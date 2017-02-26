أنا وعيد اليحيى (9)

مرجل الكيمياء المتنقل

لماذا استمر (على خطى العرب) ثلاث سنوات وها نحن نعد العدّة لتصوير السنة الرابعة؟

سؤال يخطر في البال كلما نرى برامج وثائقية لا تستمر لأكثر من عام في أحسن الأحوال (وهذا أمرٌ لا يعيبها، بالمناسبة).

حتى لا تذهب بعيداً في محاولة العثور على جواب، وبلا طول سيرة، فتش عن عيد اليحيى.

بعد أن تعثر عليه، قارنه بأصحاب البرامج طويلة الأمد وقصيرة الأمد، وحتى بأصحاب البرامج بلا أمد، ستجد أن هذا الرجل لديه شيء مختلف في الجينات، قد تحبه وقد لا تحبه، لكنه في الحالتين مختلف.

إنها الكيمياء، ومن غيرها. عيد اليحيى بينه وبين مشاهده كيمياء تكفي لتشغيل مختبر في جامعة!

قبل أن تنفخ وتتأفف، ضجراً من شهادة أم العروس هذه، لا بد من التوضيح أن الكيمياء قد تتحول إلى بلاء، وبدلاً من أن تدلك على تحضير حامض الكبريتيك مثلاً، تَحضر لك العفاريت الزرق فينفجر بك الجمل بما حمل.

كيمياء البشر، كيمياء أرواح، اليوم تتفاعل وغداً تنطفئ. معادلتها تمضي إلى حيث يهشها صاحب المعادلة. إن أَحسَنَ استخدام عصا الراعي ذهبت به إلى تفاعلات المحبة والإعجاب وإن لم يحسن، انقلب الإعجاب إلى استكلاب والمحبة إلى مدبّة، لتصبح مدة البرنامج ثلاثين ثانية لا أكثر، وهي المدة بين الظهور على الشاشة والوصول إلى الريموت من أجل كبس الـ OFF وإطفاء الجهاز وما حوله من أجهزة أخرى، بما فيها غسالة الصحون وراديو الوالدة.

كيمياء عيد من نوع نادر تماماً، فهي تشتغل على أكمل وجه حين لا يدري صاحبها بوجودها، أما إذا حدث العكس، أي المعرفة بها، فإنها ستفعل ما فعلته القطة التي أكلت عيالها، ستحول صاحبها إلى مادة دبقة لا تبتلع ولا تشرب حتى بشلال كامل من المياه ومعه محطة تحلية.

عيد لم يبحث عن أفعال الكيمياء، لأنه لم يظهر على الشاشة بغير الشخصية التي يروح فيها الدوام، وسوق الخضار، والحلاق وتدريس الأولاد والمطالبة بالعلاوة.

لم يغيّر ولو قيد شعرة ما بين عيد اليوم العادي وعيد الشاشة. لهذا فعلت الكيمياء فعلها لأنه لا يعرف بها أصلا فلم يصطنعها، وهذا من أهم شروط العلاقة الخفية والمعقدة بين النجم (مع تحفظي الشديد على هذه الكلمة) ومشاهده.

عيد يخرج للتصوير وكأنه خارج إلى كشتة، الفارق أن الكشّاتة يخرجون ربما للبحث عن الفقع، وهو يخرج للبحث عن شعراء وفرسان وخونة وأشراف وغير أشراف حتى آخر القائمة التي لا تنتهي، قائمة أهل التاريخ.

قبل رحلته الإفريقية، قلت له، يا عيد، لا ينفع أن تكشف الأدغال وتلاحق الأفيال وأنت بالدشداشة والشماغ.

قال: ولا تخلي في بالك، أنا محضّر كل شيء وحاسب حساب كل شيء.

بعد أيام دخل علينا عيد بالشماغ والعقال نفسهما فقط الدشاشة تبدلت بأخرى مرقطة بنقوش قوات التدخل السريع، فبدا وكأنه بيك أب عسكري يمشي في شارع التحلية.

مع هذا، ظهر كما ظهر في رحلته الإفريقية، وأحبه الناس... (يا للقهر) هذه هي الكيمياء!

صار عيد في تصوير خطى العرب، مثل مرجل جاهز للتفاعل، يقف على الرمال فيصمت ثم يصرح فجأة (اسمعوا الموسيقى)، نفتح الآذان كالأبواق فلا نسمع إلا قرع القدور الآتي من سيارة المطبخ القريبة. نجلس حول النار فيدخلنا في حالة إنصات إجباري لإعداد الأكسيدات في نهاية اللهب السوداء. أما حين تشتغل كيمياؤه مع النباتات الصحراوية فعلى الفريق أن يستعد لفطور من شوربة (القرقاص) ولا يستبعد أن ينتهي الغداء إلى مجبوس (رغل)، ولا تسألوني عن الأخير فلا أعرفه ولا حتى الثاني مال الفطور.

(يتبع..)