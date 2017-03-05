أنا وعيد اليحيى 10

حديث عيد الطويل، حكيت فيه الكثير لكنني لم أعرج على علاماته الفارقة.

لا أقصد هنا (شامة على خدّه الأيمن) أو (فارع الطول) بل أقصد عصاه الشهيرة، وقبلاته على أيادي من يثيرون إعجابه من دون أن يلتفت لأعمارهم أو (مكاناتهم) والتعبير الأخير أقوله من دون أن أتورط يوماً ولن أتورط مستقبلاً في معاملة الناس على أساسه.

من العلامات الفارقة لعيد في خطى العرب، إصراره على أن يمشي مع ضيوف الحلقات ذراعاً بذراع وكفا بكف، مع الحرص على تشابك الأصابع والحرص على إظهار هذا (التلاحم) برفع الذراع إلى الأعلى.

إنه (إلقاء قبض) بكل المقومات، الفرق الوحيد هو الكلبشات. ولأن المفاجآت واردة، قد تكون هذه الكلبشات في مكان ما مع عيد، بانتظار أن يظهرها حين (يطيح الحطب) ويصبح الضيف (منا وفينا)!

لم يفلت ضيف، ولا بأية وسيلة من هذا الكمين، ابتداء من الأمير سلطان بن سلمان (في حلقة الدرعية) إلى بائع دلال القهوة في سكاكة مروراً بمديري المتاحف ومنقّبي الآثار وشعراء القلطة وحرس الحدود.

أحدهم سأله (حدث هذا في خيبر):

- "يعني لازم الأصابع بالأصابع.. كافي اليد في اليد؟".

لم يجبه عيد، وشدّ على أصابع الضحية أكثر، راشقاً إياه بنظرة كان معناها الواضح (هات أصابعك وأنت ساكت...).

حتى الآن، لم يفصح عيد عن سبب إصراره على الاستمرار باعتقال الضيوف رغم أن الجميع (بما فيهم فريق العمل) يسألونه دائماً عن السرّ.

أنا شخصياً لدي تفسيري الشخصي الذي أفضل الاحتفاظ به لنفسي ضماناً لاستمرار خطى العرب لسنوات مقبلة، وإلا سنضطر لإضافة سيارة إسعاف مع طبيب متفرغ للتدخل ومعالجة عيد من قبضات الضيوف التي ستنهال عليه مع كل عملية إلقاء قبض يقوم بها على ضيف من ضيوف خطى العرب.

وحتى لا أثير الضيوف بأثر رجعي، أعيد التذكير بأن رأيي الشخصي خطأ يحتمل الصواب، أو العكس.

بعد هذا تأتي قبلة اليد، وحتى لا أطيل، أراها إحدى أرفع علامات عيد الفارقة وأكثرها نبلاً وثقة بالنفس.

عيد لا يُنزِّل من قدره بل يرفعه، ويرفعه جداً، حين يكسر أي تكبر محتمل على الآخرين ويكسر أية نزعة قد تحدث لمثل هذا ويئدها قبل أن تولد.

ولمن لا يعرف عيد، عليه أن لا يذهب في الاتجاه المعاكس ويتصوره موهناً لنفسه، بل العكس تماماً، فهو معتّد بنفسه وبكل ما يخصه. اعتداده هذا، يصبح في أحيان كثيرة، عائقاً للتواصل مع الكثيرين ممن تعوّدوا أن ينظروا إلى الآخرين من الأعلى، وهذا ما حصل معنا في خطى العرب حين اضطررنا إلى تغيير خططنا أكثر من مرة، والأهم أنه وجودنا دائما إلى جانبه قلباً وقالباً.

أما عن العصا (وهذه قصة القصص) فيحيل عيد سبب مشاركتها له دور البطولة، إلى الدبلوماسية الشعبية. (الدبلوماسية) لوحدها أعرفه، وكذلك (الشعبية)، أما حين يضمّهما عيد إلى بعض، تضيع الطاسة ويتحوّل الأمر (مثلما يقول العراقيون) إلى إمام هندي يشرح آية لمصلين كرد!