة ضابط بحري برتبة أميرال كان نائب قائد المنطقة الوسطى وعمل أيضاً في مركز مكافحة الإرهاب.

الحقيقة هي أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخلّى عن ضابط ويستبدله بجنرال آخر!

والحقيقة هي أن ترمب اختار هؤلاء العسكريين لأنه هو الذي يؤمن أن إيران خطر أمني وتتدخّل في شؤون دول المنطقة، والميليشيات التابعة لها تهدّد الاستقرار وسلامة الملاحة الدولية. وترمب هو الذي يؤمن أن الإسلام الراديكالي يشكل خطراً على أمن الولايات المتحدة.

ذهاب الجنرال فلين إلى بيته ليس مهماً، ترمب باق في البيت الأبيض ويحيط نفسه بمجموعة توافق معه على خطر إيران والإسلام الراديكالي. تأمّلوا فقط اجتماعاً لهؤلاء مع دونالد ترمب.