شاهدته ولا تعرفه

هذا ممثل مصري لم يحقق الشهرة إلا وهو في سن متقدمة، ولهذا السبب حصره المخرجون في الأدوار الوقورة المناسبة لعمره مع استثناءات قليلة. فمثلا قدم في أعماله السينمائية والتلفزيونية التي بلغت نحو مائة عمل على مدى 44 عاما أدوار الأب الطيب أو الجد الحكيم او الانسان الغلبان قليل الحيلة.

إسمه عدوي غيث. ولد بالقاهرة في مارس سنة 1923 وتوفي في إبريل 1995. تخرج من كلية التجارة بجامعة فؤاد الأول في عام 1945، وعمل باحثا في إحدى الوزارات حتى وصل إلى درجة «مدير عام». استهوى التمثيل منذ صغره فراح يشاهد الافلام والمسرحيات العربية والاجنبية المعروضة في القاهرة والاسكندرية. كما استهوى القراءة فقرأ الروايات والكتب التي تناولت السينما ونجومها فزادت حصيلته المعرفية بالفن السابع ومتطلباته.

زامل في شبابه الفنانين أحمد عقل وفؤاد خليل وسعيد صالح ويونس شلبي وسيد عبدالكريم وغيرهم ممن درسوا معه في الثانوية والجامعة وكانوا يهوون التمثيل.

دخل فناننا معهد التمثيل ودرس فيه وتخرج منه فاكتسب الخبرة الكافية في التمثيل السينمائي والمسرحي والدرامي، وكان بجوار دارسته في معهد التمثيل يهوي كتابة القصص القصيرة والشعر وكتابة المقالات المختلفة ويرسلها لبعض الصحف الخاصة، وكان يهوي أيضا رياضة كرة القدم والجري والتنس.

من أوائل أفلامه فيلم هدى/‏1949، حيث شارك فيه مع كمال الشناوي ونور الهدى وحسن فائق وفريد شوقي وشرفنطح وزينات صدقي ورفيعة الشال وسعاد أحمد بدور الباشكاتب في احدى المصالح الحكومية.

من أشهر أفلامه في الخمسينات فيلم كهرمان /‏58 مع هدى سلطان ويحيى شاهين وجمال سامي، حيث يؤدي دور الساقي في الحانة التي يتردد عليها طالب الهندسة حامد عبدالجليل (جمال سامي)، ثم فيلم أنا حرة /‏59 وفيه يؤدي دور المأذون الشرعي الذي يعقد قران أمينة زايد (لبنى عبدالعزيز) على عباس صفوت (شكري سرحان) وهما في المعتقل.

من أشهر أفلامه في حقبة الستينات فيلم نهاية الطريق /1960 من تمثيل هدى سلطان وكمال الشناوي وعمر الحريري وعباس فارس وتوفيق الدقن. ففي هذا الفيلم أدى دور قريب بطة (وداد حمدي) الذي يكشف لشربات (هدى سلطان) دناءة وخسة فؤاد (عمر الحريري) الذي يتظاهر بحبها من أجل سرقة أموالها التي ورثتها من زوجها العجوز الحاج عبده (عباس فارس). ثم فيلم ثلاث لصوص /‏1966 أمام فريد شوقي ونورا، حيث اختاره مخرج الفيلم محمود ذوالفقار ليؤدي دور الطبيب. وفي الستينات أيضا شارك في أفلام: الخائنة /‏65، الشيطان الصغير /‏63، سر الغائب /‏62، يوم الحساب /‏62.

بزغ نجم عدوي غيث في عقد السبعينات، وإزداد تألقا وشهرة في عقد الثمانينات، علمًا بأن معظم أفلامه في هذين العقدين كانت مع وحش الشاشة فريد شوقي أوالزعيم عادل امام. فمثلا ظهر في أفلام خالدة مثل: فيلم حافية على جسر الذهب /‏76 في دور ممثل يؤدي مشهدا تمثيليا مع كاميليا (ميرفت أمين)، وفيلم حارة برجوان /‏89 في دور الشيخ عاشور صديق المعلم السيد برنس (عبدالله غيث)، وفيلم حكاية في كلمتين /‏1985 في دور والد أحمد (إيمان البحر درويش) عندما كان صغيرا حيث يوصي به سالم (أحمد مظهر) فيربيه الأخير عنده بعد وفاة والده، وفيلم المرشد /‏89 في دور إمام الجامع الذي يتحدث الى المصلين في الوقت الذي ينتهز فيه هاشم (محمود الجندي) الفرصة لسرقة مبروك (الشحات مبروك)، وفيلم العودة والعصفور /‏91 في دور العم عبدالموجود سائق الشاحنة الذي يتكفل بتوصيل اغراض وبضائع عبدالمنعم (صلاح السعدني) وزوجته إيمان (ميرفت امين) من الكويت الى السويس، لكنها لا تصل بسبب الغزو العراقي للكويت، وفيلم كراكون في الشارع /‏86 في دور الرجل المتظاهر بالتدين الحاج نادي صاحب الشركة التي تدعي بناء مساكن شعبية فيكون المهندس شريف المصري (عادل إمام) وزوجته سعاد (يسرا) من بين ضحاياه حيث يأخذ أموالهما ويبيعهما الوهم.

وللذين لا يتذكرونه بعد كل السرد السابق نقول: هو مصطفى الغريب عم نعيمة غريب (معالي زايد) في فيلم كتيبة الإعدام /‏89، وهو والد عواد (هشام سليم) في فيلم نداء الدم /‏87، وهو عبدالستار الاب الطيب غير المقتدر لعلي (أحمد زكي) في فيلم الحب فوق هضبة الأهرام /‏86، وهو والد دولت (بوسي) وحنفي (وحيد عزت) في فيلم الزمار /‏85، وهو عبدالحليم والد وائل (عادل إمام) في فيلم خلي بالك من عقلك /‏85، وهو جميل فخري والد مراد (سمير وحيد في فيلم الخونة /‏84، وهو الحاج عبدالباسط والد الدكتور سليمان (عادل إمام) في فيلم انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط /‏81، وهو سائق الاوتوبس في نهر الخوف /‏88، وهو والد الطالبة الجامعية سامية (عبلة كامل في فيلم قانون ايكا /‏91 والتي تنضم إلى التنظيم السري بقيادة استاذها حسين مرسي (محمود عبدالعزيز)، وهو والد ضابط الشرطة وحيد (عادل إمام) وزوج هانم محمد في فيلم النمر والأنثى /‏87.

*نقلا عن صحيفة "الأيام"