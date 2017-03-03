الفاتحة.. على روح الخديو

هل نحن شعب ناكر للجميل؟! لقد مر أمس دون أن نتذكر أنه فى يوم 2 مارس 1895 رحل عن حياتنا الخديو إسماعيل.. ثانى اثنين بعثا التقدم والنهضة فى تاريخ مصر، هما محمد على باشا الكبير، الذى مات يوم 2 أغسطس 1849 بسراى رأس التين بالإسكندرية.. وحفيده الخديو إسماعيل بن إبراهيم باشا، الذى مات فى 2 مارس 1895.. ولكن فى قصره فى ميركون على ضفاف مضيق البوسفور، فى استانبول «الأستانة» وكان منفياً هناك.. بعد أن تم عزله يوم 26 يونيو 1879، وغادر مصر إلى منفاه يوم الإثنين 30 يونيو، وخصص له الملك امبرتو، ملك إيطاليا، قصراً لإقامته.. قبل أن يستقر فى منفاه الأخير فى عاصمة الدولة العثمانية منذ عام 1888، وهناك مات وله من العمر 65 عاماً.

ودون أن نحصى إنجازات إسماعيل العظيمة التى لخصتها «المصرى اليوم»، أمس، بأنه مؤسس البرلمان والدستور والمسرح والصحافة والبريد، وطور السكك الحديدية وأضاء الشوارع بالغاز، وأنشأ الطرق والقناطر والكبارى، وحفر الترع وازدهرت فى عهده الصناعة والزراعة والتعليم.. دعونا نصف اليوم أيامه الأخيرة فى استانبول.. ومرضه الأخير.. وزيارة حفيده الخديو عباس حلمى الثانى له - مرتين - هناك.. ثم جنازته.. حتى تم دفنه فى مسجد الرفاعى، الذى أقامته والدته الأميرة خوشيار هانم، ليتحول إلى مقابر لفرعها وفرع إسماعيل.. حتى الملك فاروق وإخوته وبناته.. رغم أن هناك أول مقبرة لأسرة محمد على فى مسجد النبى دانيال، المدفون فيها «الوالى» محمد سعيد باشا بن محمد على.. وحوش الباشا فى الإمام الشافعى، المدفون فيه أبناء محمد على: طوسون وإسماعيل بن محمد على - وإبراهيم باشا - بطل مصر القومى وزوجات والده محمد على.. ثم حوش أفندينا الذى أنشأه الخديو توفيق لفرعه، بعد أن لمس عدم حب الناس له بسبب خيانته لمصر، وفيه تم دفنه ودفن الخديو عباس الثانى.. ثم الأمير محمد على توفيق - شقيق عباس - إلى الأمير محمد عبدالمنعم، آخر وصى على عرش الملك أحمد فؤاد الثانى بعد يوليو 1952.. وشقيقاته.. وفى الحوش الخارجى تم دفن عالم مصر الكبير الدمياطى، على مصطفى مشرفة.. وهذا غير قبر محمد على نفسه المدفون فى مسجده بالقلعة.

ففى زيارة الخديو عباس حلمى الثانى لعاصمة الدولة العثمانية فى يوليو 1893، حرص عباس على زيارة جده الخديو إسماعيل فى سراى ميركون، أيام السلطان عبدالحميد خان الثانى.. ثم حرص على زيارته أيضاً خلال زيارته التالية فى يوليو 1894. وفى هذه الزيارة أهدى إسماعيل لحفيده سيف إبراهيم باشا فى غمد من جلد أخضر، ومطعم بالذهب.. ورآها عباس هدية تاريخية. وفى هذه الزيارة أبدى إسماعيل لحفيده عباس رغبته فى العودة إلى مصر، التى عشقها كما لم يعشقها أى حاكم آخر لمصر.. من قبل، ومن بعد.

وفى أول يناير 1895 وردت إلى عباس برقيات من الأستانة بأن صحة إسماعيل ساءت، وأن الأطباء يخشون عواقب هذا المرض. وحزن عباس الذى كان يحب جده. ولكن ساءت صحة إسماعيل.. ووصل الخبر الجديد إلى عباس وكان يشاهد عرضاً بدار الأوبرا الخديوية، التى أنشأها إسماعيل، فحزن عباس، وخرج دون أن يكمل مشاهدة العرض.. من فرط تأثره.. ويوم 6 يناير استدعى عباس أعمامه لبحث الأمر.. وسافر ولداه إبراهيم باشا حلمى وفؤاد باشا «الملك فيما بعد»، وكان يشغل منصب كبير ياوران الخديو عباس إلى الأستانة ليكونا بجانب والدهما، وتحدث الأمير حسين كامل باشا «السلطان فيما بعد»، مع عباس فى ضرورة عودة إسماعيل إلى مصر، لأن هواءها يوافق صحته.. وتباحث عباس مع مجلس الوزراء، فرفض المجلس، برئاسة نوبار باشا، الذى سبق أن جعله إسماعيل أول رئيس لوزراء مصر!! رفض بحجة أن الإنجليز لن يوافقوا.. وأن هذه القضية ستجر على عباس أزمات عديدة، رغم ترحيب عباس بعودة جده.

وأرسل إسماعيل وصيته إلى عباس، بعد أن ساءت صحته، وعرف الكل أن إسماعيل مصاب بداء الاستسقاء، مع التهاب وسرطان معويين.. ولابد من انتقاله إلى بلد حار - مثل مصر - ومن جديد تباحث عباس مع مجلس الوزراء، الذى رفض من جديد، بل هدد بالاستقالة!! وتوالت الاجتماعات.. بل إن السلطان العثمانى لم يمانع، بشرط أن يرسل له عباس طلباً بذلك.. فأرسل إسماعيل رسالة إلى حفيده يرجوه التوسط عند السلطان.. إلى أن جاءت برقية تقول إن إسماعيل يوصى بأن يدفن فى القاهرة.

■ وفى يوم 2 مارس 1895 توفى إسماعيل، وبكاه كل الأمراء.. بل الخديو عباس نفسه، وتم تكليف مصلحة البوسطة الخديوية بأن تعد باخرة لنقل الجثمان.. وسافر الخديو للإسكندرية فى اليوم التالى ونزل بالمنتزه. وتحركت الباخرة يوم 7 مارس، ترافقها بارجة حربية عثمانية للإسكندرية، ووصل الجثمان إلى الإسكندرية بعد يومين، ثم نقلت الجثة إلى رأس التين.. لينقلها قطار خاص إلى سراى القبة.. وسار الخديو عباس فى جنازة إسماعيل مع شقيقه محمد على، وأطلقت المدفعية بالإسكندرية 100 طلقة.. و101 طلقة عند الدفن بمسجد الرفاعى، وأعلنت مصر الحداد لمدة 40 يوماً.

■ وتم تخصيص سر القصر العالى - بجاردن سيتى - لتلقى العزاء.. وبكته مصر كلها.. وهكذا تدخل الإنجليز، فهم الذين أوعزوا للسلطان بعزل إسماعيل ثم نفيه.. وهم الذين رفضوا عودته حياً لتكتحل عيناه برؤية مصر، التى أحبها، للمرة الأخيرة.

■ ترى: كم من المصريين أحب مصر.. كما أحبها الخديو إسماعيل بن إبراهيم بن محمد على باشا.. ولكنها ألاعيب الساسة الذين حرموا مصر من باعث نهضتها.

نقلاً عن "المصري اليوم"