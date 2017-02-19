«ملحق» للوزراء.. وللحكومة كلها!

الآن، وبعد أن أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية.. وبقى من بقى من الوزراء القدامى- وما هم بقدامى- دعونا نعطهم الفرصة ليعملوا فى هدوء.. إذ ربما، أو لعل وعسى.. ولتكن هذه الفرصة لا تقل عن عام كامل.. يعنى «شربناهم»، وعلينا أن نمنحهم الفرصة ليعملوا.. ويقدموا ما جعل المهندس شريف إسماعيل يختارهم.. رغم الاعتذارات العديدة التى واجهها وقبلها بفروسية.

ونقول عاماً كاملاً للوزراء الجدد، لنختبرهم، إذ ربما يقدمون للبلد ما يساهم فى حل بعض مشاكله.. وهى فى نفس الوقت فرصة جديدة، أو «ملحق»، لكل وزير بقى فى منصبه.. رغم أن «درجات» الملحق لا تضاف إلى المجموع الكلى إلا فى حدها الأدنى! وليكن هذا العام الفرصة الأخيرة.. وعلى مؤسسة الرئاسة أن تمنحهم هذا «الملحق» رغم أننا نعلم- كلنا- أن الرئيس السيسى يتعجل، وله كل الحق.. لنعوض ما فات.. وما فات كان كثيراً للغاية.. وأعلم أن الرئيس - والشعب كله ـ يحاول الانطلاق، وأن الشعب لن يتحمل طول الانتظار، ولو لمدة هذا العام، وربما لذلك السبب تمت التضحية بوزير التموين، اللواء محمد على مصيلحى، رغم أن عمره فى الوزارة لم يزد على خمسة أشهر، منذ جاء وزيراً يوم ٧ سبتمبر الماضى.. ورغم نجاحاته السابقة فى القوات المسلحة.. وهنا نتساءل: هل نجاحه السابق نابع من نظام العمل فى المؤسسة العسكرية؟.. وأن فشله ناتج عن المافيا التى تتمركز فى وزارة التموين وتوابعها؟.. أم هما معاً؟.. وأن الفشل هنا ليس بسبب الوزير نفسه، ولكنه فيما عاناه فى الوزارة، حيث المافيا تتحكم فى كل شىء.. وتكبل يدى الوزير.

ولكننا هنا- بما نعرفه مثلاً- عن الدكتور على مصيلحى، وزير التموين الجديد، نتوقع أسلوباً جديداً من وزير كانت له خبرته ولسنوات عديدة فى نفس الوزارة.. فضلاً عن شخصيته الثورية، وأسلوبه الشديد فى المواجهة.. عكس الوزير الذى رحل، فقد رأيناه أكثر هدوءاً، وربما طيبة واستكانة.. وهذه الوزارة بالذات تحتاج بالفعل إلى «العين الحمراء»، وهو ما أعرفه عن شخصية الدكتور على مصيلحى.. ولذلك سوف نجد «مصيلحى» جديداً بعينه الحمراء.. غير «مصيلحى» الراحل بهدوئه الذى جعل التجار يطمعون فيه..

وليس قطاع التموين فقط الذى يحتاج وزيره إلى هذا الملحق، أى الفرصة، وأرى مثلاً أن قطاع التربية والتعليم يأتى فى المقدمة، ربما لأنه يمس حياة «كل» الأسر المصرية.. ففى كل بيت طالب فى أى مرحلة دراسية، كما أن فى كل بيت مدرساً، بحكم أن المدرسين هم أكبر قطاع بين العاملين فى الدولة، وأنا مع هذا الملحق لوزير التعليم.. «المعارف سابقاً»، لأن من الوزراء من لم يكمل العام فى موقعه.. ولذلك رأينا ٧ وزراء فى أقل من ست سنوات.. منذ يناير ٢٠١١. نقول ذلك رغم أن بعضهم كان يملك تصوراً.. ولو حصل على الفرصة لعمل شيئاً مفيداً.. ليس فقط فى نظام الثانوية العامة، التى تسقط أعتى الوزراء، أو الكتاب المدرسى، أو حتى التعليم الفنى الذى أراه بالفعل قاطرة التطور الحقيقى فى مصر.. أو كارثة الكوارث وهى معدلات الكثافة فى الفصول.. وفى كل المراحل.

ورغم الرفض الشعبى للحكومة كلها.. وأن الشعب يحملها وباء الغلاء، الذى يعانى منه الكل.. فإننا نرى أيضاً ضرورة منحها هذه الفرصة، أى الملحق، لتمضى.. أو تستكمل برنامج الإصلاح الاقتصادى الضرورى بشجاعة وليس بخوف، وليس سراً أن الحكومة الحالية هى السابعة فى أقل من ٦ سنوات، وبالتالى لم تحصل أى وزارة على الفرصة التى تستحقها للانطلاق منذ حكومة أحمد شفيق، ثم حكومة عصام شرف، ثم حكومة كمال الجنزورى، ثم حكومة هشام قنديل.. فحكومة حازم الببلاوى.. إلى حكومة إبراهيم محلب.. إلى الحكومة الحالية برئاسة شريف إسماعيل.

٧ حكومات منذ يناير.. رغم أن بعضها ناله التعديل أكثر من مرة، استعجالاً لتحقيق أحلام الناس.. وآمال الثوار.. ولكن قصر مدة بقاء الحكومة لم يمنحها الفرصة للعمل.. وترك بصمة فى حياة الناس..

■ ولا عيب فى نظام الملحق.. بل لا يعيب أن يطول عمر الحكومة، ولو لعامين على الأقل، حتى لا يقال إننا لا تعيش لنا حكومات.. تماماً كما أصبحنا بلداً لا يعمر فيه الوزير طويلاً.. ليس لينفذ ما جاء من أجله.. ولكن لكى يلتقط أنفاسه.

■ وربما يكون قرار زيادة رواتب الوزراء- وأيضاً معاشاتهم- محاولة لتعويضهم عن قصر مدة بقاء الوزير.. خصوصاً أن الوزير منهم يضحى بمنصبه السابق، الأطول مدة، وليس طمعاً فى مسمى معالى الوزير، إذ سرعان ما يصبح «وزيراً سابقاً»!!

■ وأخشى على خطة مصر ٢٠٢٠- ٢٠٣٠ لأن فيها الأمل، وهى الحلم، رغم رحيل الوزير الذى أشرف على إعدادها..

نعم.. أعطوهم الفرصة.. لعل وعسى!!

* نقلا عن "المصري اليوم"