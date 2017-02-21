ترمب وصحافة بلاده...

في الأنظمة الديمقراطية، تلعب الصحافة دورا هاما جدا في منظومة الحكم، حيث تسمى مجازا "السلطة الرابعة"، مع السلطات الثلاث الأخرى: التشريعية والتنفيذية والقضائية. الدستور الأميركي ينص صراحة على حرية الصحافة، في نفس البند الذي يشير أيضا إلى حرية التعبير وحرية المعتقد الديني. لذا احترم جميع الرؤساء تلك الحقوق بل إن بعضهم دافع عنها بشراسة، مثل توماس جيفرسون، الرئيس الثالث لأميركا وأحد أبرز المؤسسين الأوائل لبلاد العم سام، الذي قال يوما: لو خيرت بين حكومة بلا صحافة أو صحافة بلا حكومة، لاخترت الثاني.

تلعب الصحافة هناك دور المراقب لمن هم في السلطة، مهمتها الرئيسية تعرية كل شخصية عامة، خاصة أولئك الذين يتبوؤون مناصب انتخبوا لها من قبل الشعب، وأولهم رئيس الجمهورية وكذلك أعضاء الكونغرس. دور الصحافة هناك النقد المتواصل وليس التطبيل والمديح. مسؤولية الصحافة تقع تجاه عامة الشعب بشكل رئيسي، بحيث تلعب دور كلب المراقبة، كما تسمى هناك Watchdog لذا أسقطت صحافة أميركا الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون، وكادت أن تسقط بيل كلينتون، وأسقطت عبر تاريخ أميركا عددا كبيرا من أعضاء الكونغرس وقضاة في منظومة القضاء، حيث انتهى المطاف ببعضهم إلى السجن، وآخرون انتهت حياتهم السياسية إلى الأبد.

كل ما نعرفه عن أميركا من عيوب ومثالب يرد إلينا من خلال صحافتها. نادرا ما تلحظ أي نغمة مديح لما يدور في واشنطن. بل العكس ترى سيلا من النقد المتواصل للبيت الأبيض وما يتبعه من وزارات وأجهزة حكومية، ولمجلسي الكونغرس بأعضائهما الـ 535.. نقدا لتشريعاتهم، ونقدا لمواقفهم السياسية، واسترجاعا لسجل عضو ما حول مسائل بعينها. وكذلك كل وزارات الدولة التي تتبع الرئيس، تجد صحافيين متخصصين في شؤون البنتاغون وأمور الجيش الأميركي، يتابعونه ليل نهار، وكذلك وزارة الخارجية ووزارة العدل والسي آي أيه والإف بي آي وغيرها.

المحكمة العليا لديها مراسلون متخصصون في القانون يمثلون كل مؤسسات الصحافة الأميركية بكل أطيافها وكل أشكالها، المكتوبة والمرئية والمسموعة.. وتجد نفس التنظيم والثقافة على المستويات الأدنى، مستوى الولاية والمدينة والمحافظة.

تعامل كل الرؤساء الأميركيين مع الصحافة على هذا الأساس، على أنها جزء مهم من منظومة وثقافة الحكم لابد من التعاطي معها باحترام وأنه لا يمكن تجنبها. بالطبع كان هناك دوما درجات مختلفة من الامتعاض من قبل الرئيس وبقية المسؤولين من مواقف لبعض تلك المؤسسات أو الأفراد الذين يمثلون تلك السلطة، لكن كان الأخذ والرد معها عبر اتباع نفس الأسلوب، أي الرد والتوضيح لما يراه المسؤول غير صائب، وهنا تهيئ الصحافة الفرصة لسماع ذلك الرأي والموقف وتتيح له فرصة النشر لكي يطلع عليه المواطن ثم الحكم عليه حسب ما سمع من كل الأطراف.

هناك الجانب الإخباري للصحافة المبني على حقائق ومعطيات معينة، بعضها قطعي لا يمكن الجدل حوله، والبعض الآخر نسبي قابل للأخذ والرد. وهناك أيضا مواقف سياسية تتخذها المؤسسة الصحافية تجاه مسألة معينة أو تجاه سياسي أو حزب بعينه. هذا أيضا أمر طبيعي، وهو ما يؤدي أيضا إلى تعددية وتنوع في شكل وتوجهات المؤسسات الصحافية تعكس تعددية المجتمع الأميركي أيدلوجيا وثقافيا.

دونالد ترمب يرفض كل هذا ويتصرف بعقلية ديكتاتور عالم ثالثي يرى أن دور الصحافة هو المديح المستمر، وأن أي نقد هو مؤامرة ضده وضد الشعب والوطن.

يتهم الجهات الصحافية التي توجه له النقد بأنها مصدر "الأخبار الزائفة" عن إدارته وعنه شخصيا، حتى لو كانت كل الأدلة تشير بوضوح إلى عكس ذلك. يبدو ترمب أنه لا يعي دور الصحافة في ثقافة ديمقراطية عريقة مثل بلاده، وأنها جزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية، وأن دورها الرئيسي النقد وليس المديح.

مشكلة ترمب مع الإعلام الذي لا يعجبه قديمة، وقبل أن يدخل لعبة السياسة بعقود، حيث كان يهاجم بشراسة أي صحافي أو شخصية أو جهة إعلامية أبدت أي نقد له كرجل أعمال أو كمقدم برنامج شهير لسنوات طويلة على قناة أن بي سي، إحدى شبكات التلفزيون الرئيسية في أميركا التي يضعها الآن – في مفارقة واضحة - ضمن أعدائه أصحاب الأخبار الزائفة.

صحيح أن أغلبية الصحافة الليبرالية في أميركا قد اتخذت موقفا حادا ضده منذ أول أسبوع رشح نفسه فيه للرئاسة، وهو موقف ازداد حدة مع الأيام خاصة بعد أن انتخب رئيسا. هذا الموقف نابع من إيمان تلك المؤسسات الليبرالية، التي تمثل الجزء الأكبر لثقافة ديمقراطية تعددية مثل أميركا، بأن ما يقوم به وما يمثله يتناقض بشدة مع مبادئ الديمقراطية الليبرالية الأميركية لذا لابد من إخضاعه لحملة عارمة من النقد المتواصل الذي يزيده اشتعالا ترمب نفسه من خلال سكبه مزيدا من الوقود على تلك النار المستعرة ضده وكأنه يستمتع بها، بل إنه أعلن فعلا في مؤتمره الصحافي الأخير والوحيد إنه فعلا يستمتع بذلك.

في المقابل يقف إلى جانب ترمب العدد القليل من الجهات الإعلامية ذات التوجه اليميني المحافظ وعلى رأسها شبكة تلفزيون فوكس وصحيفة الوول ستريت جورنال وبعض المطبوعات الأخرى الأقل أهمية وبعض مقدمي البرامج الإذاعية مثل راش ليمبو..

حطم ترمب كل قوانين اللعبة وأسقط كل التوقعات التي سخرت منه منذ البداية، فأسقط أولا 16 منافسا جمهوريا ليصبح مرشحا للحزب الجمهوري بالرغم من اعتراض معظم سدنة الحزب، وبالرغم من أن مقاييس الحزب لا تنطبق عليه، إلا أنه فرض نفسه ومعاييره على الحزب وبقوة صوت الناخب. واصل تحطيمه لكل التوقعات وهزم مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون وها هو الآن بعد بضعة أسابيع فقط من وصوله البيت البيض يبدو وكأنه مصرّ على أن يلغي دور الصحافة كسلطة رابعة وأن يعيد صياغة دورها لتصبح بوقا له شخصيا ولإدارته.

لن يحدث ذلك بالطبع بل إن الاحتمال الأكبر أن تسقطه الصحافة من عليائه خاصة وأنه يبدو جاهزا دوما لتزويدها بما تحتاج من ذخيرة عبر سلوكياته الهوجاء وعدم إدراكه لحقيقة نسبية الحكم في أميركا ووجود طرفي التشريعي والقضائي كعمودين آخرين يرتكز عليها نظام الحكم هناك.