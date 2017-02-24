كنتُ في سجن الحاير..

بحماس لافت وملامح دقيقة، تلك الملامح التي إن وجدتها تسير في مطار دولي ما ستقول: هذه ملامح لأحد منا، إنهم شبابنا.. تعرفهم بين الآلاف.. تلتقطهم بدقة.. قد تراه في وجه لاعب الهلال الشهير وأشباهه الكثر، لاسيما وهو يسير الآن في مكان شاسع معشب أشبه بملعب ينتظر مباراة ودية. وكان يمشي أمامي بنشاط مرتدياً تي شيرت رماديا وبنطالا رياضيا حتى وصلنا إلى مدخل المشتل. وصار يشرح باهتمام نشاطه الزراعي الجديد والري والعناية بالتربة، والذي تعلمه في هذا المكان: قلت لوالدي على الهاتف، يجب أن تعد لي مزرعة حين أعود فلقد تعلمت شيئا وجدت نفسي فيه.. قال ذلك وأنا مشغولة بسمرته العربية وأغوص في عينيه العميقتين الداكنتين وكأنه يريد أن يؤكد أو يطمئِن في حضرة المقدم أن هناك محطة لحياة جديدة… يا إلهي.. هذا العشريني قد يكون طالبا جامعيا، ووجها تلفزيونيا أو موظفا يضع شارة شركة على قميصه، أو صاحب مشروع شبابي ريادي مثير يقضي وقته في صنع حياة جميلة.

اقتطف خيارة من المشتل وناولني إياها: هذه الخيارة هي من محصولنا.. واستدار بحماس نحو مشتل الكوسا المجاور يستكمل حديثه باندماج وأنا أتبعه.. ضممت الخيارة بخضرتها اللامعة بين أصابعي وكأنها أثمن خيارة يمكن الحصول عليها على الإطلاق.. وأنا أشبه بمن يعيش داخل نص فيلم حين يسرح البطل ويتحول المكان إلى هامش وضجيج غير مفهوم وملامح مشوشة. كفى هذا المشهد يفوق الاحتمال.

كنت أقول في رأسي وأنا أتابع بقية الشباب بملابسهم الرياضية على الجانب الآخر، لم لا وأنا للتو أغادر "استوديو" للمحترفين منهم! حتما لست في حلم. وهذا ليس سجنا. لكن ما هو مدون على بطاقة الزائر التي ثبتُّها على ياقتي وفوق اسمي يقول: إدارة المباحث العامة.. سجن الحاير!

قطع المقدم تفكيري وقال: كانت تجربة رائعة ونتائجها مفاجئة لنا أن أضفنا الزراعة والمشاتل هنا ضمن برنامج إدارة الوقت، هل تصدقين أنهم أنتجوا طنا من الخيار مؤخرا؟.. وأين ذهب الطن؟ قلت للمقدم فابتسم وقال: وزعناه بين مطبخ السجن وبين الفندق والنزلاء أنفسهم.. ثم قال: نفكر جديا بتنمية هذا النشاط لهم.. هل ترين هذا الذي يمشي قريبا منا، مشيرا إلى شخص، إنه عقيد، لكنه يرتدي زيا مدنيا لمزيد من الراحة والاطمئنان للنزلاء.

إرهابيون، متعاطفون، وشوارب صغيرة

لكم هي عميقة فكرة المشتل، أن يتحول شباب موقوفون لنزعات أو أعمال إرهابية وثقافة الموت إلى شباب يتعهدون بذورا لتنمو في مشتل مليء بالخضرة وثقافة الحياة. والفكرة أنها تعلم كل فرد منهم أن يتعهد نبتة حتى تنمو وتستطيل مع الأكسجين والشمس وتثمر. وهي جهود صبورة وجادة لجعل السجن أداة إصلاح وتأهيل.

ولطالما كانت سمعة سجون المباحث المشاعة بأنها عالم مخيف. فاسم الحاير لدى بعض الناس شيء يشبه فيلم مرعب وزنازين يصرخ من خلفها المعذبون. أوهمونا أنه شيء يشبه غوانتانامو وأبو غريب وسجون الديكتاتوريين في دول عربية، والتي كنت وزملائي المتوقدين على مقاعد الدراسة الجامعية والبروفيسور باركر نتناقش حولها وحول التعذيب في السجون السياسية. هكذا كانت الفكرة التي حاول نشرها الناس نقلا عن ثقاتهم، وهؤلاء غالبا ما يحاولون تشويه سمعة #المباحث وسجونها بسبب كراهية مفهوم الدولة بالأساس في عقول المتطرفين. وإن كان البعض من الإرهابيين لا تجدي معهم الفرص لولوغهم العميق في #الإرهاب، هم الذين يقضون سنوات طويلة في السجن بلا أمل في التغيير، إلا أن ليس كل العناصر الموقوفة جميعها قابلة للتخلص منها في السجون. بل هناك وجوه شابة إما ليست متيقنة وتحتاج فرصا للمراجعة، أو مغرر بها وتستحق التأهيل والإعادة لأسرهم والمجتمع كجزء منه. وهم شباب يانعون لم تنضج لحاهم بعد. وتبقى الفكرة كما قال الأمير محمد بن نايف: لو استطعنا استصلاح واحد فقط من كل هؤلاء فنحن نجحنا.

استوديو داخل السجن

وكان الاستوديو الذي دخلته يضج بضحكات شبان صغار من نزلاء السجن، يقومون بإخراج مجموعة أفلام بمضمون نقدي ساخر.. نعم استوديو، وهو عبارة عن ثلاث غرف متصلة بها أجهزة مكتملة من معدات الاستوديوهات المحترفة.. وللنزلاء هنا قناة خاصة يبثون من خلالها مقاطع يقومون بمنتجتها بأنفسهم، وقد كانوا لفترة طويلة يبثون مقاطعهم على القناة بحرية من دون وسيط أو مراجعة. كما مسرح يقدمون به فقرات ثقافية وأناشيد: "وهنا أيضا أفلام نسجلها عبارة عن ستاند اب كوميدي"، قال الشاب الغرو بابتسامة غنية وطقم أسنان لامع يحيطها شعيرات يبدو للتو تذرع زوايا ذلك الخد الصغير. قلت له: لكن الستاند أب كوميدي يكون حيا أمام جمهور! فقال: نعم ونحن نقوم بتسجيل ذلك.. قال وهو يطلب من زميله النحيف فارع الطول تشغيل مقطع منها فظهر شاب آخر يعيد السيناريو ويعيد ارتكاب بعض الأخطاء في النطق ويقهقه طالبا إعادة التسجيل.. ضحك الجميع من المحيطين بالشاشة بما فيهم الطويل الذي ضحك بخجل واضعا يده على فمه، وضحكت معهم، بينما شعرت أنني أبكي داخليا أسفا على انحراف هؤلاء الشباب الصغار وتضييع مرحلة من حياتهم سدى: ربما أتعاون معكم في إخراج أفلام لي مستقبلا.. قلت، فلمعت عينا الشاب وقال: بإذن الله.

بعض السجناء ممن تراهم بعيدا أو قريبا في مختلف مرافق السجن هم من الشبان، إما سجنوا لتقديمهم دعم لوجيستي لإرهابيين أو لأنهم متعاطفون معهم أو موقوفون في قضايا أمنية، حيث ساهمت تطورات الأحداث في المنطقة لاسيما في سوريا والعراق إلى تعاظم موجة الإرهاب. وكسيدة، فإن مقابلة النوع المرن من الموقوفين الشبان في قضايا الدعم أو التعاطف مع الإرهاب أمر يسير، فهم غالبا بسطاء ومغرر بهم فيما يبدو. لكنه من الصعب جدا ولا شك مقابلة المتشددين منهم، وقد أتلقى سيلا من الشتائم.

الطريق المؤدي إلى مستشفى السجن مزروع حتى آخره. وقبل أن أصل لمحت جهازين بشاشات تواصل إلكترونية في غرفة مفتوحة عرفت أنها لتواصل النزلاء مع ذويهم، من خلال اتصال مرئي عبر دائرة تلفزيونية. كما يمكنهم من نافذة أخرى إرسال واستقبال الصور والرسائل بحساب شخصي خاص، بالإضافة للهواتف الثابتة عن طريق مركز الاتصال بالسجن. لكن ماذا عن الشاشة هذه هنا: هي للشكاوى، بإمكان النزيل تقديم الشكوى مباشرة إلى وزارة الداخلية عن أي تعامل غير لائق في السجن لا سمح الله.. "يعني يقدرون يشتكونكم؟" ضحك المقدم وقال نعم!. وفي المستشفى الذي بدا متكاملا بطاقمه استقبلني طبيب شرح أقسام المستشفى وهو يسير بانضباط: هنا وحدة غسيل الكلى.. عفوا لكن عدد نزلاء السجن نحو الألف وستمئة، فهل فعلا لديكم ذلك العدد ممن يحتاجون غسيل الكلى؟ في الحقيقة كان لدينا نزيل واحد فقط فافتتحنا قسما كاملا بأجهزته له، وقد غادر النزيل الآن أيضا.. قال الطبيب. يبدو أن علامة التعجب لن تغادرني هنا، حتى تجاوزت عيادة الأسنان المؤثثة بأجهزة كأنها عيادة مستشفى فاخر، وغرفة عمليات، وطوارئ، وعلاج طبيعي، وفحوصات ومتابعة علاجات وصيدلية متكاملة.. لكن: وهنا قسم عيادة التجميل بالليزر، عفوا، هل قلت الليزر؟.. سألت فقال: نعم فبعض النزلاء يحبون التخلص من الشعر الزائد بالليزر!!.

ومن المستشفى بطاقمه وأقسامه المثيرة إلى حيث الفندق!.. خدمات وأجنحة فندقية مزودة بإدارة فنادق سعودية متخصصة وسيدات في الرسبشن وخدمات ضيافة. والفندق صمم لزيارة أهالي النزلاء الذين يبدون تحسنا كنوع من التشجيع. وبإمكان النزيل لقاء جميع أقربائه من الدرجة الأولى والبقاء معهم حتى ثلاثة أيام وتناول الوجبات في البوفيه المفتوح أو أخذ الطعام إلى الأجنحة. كما بإمكانهم التنزه في الحديقة الخارجية المزودة بألعاب الأطفال. قد يثير ما قد يوصف بالترف هنا الكثيرين ممن يرون هذا دلالا أو مكافأة غير مستحقة لأشخاص يستحقون عقوبة كاملة. إلا أن فلسفة "بعد النظر" العميقة هذه ومن بينها التعامل الإنساني ومجابهة الفكر بالفكر ودعم أسرهم أيضا هي فلسفة تستحق التأمل مليا.

حقوق الإنسان وحكومة مصغرة

في مبنى آخر يضم كل فروع المكاتب الإدارية والحقوقية: هيئة التحقيق والادعاء العام، وكتابة العدل، والبنك الأهلي، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الجوازات والأحوال المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية والخارجية والتعليم... وغيرهم. وتساعد المكاتب الإدارية في تجديد إقامات وجوازات الموقوفين من غير المواطنين وتنسيق زيارات ذويهم واستقبالهم من الخارج للزيارة على نفقة الداخلية..

وقد كان مسؤول مكتب وزارة التعليم مشغولا بأوراقه خلف جهاز الكمبيوتر حين دخلت للاطلاع. وهذا المكتب ينظم دراسة الموقوفين بعد حثهم على استكمال دراستهم، والكثير منهم يتشجع على هذه الخطوة فيقوم المكتب بربطهم بالجامعات. وهم يعيشون ذات الظروف التي يعيشها الطلاب خارج السجن، يأتي هنا المحاضرون، كما يختبرون في نفس نماذج اختبارات الطلاب في المدارس والجامعات التابعة للوزارة وفي نفس التوقيت تماما.

وفي الباب المقابل من قسم وزارة التعليم، كان مكتب حقوق الإنسان، وهو المكتب المثير بالنسبة لي لاسيما أن المملكة عضو في مجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم إعادة انتخابها مجددا. ولا شك أن الأمم المتحدة لن تتخذ قرارا من دون دراسة أحقية أي دولة. والواضح عيانا أن ملف المملكة سليم في هذا الشأن بناء على الحقائق المعلنة. وإن كان الذي يحدث هنا فعلا يتجاوز البعد الإنساني لأي سجن يمكن زيارته في العالم.

زنازين النساء بين التشدد والموسيقى!

حول زنازين السجن، وأنا أسير، لمحت بعض النزلاء يمشون في أوقات الراحة بين القاعات الرياضية المزودة بالأجهزة المتعددة والحديقة الخارجية للتزود بالشمس. وهذا لا يعني عدم الانضباط، وهذا ما حاول المقدم شرحه في إشارة إلى الفاصل الدقيق بين الإنسانية وبين الشدة. السجن الرجالي بلون أزرق والنسائي بلون وردي تحيطه غرف الهوايات والرياضة بمعداتها أيضا.. لكن عدد السجينات عشر فقط، والسجن النسائي هو أمر جديد في الحاير، فلم تكن النساء جزءا من مشهد الإرهاب حتى وقت قريب، حيث ظهر عدد من النساء اللواتي انضممن إلى أقاربهن من الإرهابيين مثل زوج أو أخ أو حتى مشروع زواج.

تابعت شاشة المراقبة عن بعد، كانت إحدى الموقوفات تتحرك بجانب سريرها والأخرى ظلت ساكنة على سجادة للصلاة لم أتبين سوى حركتها الطفيفة لاحقا. وغرفهن، كما الذكور، تتضمن أجهزة تلفاز مثبتة على الجدار، وكأنها غرف سكن جامعي سوى من رهبة الأبواب الحديدية الموصدة... حاولت التحدث مع إحداهن فرفضن جميعا كنوع من التحفظ أمام الإعلام، إلا أن قصصهن معروفة إعلاميا غالبا، ومنهن أختان وزوجة لأحد الإرهابيين واللواتي شرعن معا في الهرب إلى سوريا رفقة أطفالهن وقبض عليهن قريبا من الحدود قبل أشهر فقط. ويغلب على السجن النسائي الهيئة الأنثوية فقسم المكتبة وضع فيه كتب عن المكياج والروايات المترجمة وقاعة رياضية بأجهزتها ومعدات ترفيه منها الصناعات اليدوية، ومن ثم قسم التشمس المكشوف نحو السماء. واللافت أن البعض يميل لتنوع القراءات والبعض الآخر يصر على قراءة كتاب ديني واحد عدة مرات. إلا أن اللافت أيضا أن واحدة من السجينات تحب الطرب والأغاني والتراقص على أنغامها، وتطلب ذلك، وهذا ما أدهشني.

وانقضى اليوم بعد نهار طويل من المشي في أروقة مباني الحاير.. ولن تكتمل صورة مشهد اليوم الأول من دون مشهد اليوم التالي، حيث كان لي موعد مع مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وهو المركز الذي يعني مرحلة الاستشفاء الفكري للشباب الذين يغادرون مرحلة السجن بعد تحسن سلوكياتهم وفرزهم من قبل جناح المناصحة هنا في "الحاير". وقد سألت الشيخ المتنور سمح الوجه هنا، والذي جلس معي بين مجموعة من فريق مركز المناصحة: مرت بالمنطقة تحولات سياسية وحروب منذ أن تم إنشاء المركز، ألا تعتقدون أن برامج المناصحة تطلبت تغييراً في المقابل؟ قال الشيخ: لا شك، نعم، وقد عملنا على التطوير والتغيير بما تتطلبه متغيرات المرحلة من برامج وغيرها، وبالإمكان مقارنة البدايات بالآن.