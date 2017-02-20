الإمارات ‬ومعادلات ‬القوة ‬والنجاح

تختلف‎ ‬دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة ‬في ‬معادلات ‬القوة ‬الإقليمية ‬والدولية ‬كثيراً ‬عما ‬كان ‬عليه ‬وضعها ‬في ‬السابق، ‬فقد ‬أصبحت ‬اليوم ‬دولةً ‬بالغة ‬القوة ‬والتأثير، ‬بوعي ‬قيادتها ‬وتميّز ‬تحالفاتها ‬والتطور ‬المذهل ‬الذي ‬تعيشه ‬يوماً ‬بيومٍ، ‬والنموذج ‬الذي ‬تقدمه ‬للعالم ‬في ‬هذه ‬المرحلة ‬من ‬تاريخه.

فتحت‎ ‬قيادة ‬صاحب السمو الشيخ ‬خليفة ‬بن ‬زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يعمل ‬صاحب السمو الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ ‬محمد ‬بن ‬زايد، ‬على ‬تطوير ‬النموذج، ‬على ‬مستوى ‬الحكومة، ‬بوعي ‬حاد ‬وحرص ‬مستمر ‬على ‬استشراف ‬المستقبل ‬وصناعة ‬الحلول ‬المبتكرة ‬والجديدة ‬لكل ‬الإشكاليات ‬التي ‬يعاني ‬منها ‬العالم. إن‎ ‬الحرص ‬على ‬التطوير ‬والتنمية ‬والنجاح ‬والابتكار ‬والتميز ‬ميزة ‬مهمة، ‬ولكن ‬يتوازن ‬معها ‬الحفاظ ‬على ‬التراث ‬والثقافة ‬والأصالة ‬وترسيخ ‬القيم، ‬وإن ‬التمسك ‬بالإسلام ‬والدفاع ‬عنه ‬يتوازى ‬مع ‬الانفتاح ‬والتعايش ‬مع ‬كل ‬الأديان ‬والثقافات ‬والحضارات، ‬وحين ‬يفتخر ‬العالم ‬بالتواصل ‬الحديث ‬تفتخر ‬الإمارات ‬باحتضانها ‬لجنسيات ‬من ‬حول ‬العالم ‬أكثر ‬من ‬تلك ‬التي ‬تعترف ‬بها ‬منظمة ‬دولية ‬بحجم ‬الأمم ‬المتحدة.

انتهت‎ ‬دولة ‬الإمارات ‬بالأمس ‬القريب ‬من «‬القمة ‬العالمية ‬للحكومات» ‬في ‬دبي، ‬والآن انطلق ‬معرض «‬أيدكس» ‬الدولي ‬للدفاع ‬في ‬أبوظبي، ‬في ‬تكاملٍ ‬مستمرٍ ‬ومتجددٍ ‬وفاعلٍ، ‬لبناء ‬وتطوير «‬النموذج ‬الإماراتي» ‬الذي ‬يمكن ‬إضافته ‬بسهولة ‬لنماذج ‬سبقته ‬في ‬التطوير ‬الحضاري ‬والسياسي ‬والعسكري ‬والاقتصادي، ‬الذي ‬مرت ‬له ‬نماذج ‬متعددة ‬في ‬العصر ‬الحديث، ‬من ‬مثل ‬النموذج ‬الياباني ‬أو ‬النموذج ‬السنغافوري ‬أو ‬أمثالهما ‬من ‬النماذج ‬حول ‬العالم. إن‎ ‬الأفكار ‬الواعية ‬والرؤى ‬الشاملة ‬هي ‬التي ‬تصنع ‬الفارق ‬في ‬حياة ‬الأمم ‬والشعوب، ‬والدول ‬والحكومات، ‬وإن ‬إيجاد ‬الحلول ‬الخلاقة ‬للمشكلات ‬الواقعية ‬والإشكاليات ‬الفلسفية، ‬هي ‬التي ‬تدفع ‬للنجاح ‬والظفر ‬أو ‬للخسارة ‬والهزيمة، ‬وبقدر ‬ما ‬يمنحه ‬الخيال ‬وسعته ‬من ‬طموح ‬واعٍ، ‬بقدر ‬ما ‬يجب ‬أن ‬تحكمه ‬الواقعية ‬والعقلانية ‬من ‬اتزان ‬حتى ‬يمكن ‬الظفر ‬بنجاح مميز ‬ونموذج ‬فريد.

‬وجدت ‬الإمارات ‬حلها ‬الخاص ‬الذي ‬يركز ‬على ‬التنمية ‬بكل ‬أبعادها ‬ويعتمد ‬في ‬الوقت ‬ذاته ‬التطوير ‬السياسي ‬المتدرج، ‬وهو ‬حل ‬نموذجي ‬للعديد ‬من ‬الدول ‬في ‬المنطقة، ‬وهو ‬حل ‬يمكن ‬استشراف ‬مستقبله ‬بسهولة ‬دون ‬أي ‬حاجة للقفز ‬في ‬المجهول، ‬والنماذج ‬التي ‬سعت ‬للقفز ‬نحو ‬الديموقراطية ‬هي ‬نماذج ‬مخجلة ‬ويمكن ‬قراءة ‬النموذج ‬الأفغاني ‬والنموذج ‬العراقي ‬في ‬هذا ‬السياق، ‬وهما ‬نموذجان ‬غير ‬ملهمين ‬لأحد ‬حول ‬العالم.

وفي‎ ‬معادلة ‬الأصالة ‬والمعاصرة ‬خلقت ‬أيضاً ‬حلّها ‬الخاص، ‬فالإمارات ‬دولة ‬مدنية ‬عصرية ‬بكل ‬المقاييس، ‬تعيش ‬تسامحاً ‬وتعايشاً ‬منقطع ‬النظير ‬من ‬كل ‬الأديان ‬والثقافات ‬ومن ‬كل ‬الدول ‬والأمم، ‬ويجد ‬الجميع ‬فرصته ‬بشرط ‬الخضوع ‬للقانون ‬وعدم ‬أذية ‬الآخرين ‬بأي ‬شكلٍ ‬من ‬الأشكال، ‬وفي ‬الوقت ‬عينه ‬يتم ‬إطلاق ‬برامج ‬متعددة ‬تدخل ‬في ‬عمل ‬الوزارات ‬والدوائر ‬الحكومية ‬والمؤسسات ‬الخيرية ‬وغيرها ‬تتعلق ‬بتعليم ‬النشء ‬العادات ‬الراسخة ‬والتقاليد ‬الموروثة ‬والقيم ‬المعروفة ‬والأخلاق ‬العالية، ‬ليتم ‬بناء ‬على ‬هذا ‬التوازن ‬المميز ‬بناء ‬أجيالٍ ‬تقف ‬على ‬أرضٍ ‬صلبةٍ ‬في ‬وعيها ‬وثقافتها ‬متطلعةً ‬لأفق ‬مستقبلٍ ‬وضّاء.

وفي‎ ‬المجال ‬العسكري، ‬على ‬سبيل ‬المثال، ‬فقد ‬عرف ‬الجيش ‬الإماراتي ‬بمشاركاته ‬الفاعلة ‬ضمن ‬قوات ‬الأمم ‬المتحدة ‬في ‬أكثر ‬من ‬مكانٍ ‬حول ‬العالم، ‬منها ‬مشاركته ‬في ‬حرب ‬الخليج ‬الثانية ‬وتحرير ‬الكويت، ‬وكذلك ‬في ‬البوسنة ‬وفي ‬أفغانستان ‬وغيرها، ‬وقد ‬توّج ‬ذلك ‬كله ‬اليوم ‬بالمشاركة ‬الأكبر ‬في «‬عاصفة ‬الحزم» ‬واستعادة ‬الشرعية ‬في ‬اليمن ‬ضمن «‬التحالف ‬العربي»، ‬وهي ‬الدولة ‬الثانية ‬بعد ‬السعودية ‬في ‬المشاركة ‬الكاملة ‬في ‬دحر ‬عملاء ‬إيران ‬في ‬اليمن ‬من ‬ميليشيا ‬«الحوثي» ‬إلى ‬أتباع ‬المخلوع ‬صالح، ‬وقد ‬بات ‬النصر ‬اليوم ‬قريباً. أخيراً، ‎ ‬فهذا ‬هو «‬النموذج ‬الإماراتي» ‬في ‬معادلات ‬القوة ‬والنجاح، ‬وهو ‬على ‬تميزه ‬يخضع ‬دائماً ‬للتطوير ‬والتجديد.

* نقلا عن "الاتحاد"