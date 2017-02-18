البرمجيات الهندية و «الحمائية» الأميركية

تُعد صناعة البرمجيات في الهند واحدة من أنجح قطاعات التصدير. ومنذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة، تصاعدت المخاوف من أن تتلقى هذه الصناعة التي تحصد 60 بالمئة من عوائدها من صادراتها إلى الولايات المتحدة، ضربة موجعة وسط أحاديث تدور حول تشديد الضوابط الحمائية الجمركية في أميركا في عهد إدارة ترامب.

ويُقال إن إدارة ترامب تستعد لصياغة أمر تنفيذي جديد يهدف إلى إحداث تبديل جوهري في طريقة العمل ببرنامج منح تأشيرات العمل الذي تستفيد منه شركات تأليف وصناعة البرمجيات الهندية لإرسال مهندسيها إلى الولايات المتحدة للمساهمة في تنفيذ مشاريع تحظى باهتمام زبائنها هناك. وهذه هي الطريقة التي كانت متبعة منذ عدة سنوات. وكان قانون جديد قد عرض على الكونجرس الأميركي تحت عنوان «قانون إنصاف ذوي المهارات العالية» بهدف رفع الرواتب الدنيا للحاصلين على تأشيرة H-1B للعمل في الولايات المتحدة من 60 إلى 100 ألف دولار سنوياً. وكانت التطورات الأخيرة بشأن قوانين الهجرة قد رفعت مستوى القلق في الهند لأن التشدد في قوانين منح تأشيرات الدخول يزيد الصعوبات والتكاليف بالنسبة للشركات الهندية التي ترغب بابتعاث مهندسيها من الهند إلى مواقع العمل في الولايات المتحدة.

ويمكن لهذه الإجراءات التي تهدف إلى توظيف الأميركيين ومنع دخول أصحاب الكفاءات الآتين من الدول الأجنبية، أن تؤدي إلى رفع تكاليف إنتاج السلع والخدمات في الشركات الأميركية التي تفضل استخدام المهندسين الهنود حتى تخفض تكاليف الحلول والابتكارات الرقمية. وبعيداً عن نتائج هذه الإجراءات على صناعة البرمجيات الأميركية، فإن من الممكن لقرار ترامب أن يؤدي إلى قصور وظيفي في حقول حيوية أخرى. ووفقاً لما تقوله وزارة العمل الأميركية، فستكون هناك شواغر تصل إلى 2.4 مليون في الحقول العلمية والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بحلول عام 2018. ومن ثمّ، فإن هذه الإجراءات قد تضر بطريقة وفعالية أداء العمل بالنسبة للشركات الهندية والأميركية على حد سواء. ويجدر التذكير بأن القيمة الإجمالية لاستثمارات فروع الشركات الهندية في الخارج تزيد عن 110 مليارات دولار، وكانت تنمو من دون توقف خلال العقود الثلاثة الماضية على خلفية تزايد القدرة على تقديم الخدمات بأقل التكاليف. وحاولت شركات أميركية الارتقاء بمستوى خدمات الصيانة حتى تحظى بسمعة الشركات الهندية ذات الباع الطويل في هذه المجالات مثل «ويبو» و«تاتا الاستشارية» و«إنفوسيز».

وتُصدر الولايات المتحدة 85 ألف تأشيرة من نوع H1B سنوياً، يكون معظمها من نصيب مهندسي شركات البرمجيات الهندية. والآن، هناك أكثر من 300 ألف مهندس هندي يعملون في قطاع صناعة البرمجيات التابع للولايات المتحدة (ليسوا جميعاً مقيمين فيها بالضرورة)، وهذا يعني أن فرض قيود على قوانين منح التأشيرات يمكن أن يصيب المهندسين الهنود بالضرر عند انتهاء الأجل القانوني لعقودهم. ومن أجل الضغط على الإدارة الأميركية والدفاع عن مكاسب صناعة البرمجيات الهندية، تستعد «الرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات» لإرسال وفد لمقابلة إدارة الرئيس ترامب أواخر شهر فبراير الجاري للتأكيد على أن شركات البرمجيات الهندية ساهمت بالفعل في خلق مناصب العمل الجديدة في الولايات المتحدة. ووفقاً لأرقام صادرة عن الرابطة المذكورةـ فإن شركات البرمجيات الهندية هي المسؤولة الفعلية عن خلق نصف مليون منصب عمل في أميركا.

ويمكن القول إن الخطر الناتج عن صعوبة الحصول على التأشيرة الأميركية ليس جديداً. وهو الذي بقي مخيّماً على صناعة البرمجيات الهندية منذ وقت طويل. وعلى سبيل المثال، كشفت شركة «تاتا للخدمات الاستشارية» TCS عن أنها تقدمت بطلبات لنحو 14 ألف تأشيرة لدخول الولايات المتحدة عام 2015، ولكنها لم تتقدم إلا بنحو 2000 طلب عام 2016. وكان من الواضح أن كبريات الشركات الهندية تحضر نفسها لهذا الوضع الجديد. والدليل على ذلك أن شركة «إنفوسيز» بدأت بالتركيز المتزايد على تعيين المهندسين وأصحاب الكفاءات في الشركات المحلية وهي تحضر نفسها للتخفيف من نتائج السياسة الحمائية المتزايدة للاقتصاد الأميركي. وتفكر بعض فروع الشركات الهندية العاملة في الولايات المتحدة بنقل مقار أعمالها إلى دول مجاورة مثل المكسيك.

ويضاف إلى كل ذلك أن تقييد إجراءات الحصول على التأشيرة لا تمثل التحدي الوحيد الذي يواجه الصناعة الهندية، بل إن التكنولوجيا ذاتها تشهد تغيراً سريعاً بعد أن أصبحت الأتمتة تقضي على عدد كبير من الوظائف التي تحتاج إلى موظفين ذوي خبرة ضئيلة، كما أن العديد من الشركات تحولت إلى «الخدمات السحابية». وأدى كل ذلك إلى انخفاض حجم العوائد في أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات مع تحول عدد أكبر منها إلى الخدمات السحابية كالتي تختص بها شركة «ناسكوم». وسجلت صناعة البرمجيات الهندية التي تشغّل 4 ملايين موظف، قصوراً في التعامل مع هذه التطورات الجديدة.

وهناك حاجة ماسة الآن لفروع الشركات الهندية في الخارج لتفهّم التكنولوجيات الجديدة بالسرعة الممكنة مثل «أتمتة آلات التعليم» التي يمكنها أن تعكس قمة التطور، وتزيد القدرة على المنافسة في الأسواق، وعليها أن تتجنب الظهور بمظهر الشركات المتخصصة بالتموين بالعمالة والخدمات الرخيصة. ومن الواضح أن أحد الحلول المتاحة أمام تلك الشركات يكمن بزيادة الاعتماد على التعيينات الوظيفية المحلية لأن نتائج ذلك لا تقتصر على حماية صناعة البرمجيات الهندية من أخطار السياسة الحمائية الأميركية، بل إنها تساعد أيضاً على تحويل البرمجيات الهندية إلى كيانات افتراضية عالمية.

*نقلا عن "الاتحاد".



