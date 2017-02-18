هذه الخطوة اللافتة التي حصلت في مجلس إدارة تداول يوم الخميس حين بادر مجموعة من الرجال الواعين بتقديم امرأة من بينهم لتقودهم في مجلس إدارة تداول فتكون رئيسة المجلس، تعطي رسالة قوية بأن هناك وعيا حضاريا قويا عندنا وهي في الوقت نفسه جرس قرعه الرجل والمرأة معا، تؤكد به المرأة للجميع في الداخل والخارج قدرتها على القيادة، وينبه به جملة من الرجال إلى أن قطاعا عريضا من الرجال في السعودية يرون المرأة أهلا لأن تقودهم وأن تنجح كما نجحت في قيادة بنات جنسها وفي المشاركة في قيادة التنمية في السعودية جنبا إلى جنب مع الرجل وكما أبدعت في وطنها وفي المحافل الدولية.

الخطوة قد يكون لها ردود أفعال كثيرة مختلفة في الداخل والخارج من أبرزها ربما موقف الإعلام الدولي الذي أصبح متابعا لحركة المجتمع السعودي ومتأثرا به ومؤثرا عليه ويدير جدلا قويا سلبيا أحيانا حوله اذ لا نستبعد أن نجد بعض وسائل الإعلام العالمية قد احتفت بالخطوة بطريقة لها معناها ومغزاها باعتبارها مناقضة لصورتنا النمطية غير الجميلة عنده فكتبت على صفحتها الأولى ربما عنوانا بارزا يقول المرأة تقود الرجال في السعودية.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".

