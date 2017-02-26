2017 عام دحر الإرهاب

يبدو أن العام الحالي 2017، واللهم لا حسد، عام دحر الإرهاب في المملكة، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبقيادة سمو ولي العهد وزير الداخلية، وبجهود المخلصين، تتوالى أخبار الانتصارات، بحمد الله، على الإرهاب.

ماذا فعلت المملكة لمواجهة الإرهاب؟

البيئة الجيوسياسية التي ظهرت في بداية القرن الحالي استدعت حشد الجهود وإطلاق المبادرات لمحاربة التطرف. بالطبع! كأحد أكبر ضحاياه، شرعت المملكة في استجابة منسقة منذ ذلك الحين أخذت على نحو فعال تجنيد جميع طاقاتها لمكافحة الإرهاب واجتثاث المنابع الفكرية والمالية التي تسهم في انتشاره ونجاحه. في إطار تعزيز دورها في إطار الشراكات الدولية ومن خلال جهودها لعزل ومحاصرة الحركات الإرهابية وسبل تمويلها، اتخذت المملكة الخطوات اللازمة لتحسين القدرات وجمع المعلومات الاستخباراتية.

كان العام 2014، هو عام مكافحة الإرهاب بامتياز، تم الإعلان عن التدابير الهامة لمكافحة الإرهاب في المملكة، كما صدر مرسوم عن الملك عبد الله – رحمه الله - الذي يحظر السعوديين من الانتماء لما يسمى الجماعات المتطرفة وبتجريم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين، أو الانتماء إلى أي تيارات أو جماعات دينية أو فكرية متطرفة ومصنفة كإرهابية سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو الدولي أو تبني فكرها، منهجها، التعاطف معها بأي صورة، أو تقديم أي شكل من أشكال التحريض أو التشجيع، على أن تكون العقوبات أشد لمن ثبت تورطه من السلك العسكري. بالإضافة إلى التبرع التاريخي بمئة مليون دولار لتمويل تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

تعزيز الأمن من خلال التدريب والتكنولوجيا لمكافحة الإرهاب

الحدود البعيدة ليست هي القطاعات الوحيدة التي تحظى باهتمام قوات الأمن، زيادة التكتيكات الناعمة لمكافحة الإرهاب في المناطق الحضرية الكثيفة، وفي محاولات متزايدة لخلق مناخ خانق للإرهابيين والمتطرفين، نجحت جهود قوات الأمن السعودية لتحسين التكنولوجيا والتدريب والتعليم والتوعية المجتمعية في إحباط عدد من الهجمات الإرهابية داخل المملكة وتفريق عمليات تنظيم القاعدة، خلال السنوات العشر الماضية.

تدابير أخرى لحماية المنشآت الحيوية خاصة النفط، مثل إنشاء لجنة حكومية لحماية المنشآت النفطية برئاسة وزير الداخلية بهدف تعزيز حمايتها وعبر تكثيف برامج التوعية من خلال لوحات ووسائل الإعلام السمعية والبصرية لرفع الحس الأمني وسط العاملين في المنشآت النفطية والصناعية، تراجعت معدلات الإصابات من ضباط الأمن السعودية في السنوات الأخيرة، وهو ما يدل على فعالية تحسين التدريب والأنشطة الوقائية وزيادة الجهود لتفكيك ومكافحة تمويل الإرهاب. وعلى الرغم من ذلك، فقد استشهد وجرح العديد أثناء القيام بواجباتهم.

كان عام 2014 عاماً نشطاً جداً في المملكة للتعبئة ضد الإرهاب. تم إنشاء المحاكم الجنائية الخاصة لمحاكمة الإرهابيين، تحديث القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب بما في ذلك الأحكام المغلظة للإرهابيين والمجرمين ومعالجتها من خلال النظام القانوني. أيضاً، أحكام بالإدانة ضد المتطرفين والإرهابيين في محاكم قضائية مخصصة لمحاكمات تتعلق بجرائم الإرهاب.

محاربة الفكر الإرهابي

في خطواتها لإشراك المواطنين في جهود مكافحة الإرهاب وتأثير الفكر المتطرف، قادت المملكة حملات شعبية يتم من خلالها تشجيع المواطنين للعمل مباشرة مع قوات الأمن للتبليغ عن المشتبه بهم وعن المطلوبين في قضايا تتعلق بالإرهاب داخل الأحياء السكنية تكللت بالنجاح. وعلاوة على ذلك، ومن خلال مركز محمد بن نايف للرعاية والمناصحة، يتم توفير الخدمات الإنسانية والاجتماعية للمعتقلين وأسرهم في قضايا الإرهاب جنباً إلى جنب مع تقديم المساعدة لإصلاح وإعادة تأهيل المعتقلين على المستوى الفكري والسلوكي لمساعدتهم لاستعادة أدوارهم الطبيعية في المجتمع. كما أطلقت وزارة الداخلية حملة السكينة لمكافحة ورصد الفكر المتطرف من خلال شبكة الإنترنت. وفي إطار عمل دؤوب ومتصل أنشأت وزارة الدفاع في العام 2016 مركزاً متخصصاً لتصحيح المفاهيم الدينية ومكافحة أسباب التطرف الديني. ومنذ العام 2014 أطلقت وزارة التعليم المشروع الوطني لمواجهة التطرف في التعليم يهدف إلى وضع إجراءات صارمة لتحصين أفكار الطلاب فكرياً ضد التطرف، والإبلاغ عن الأنشطة التي تتضمن انحرافات فكرية، وفي العام 2015 أعلنت الوزارة عن تأسيس إدارة تعنى بقضايا الأمن الفكري.

مكافحة تمويل الإرهاب

بقيادة وزارة الداخلية ومشاركة الجهات ذات العلاقة، تمت معالجة التهديدات الأمنية الوطنية لمنع أعمال الإرهاب ولإعادة هيكلة جذرية في عمليات منسقة للقضاء على قدرة تنظيم القاعدة من العمل داخل المملكة، مكافحة وتفكيك تيارات تمويل الإرهاب، جنباً إلى جنب مع تتبع الأموال التي تستخدم في أنشطة إرهابية والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة، تحسين التدريب وتعزيز القطاعات الأمنية السعودية وتوسيع قدرتها على حماية المملكة، حيث تعتمد قدرة قوات الأمن السعودية على الاستمرار في معايير أمنية صارمة تعد من أحدث وأفضل الممارسات لمكافحة التهديدات الإرهابية تاريخياً. يشمل ذلك المشاركة في البرامج الدولية بمشاركة المختصين الأمنيين من أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الدول، إلى تبادل معلومات وتنفيذ مهمات موحدة في كثير من الأحيان.

في عام 2003، حثت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) كل المؤسسات المالية في المملكة لتفعيل التوصيات الأربعين التي قدمتها مجموعة الدول الثماني وفريق العمل المالي (FATF)، بشأن غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ليكون جوهر السياسة السعودية حول الضوابط المالية للأنظمة المصرفية. وفي عام 2005، تمت الموافقة على إنشاء (وحدة التحريات المالية)، ولتطوير وحدة الجرائم المالية في المملكة وإيلاء اهتمام خاص لغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في جهد دولي لتوحيد العديد من وحدات الاستخبارات المالية في جميع أنحاء العالم، تأسست مجموعة إيغمونت "هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، وانضمت لها وحدة التحريات المالية في المملكة العربية السعودية في عام 2009 والتي تعد في المرتبة الأولى من بين الدول العربية وفي مركز متقدم في ترتيب دول مجموعة العشرين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2010.

البرامج التي تقدم تدريباً خاصاً للمصرفيين والقضاة والمدعين العامين وموظفي الجمارك وغيرهم من المسؤولين الحكوميين وفي المملكة ذات صلة بمكافحة تمويل الإرهاب، تم تطويرها من قبل مختلف الإدارات والوكالات السعودية، وتشمل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكلية الملك فهد الأمنية، مدينة تدريب الأمن العام ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، التي ركزت على الأساليب المستخدمة من قبل المجرمين الدوليين وتبادل المعلومات والضرورات الدولية للسرية المالية. أنشأت المملكة قناة اتصال مفتوحة بين وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي، لصالح تيسير ترتيبات التعاون والتواصل لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. كما أنشأت وحدة لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتتمثل مهمتها في ضمان أن النظام المصرفي لن يتم استغلاله في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الوحدة تقوم بالتحقق من أن أي اشتباه في أي عمل من هذا القبيل يتم إبلاغ السلطات.

كانت ولاتزال المملكة العربية السعودية نشطة في سعيها لخنق المواجهة الداخلية مع المتطرفين. بالتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية بما في ذلك وكالات الاستخبارات والشرطة ووحدات القوات الخاصة وفرق مكافحة الإرهاب، كلها تعمل جنباً إلى جنب مع قوات الحدود بقيادة سمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.

مؤتمرات مكافحة الإرهاب

وعلاوة على ذلك، تم عقد عدد كبير من المؤتمرات الدولية المعينة حول مواضيع تتراوح بين مكافحة الفكر المتطرف ومكافحة تمويل الإرهاب. استضافت المملكة المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في العام 2005 وبمشاركة خمسين دولة وتسع منظمات عالمية، حيث ركز المؤتمر على تحديد جذور الفكر المتطرف وتسليط الضوء على علاقة الإرهاب بالأنشطة غير المشروعة كغسيل الأموال وتجارة تهريب السلاح وتهريب المخدرات وشرح للتشكيل التنظيمي لهذه المجموعات وتبادل الدروس المستفادة بين الدول المشاركة في مجال مكافحة الإرهاب.

في تركيز على الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب وسبل تمويله في العام 2010، عقدت أربعة أيام من المناقشات لتحديد الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله، نظمته هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع 76 خبيراً وطنياً ودولياً وبمشاركة 11 خبيراً قانونياً دولياً من المختصين في مكافحة الإرهاب. أربعة موضوعات رئيسية تمثل المحاور الأساسية للورشة، وتمهد الطريق نحو تعزيز أوجه التعاون الدولي في سبيل مكافحة الإرهاب والوقاية منه، وتطوير نظم وقوانين العدالة الجنائية لمواجهة تطور أساليب ارتكاب الأعمال الإرهابية، وتفعيل آليات تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.

في العام 2015، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - صدر بلاغ مكة المكرمة عن المؤتمر الإسلامي العالمي بعنوان "الإسلام ومحاربة الإرهاب" الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي لعلماء الأمة الإسلامية وشبابها وإعلامها ومؤسساتها وشعوبها لتشكيل جبهة موحدة لمحاربة الفكر الضال والدفاع عن صورة الإسلام وحضارته ومقدساته.

على عقيدة أساسية في العقيدة الإسلامية تنشط الأعمال الخيرية، وهو ما يتطلب تنظيم الضوابط المالية فضلا عن الرقابة التي تغطي الآلاف من الجمعيات الخيرية الإسلامية في المملكة. اتخذت عدة تدابير من أجل تنظيم عمل الجمعيات الخيرية التي تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. وذكرت لائحة بشأن الجمعيات الخيرية الصادرة عن مجلس الوزراء في عام 1990، "يحظر على الانتماءات الخيرية تقديم أي مساعدة أو تعاون خارج المملكة العربية السعودية أو إلى أي طرف ثالث". يجب تحديد الموقع الجغرافي للمنظمة الخيرية في اللائحة الداخلية، والتحقق من حساباتها المنظمة على أساس سنوي من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي، عن طريق فرض قيود على جميع البنوك والمؤسسات المالية لوقف جميع المدفوعات إلى حسابات خارج المملكة.

وفي هذا السياق واستكمالا لسعيها دوليا لمكافحة الإرهاب فكرياً وعسكرياً وأمنياً، في العام 2015، تقود المملكة تحالفاً إسلامياً دولياً من 39 دولة لمحاربة داعش، عبر المساهمة في تنظيم وتنسيق العمليات القتالية ضد التنظيم وتنسيق القرارات الاستراتيجية لمنع انتشار قدراته وتمدده للدول المجاورة.

مئة مليون دولار هبة المملكة إلى مركز مكافحة الإرهاب

مع تزايد استهداف المنظمات الإرهابية للمملكة وانتشار الإرهاب في العالم، تشعر المملكة بالكثير من القلق إزاء ارتفاع درجة التطرف المسلح سواء داخلياً أو خارجياً. كل ذلك حمل المملكة في العام 2014، في خطوة رائدة عالمياً، على التبرع بمبلغ مئة مليون دولار لمدة ثلاث سنوات لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتأمل في أن يكون ذلك لصالح تعزيز قدرات الوكالة فضلاً عن أن تكون نموذجا لبلدان أخرى لتحذو حذوها، كما جاء القسط الثاني إلى وكالة الأمم المتحدة كرد فعل للأزمات الناجمة عن التطرف المتزايد في المنطقة، صرح سفير المملكة في واشنطن الأستاذ عادل الجبير – معالي وزير الخارجية حالياً - عند تسليمه للمبلغ بأن هذا التبرع سيساهم في توفير الأدوات والتكنولوجيات والأساليب لمواجهة والقضاء على التهديد الذي يمثله الإرهاب"، ما يؤكد على حرص المملكة أن تكون عنصراً فاعلاً لمحاربة الإرهاب في جميع أنحاء العالم. سوف تحسن الأمم المتحدة صنعاً لو أنها أكملت مسيرة استراتيجية مكافحة الإرهاب من خلال هذا المركز ليكون منبراً تتوحد وتتنسق كل الجهود من خلاله فيما بين الدول.

هذه الجهود المخلصة والمنسقة والكثير غيرها الذي لا يمكن لسطور قليلة أن تحتويه لم تؤتِ ثمارها داخلياً فقط، إنما حمت أرواح مواطنين في دول مجاورة وعربية وأخرى صديقة عبر الحد من، وإحباط الكثير من الهجمات الإرهابية، وهي بالتأكيد لم تكن وليدة الصدفة أو اجتهادات غير منسقة وإنما جهد سنوات طويلة وبرعاية واهتمام جميع صناع القرار في المملكة، وتأتي شهادة - وزير الأمن الداخلي في الولايات المتحدة - كأحد كبار المسؤولين الأميركيين حول قوة أجهزة الاستخبارات في المملكة، بالإضافة إلى تقديم مدير وكالة الاستخبارات ميدالية السي آي أيه لولي العهد وسمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف تقديراً لمساهمته الفاعلة في الحرب ضد الإرهاب ولتكون اعترافا وتوثيقا لجهود جميع أجهزة المملكة، وعلى رأسها وزارة الداخلية. وبغض النظر عن أي شهادة يدلي بها أي مسؤول غربي أو أي تكريم، فإنه يكون شرفا للجائزة أن يقبلها سمو ولي العهد، ويأتي سجل جهود المملكة لدحر الإرهاب، والأمان الذي تنعم به بلادنا هو أكبر تلك الشهادات.