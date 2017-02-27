مصر بلا أقباط

الاعتداءات الطائفية الكثيرة التى تعرض لها المسيحيون فى مصر أصابتهم بالفزع والخوف، وطرحت أسئلة، بعضها دار حول كراهية المسلمين لهم وتأييد كثير منهم لجرائم داعش وسقط البعض فى نفس النظرية التى تعقد ولا تحل، واعتبر أن المشكلة فى النصوص الإسلامية وليس فى المتطرفين، فى حين أن الواقع يقول إن هذه النصوص ظلت معنا قرونا، وشهدنا تفسيرات فقهية متشددة للنصوص الدينية، ومع ذلك لم نعرف ذبحاً للمسيحيين فى عشرينيات القرن الماضى، ولا انتحاريين فى الخمسينيات والستينيات منه، لأن الذى تغير هو السياق الاجتماعى والسياسى الذى نعيش فيه وليس النصوص الخالدة.

ولذا لم أندهش كثيراً من رسالة مواطن مصرى مسيحى، هو الأستاذ أيمن ساويرس، وصلتنى تعليقا على مقال و«اعترف داعش»، والتى اتسمت بالأدب الشديد والرقى وجاء فيها:

«لقد انتابنى القلق من رؤية الفيديو المعروض من داعش، مستغلا بعض المواقف للمتشددين الأقباط أو الذين خرجوا عن شعورهم عقب حادث أو مأساة، ولكن وإن دل خوفى على شىء فهو يدل على هشاشة الوضع الحالى وحالة الـ(Truma) التى أصابت المجتمع عقب هذا الحادث.

ولذا عندى فكرة قد تبدو غريبة- وهى بالفعل غريبة- هل نطرح استفتاء للشعب (المسلمون فقط) على التأييد أو الرفض لتهجير الأقباط من مصر؟

إنه استفتاء لتقييم هشاشة الوضع ومعرفة ما بالنفوس ورسم صورة لمن هم يتأرجحون بين الداعشى الكامن بالنفس، وعشرة جار طيب قبطى ترك فى النفس أثرا إيجابيا، ولنتخيل جميعا ما بعد عصر الأقباط».

انتهت رسالة الأستاذ أيمن وطرحت سؤالا تكرر كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو موقف غالبية المسلمين الحقيقى من إرهاب داعش وقتل المسيحيين؟ والحقيقة أن موقف غالبية المسلمين من إرهاب داعش (وأقصد الغالبية العظمى) هو يقيناً موقف الرفض والإدانة، حتى لو كانت هناك قيود كثيرة تحد من قدرتهم عن التعبير عن تضامنهم مع المسيحيين، وأن رفض (وصدمة) المسلمين لجريمة الكاتدرائية الإرهابية كان حقيقيا وأصيلا.

نعم هناك مسلمون متعصبون، ولكن غالبيتهم الساحقة لا تبرر القتل ولا التهجير، مثلما هناك مسيحيون متعصبون لا يعرفون القتل ولا الإرهاب، وهناك مسلمون معتدلون ومثلهم مسيحيون، والمطلوب هو دولة قانون (غائبة) تضمن العيش المشترك وتفرض على الجميع الالتزام بالدستور والقانون، حتى لو كان هناك متعصبون من الجانبين فلا تسمح باعتداء ولا تحريض وتواجه بصرامة الإرهاب والإرهابيين.

دلالة رسالة الأستاذ أيمن ومشاعر كثير من المسيحيين على مواقع التواصل الاجتماعى تمثلت فى الحرص على مخاطبة المجتمع، أو بالأحرى الغالبية المسلمة، مهما كان الرأى فى تعصب بعضها، وهو أمر إيجابى (يراه البعض تحولاً) رغم التعصب والمحن فى الانشغال بموقف المجتمع وليس فقط الدولة والسلطة. فعيون المسيحيين عقب 30 يونيو وقيادتهم الكنسية لم تر إلا النظام السياسى كحامٍ وحيد لهم، فظهروا وكأنهم جميعا مؤيدون ومباركون وداعمون، وهو أمر لا يعكس التنوع الحقيقى وسط المسيحيين، ففيهم مؤيدون ومعارضون ومحايدون، وأن المجتمع المصرى بتنوعاته هو الحامى الحقيقى للمسيحيين بدعم العيش المشترك. صحيح أن الدولة هى التى تصون حقوقهم وتحافظ عليها كمواطنين لا كجماعة مؤيدة، فحرص المسيحيين على مخاطبة المسلمين والاحتماء بالمجتمع فى مواجهة التطرف سيدفع الدولة فى يوم قريب إلى التعامل مع الجميع كمواطنين كاملى الأهلية بعيدا عن ثنائية التأييد والمعارضة طالما احترما الدستور والقانون.

* نقلاً عن "المصري اليوم"