السياحة الروسية وعجين الفلاحة!

ما الذى بقى لتقدمه مصر لموسكو من أجل عودة السياح الروس لبلادنا؟! اشترطوا علينا شروطاً نراها مبالغاً فيها.. ورغم ذلك قبلناها.. ولما نفذناها طلبوا المزيد.. ولم يعد باقياً إلا أن يشترطوا وجود «أمن روسى» داخل مطاراتنا، ومع كل ذلك، قالوا إننا نفذنا فقط 90٪ مما طلبه الروس.. وهذا هو سبب تأجيلهم السماح لسياحهم بزيارتنا.. فهل تشترط موسكو كل ذلك من أجل حماية مواطنيها.. أم هى ذريعة للضغط على مصر.. لكى تقدم المزيد من التنازلات؟.. وهنا أرى أننا حتى لو نفذنا 200٪ مما طلبوا.. فسوف يطلبون المزيد. وإذا كنا جميعاً نؤيد حماية أى دولة لرعاياها.. إلا أننا نرفض مبدأ الضغط، واستمرار الضغط، لكى يحصلوا على ما لا تحلم به أى دولة.. فهل هانت علينا كرامتنا إلى هذا الحد؟!

هنا أقول: والله لن تكتفى موسكو بعجين الفلاحة الذى قدمته مصر لها.. بل أتوقع - بكل أسف - أن تقدم مصر، أيضاً، نوم العازب.. وهى لغة يفهمها جيداً اللاعبون فى السيرك.. وأيضاً القرداتى وقرده الذى كان يطوف القرى، والحوارى.. ليجذب المشاهدين البسطاء، من أجل الملاليم، التى يلقون بها للقرد.. الذى يجمعها بشراهة.. ويقدمها سعيداً للقرداتى.. صاحبه.. فهل وصلنا إلى حد تقديم لقطة «نوم العازب»؟! وهل هانت علينا كرامتنا أن نفعل كل ذلك وكأننا نتسول فعلاً هذا السائح الروسى، الذى لا يدفع إلا أقل القليل.. ليحصل على أكثر الكثير.. بينما نرى - نحن - أن هذا السائح لا يكاد يفيدنا.. لأن المستفيد الأول، والأكبر، هى الشركة «الروسية» المنظمة للرحلات. من شركات الطيران إلى شركات السياحة.. إلى شركات الاتفاق مع فنادقنا.. إلى شركات نقل السياح - داخل بلادنا - وكلها.. روسية!! بل هناك من يتندر بأن هناك شركات روسية أيضاً اشترت كثيراً من «البازارات» وأكشاك بيع التذاكر.. وأيضاً زجاجات المياه - الوحيدة - التى يشتريها السائح الروسى.. لأن الواحد منهم يحرص على أن يحمل معه - أيضاً - ومن الفندق زجاجة المياه المجانية.. وكلها على «خساب صاخب المخل»!! يعنى من السعر «الباكيدج» الشامل الذى تسدده شركة السياحة الروسية.. للفندق.. فماذا بقى لتستفيد منه مصر.. بل ربما نفاجأ غداً بشركات روسية تشترى عدداً من الفنادق المصرية لكى ينزل فيها سياحها الروس.. يعنى من الباب.. للباب.. حتى المترجم صار روسياً داخل المعابد المصرية.. وفى الأتوبيس السياحى الروسى، وفى الجولات الحرة فى خليج نعمة بشرم الشيخ.. ومدن البحر الأحمر.. وكلها باتت تتحدث بالروسية نقول ذلك حتى وإن ادّعوا أن نوعية السائح الروسى التى تصل إلى بلادنا هى «كريمة» السياحة الروسية، لأن المستفيد من هذه العملية كلها هم الروس.. أنفسهم.. بالذمة ده كلام!!

نعم يعجبنى اهتمام السلطات الروسية بتأمين حياة وسلامة مواطنيها.. ولكن ليس إلى حد إذلال الكرامة الوطنية.. ولن أقبل.. كل ذلك بينما مصر مازالت تهتم «بعدد» السياح الذين يفدون إلينا.. وبعدد الليالى التى يمضونها، بينما الأصوب أن نهتم بمتوسط ما ينفقون فى بلادنا.. ومقدار ما يعود علينا من نفقات السائح.. وخيراً لنا أن نستقبل سائحاً ينفق 100 دولار فى اليوم - غير الفندق - من سائح لا يشترى حتى زجاجة مياه. ومن شراء السائح لعدة أوراق من البردى يحتفظ بها فيشجع بذلك زراعة وتجفيف وطباعة ورسم أوراق البردى من أن يأتى إلينا وكل ما يحمله «هاند باج» لأقل ما يحمله من ملابس.. فهل انتهى عصر السياحة الثقافية.. وأصبحنا فريسة لسائح يبحث عن سياحة ترفيهية على شواطئنا.. ولا يدفع حتى ثمن الرمال الدافئة التى يستلقى عليها؟!

■ ■ هنا أتذكر السائح الألمانى، عميد السياحة الثقافية الذى يحمل معه المرشد السياحى - فى كتاب - وهو يطوف بمعابدنا.. ويقف مبهوراً أمام المسلات التى هى «صفحات من صحافة الفراعنة» وبالمناسبة الألمان هم أكثر شعوب الأرض عشقاً لمصر الفرعونية.. وأيضاً معرفة بتاريخنا الفرعونى.. ومن المؤكد أن مكتباتهم الخاصة لا تخلو من عدة كتب - بالألمانية - عن هذا التاريخ. ولذلك - ورغم القيود التى وضعتها الحكومة الألمانية منذ يناير 2011 على سياحها إلا أن عدد الألمان الذين زاروا مصر فى العام الماضى وصل إلى 655 ألف سائح.. وأن عددهم فى يناير الماضى زاد بنسبة 20٪ عما كانوا فى يناير 2016. وقارنوا بين ما ينفقه الألمانى فى مصر.. بما ينفقه الروسى فيها - إن أنفق شيئاً.

■ ■ وبالمثل نجد السائح الفرنسى يأتى بعد الألمانى بفضل التصاق الفرنسى بتاريخ مصر وبالذات منذ بونابرت.. وشامبليون وغيرهما.. ثم السائح الإنجليزى.

■ ■ فلماذا ننحنى أمام السائح المتسول.. ولا نقدم لغيره ما نقدمه من أجل سواد عيون السياحة الروسية.

والنبى: بلاها أفضل. وبلاش تسول. أقصد انحناء لنقدم نوم العازب، بعد أن قدمنا عجين الفلاحة!!

*نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"

