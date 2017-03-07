ذاك "الجسد".. عقدتنا!

لا أريد يوماً عالمياً للمرأة، ولا كوتا نسائية لها في الانتخابات، ولا في الأحزاب، وأكره الحركات النسوية المطالبة بحقوقها، لاسيما حين تحجم المرأة بجنسها وتحمل لواءها ورايتها فقط لأنها "أنثى".

وتثير اشمئزازي كل امرأة في موقع سلطة تعجرفت، وغالت، وقمعت!

كل ما أريده أن أحلم لابنتي أن تعيش آراءها "بالطول والعرض" من دون أن ترجم، أن ترقص وتفرح من دون وجل، ألا تتقدم إلى وظيفة ينافسها عليها رجل بنفس الكفاءات والمواصفات، فتعطى أجراً أبخس.

ألا ينظر إلى "قوامها" فتعطى وظيفة لأنها "مهيوبة وقريبة للقلب"، وليس لأنها "ذكية"، أو أن تنافسها "شقراء أو سمراء" فتعطى الوظيفة لأنها جذابة، لاسيما أن بعض الإحصاءات أثبتت أن حظوظ الجميلات، كما أجرهن أعلى من غيرهن!

في يوم المرأة كم من سيدة قتلت في جرائم شرف، فقط لأننا ما زلنا "عالقين" في الجزء السفلي من جسدها، أو الأعلى لا فرق.

في الألفية الثالثة، لا تزال معظم الإعلانات تشتري وتستثمر ذلك الجسد في فواصله من (اللسان إلى المؤخرة).

أنا امرأة ولا يعنيني ذلك اليوم العالمي البائس، وسط كم التشريعات "القاتلة" التي تبيح أجسادنا يومياً، من إعفاء المغتصب الذي يتزوج ضحيته إلى إجازة الأمومة التي لا تتعدى في بلداننا العربية الأربعين أو الخمسين يوماً.

لا يعنيني "فيديو فاضح" تنشره فنانة فاشلة بغية إثارة الضجيج، فلتدفن جسدها في التراب أو ترميه على "المزابل"، أو تعرضه في سوق النخاسة، حرة هي فيه، ما يعنيني ألا ترجم تحت شعار الفسق!

ومخطئ من يظن أن المسألة تتعلق بالمجتمعات العربية وإن كانت "مستشرية" فيه، فقبل أيام شهد البرلمان الأوروبي "سعاراً" حول فجوة الأجور بين النساء والرجال.

فقد أتحف النائب البولندي "جانوسز كوروين" البرلمان بتصريح "متخلف"، قائلاً على النساء أن يكسبن أقل من الرجال، لأنهن أضعف وأصغر وأقل ذكاء!

طبعاً لم يتأخر الرد، وجاء مباشرة من النائبة الإسبانية "ايراتكس غارسيا بيريز"، التي قالت له: "أنا أعلم أنك تتألم لأن هناك نساء اليوم في هذا البرلمان ويمثّلن المواطنين الأوروبيين ويملكن الحقوق نفسها مثلك. أنا هنا كي أدافع عن النساء الأوروبيات من الرجال أمثالك".

نعم "أضعف وأصغر".. نحن النساء "أصغر" وربما أضعف، ليس هنا لب المشكلة، وإنما في بعض العيون التي تصر على ألا ترى في ذاك الجسد إلا الجسد و"اللحم"، إنه عقدتنا!