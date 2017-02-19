أيهما أهم في حياتك الجوال أم الجرجير؟

عرفنا فوائد الجرجير قبل أن نعرف شيئاً اسمه وتس اب. زرعه كثير من النساء تحت السرير. اليوم لم يعد الجرجير ينفرد بالساحة. دخل عليه عدد من الخضار والفواكه والأعشاب والمشروبات.. لا شك سبقهم العسل. تستطيع أن تدخل على غوغل وتقرأ. يكاد العسل يتحول إلى مستشفى كامل. يمكن أن يجري عمليات جراحية بالمنظار والمشرط إذا أردت، ولا شك يقوي الباءة. دخول الوتس اب على حياتنا غير مفهومنا للعلاقات الحميمية. صار المصدر الأول لكل ما يتعلق بالحب والزواج والأنشطة ذات الصلة. أحدث ما وصلني فوائد الفجل الأحمر للأعصاب والباءة.

ما الذي يمكن أن يحدث لو أن الرجل تناول الثلاثة في وقت واحد. قطعة فجل محشوة في ورقة جرجير ومغموسة في عسل وازدردها دفعة واحدة. سيحسده الثور الإسباني.

البطيخ يقوي القلب وينشط الباءة، البط يقوي الباءة وشحمه يسكن الألم. المسك ينشط القلب ويقوي الباءة، أما الزنجبيل فعمله عظيم لو عرف فضله الرجال لزرعوه في سويداء قلوبهم.

استدعت عائلة راق من أشهر الرقاة ليعالج شايبهم الذي أطاحت به الحمى. بعد أن قلب الراقي في الشايب ذات اليمين وذات الشمال قال لابن الشايب: الوالد ما فيه إلا العافية بس يبي لكم تسوون له حليب يلين حلقه ويا ليتكم تحطون معه زنجبيل، ثم التفت على الشايب وقال له: أقول يا عم ترى الزنجبيل ينفعك إذا بغيت تعرس على وحدة ثانية. سمعته أم العيال التي كانت تقف خلف الباب تطمئن على حال زوجها. دخلت عليهم كالعاصفة وقالت قم الله يلعن...). كانت رحمها الله متعافية وقبضتها جهنمية. اطبقت على جران راقينا الفاضل وانتزعته من الغرفة وسحبته لتلقي به في الشارع. أثر عنه أنه لم يعد يجيب طاري الزنجبيل إلى أن مات.

يكاد الجنس يكون العنصر المشترك في نصائح الطعام القديمة ونصائح رقاتنا الأفاضل المتجددة. البصل يرمم العضلات وينشط الدم ويقوي الباءة. السمك مفيد للدماغ ويهدي القولون العصبي ويقوي الباءة. الفول يزود الدم بالحديد ويمد العضلات بالبروتين ويقوي الباءة. الثوم يسلك الشرايين ويمنع ترسب الدم ولا يترك نصيبه من تقوية الباءة.

تطور الأمر هذه الأيام. دخلت الباءة على خط المواد الضارة. الهامبرغر والبيتزا والمشروبات الروحية والغازية والطاقة والدخان بل والأشعة الصادرة من جوالك من أهم مصادر الضعف الجنسي عند الرجال. تضعك هذه القوائم أمام سؤال ضميرك: أيهما أهم لمستقبلك ومستقبل الجنس البشري، جوالك أم الجرجير؟

* نقلا عن "الرياض"