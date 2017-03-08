المجتمع العربي بين الثقافة والحضارة

في خضم الأحداث التي تعصف بالمنطقة العربية، يبرز سؤال تأخرنا في طرحه على المستوى الجمعي، وهو هل نبحث عن مجمتمع مثقف أم مجتمع متحضر؟ وهل علينا إعادة ترتيب أولوياتنا ثقافيا وتعليميا وحضاريا؟. كيف استطاعت الحضارة الغربيه منع الصدام الثقافي بين ثقافات متباعده لغويا ودينيا وتاريخيا؟ على سبيل المثال الثقافات الفرنسيه والألمانيه والإنجليزيه والأميركيه باختلافها البيني واختلافها الداخلي استطاعت أن تجتمع تحت مظلة الحضارة الغربيه فتجد معايير السلوك واحترام الرأي الآخر والتعايش وحل النزاعات بالحوار ورفض العنف على الأقل داخل تلك الحضارة، و كل ذلك تحصن بإطار وعي وقبول مجتمعي ومؤسسي، يكبح جماح الأفراد أو الجماعات التي تنزع لاحتكار الحقيقة ورفض الآخر وإضعاف القانون.

في تعريف بسيط سهل الهضم للحضارة فهي سلوك الأفراد والجماعات مع الآخر في المجتمع و مع البيئة المحيطة من حيوان وطبيعة ومع الدوله وقوانينها ضمن معايير محددة تمتاز باحترام حقوق الجميع والالتزام بالقانون والخلاف بالحوار، والأهم القبول بمرجعية الدولة في حال الاختلاف. أما الثقافة فهي المخزون العقائدي والتاريخي والأفكار التي تحدد هوية الفرد أو الجماعه أو المجتمع وتتفرع لثقافات أضيق. مثلا هوية الثقافة العربية تندرج تحتها ثقافة أردنيه أو سعودية ثم مناطقية أو عشائرية لكن في المحصله تجتمع الثقافات الأصغر تحت مرجعية الدوله المدنيه، التي تصهر الجميع في بوتقة واحدة تنظمها القوانين، وتمنع أن تتغول ثقافة فرعية أو تحتكر الحقيقة أو ترفض الآخر أو أن تحتكر أيا من الثقافات الأصغر الفتوى أو التشريع أو تمثيل الدين أو الوطنيه لأن الصدام ورفض الآخر والاستهانه بالدماء حتمي في تلك الحالة. فمرجعية الدولة هي فقط من لها الحق في احتكار العنف والحوكمة أن تستخدمه في مكانه لمعاقبة من يخرج عن العقد السابق بين الأفراد والثقافات الأصغر، وضمن معايير العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون. غير ذلك يتشظى المجتمع إلى مجموعات متصادمة ويغيب الأمن والتنمية والحياة المستقرة. إذاً المسؤلية فردية مجتمعية ومؤسساتية وسياسية.

نعود لسؤالنا ولنفترض نظريا أننا طبقنا معايير السلوك الحضاري مع الاحتفاظ بهويتنا الثقافيه الجامعه. احترام قواعد السير سيعطي مساحة للجميع ويخفف من الحوادث القاتلة واحترام الرأي الآخر مع الاختلاف سيعزز التعايش أو العيش المشترك والتفريق بين الرأي والشخص سيمنع الإشاعه واغتيال الشخصية وإعطاء حق الطبيعة سيحسن البيئة الصحية والنفسية التي نعيشها.

كيف لنا نحن بتاريخنا الطويل الذي جربنا فيه كل شئ من النزاع إلى التعايش، ومن التخلف إلى التقدم العلمي بمعايره في زمانه، ومن الأميه إلى التعليم، ومن الضياع إلى الإبداع, كيف لنا اليوم أن نقف عاجزين عن تطبيق نموذج حضاري معايير سلوكه موجودة في جوهر ديننا الذي أتى ليعلي مكارم الأخلاق؟. كيف يخرج من بين ظهرانينا في غفلة من الزمن فكر منحرف يريد أن يستحوذ على تمثيل الدين أو يحتكر تمثيل الثورية والنضال، أو يستهين بالدماء؟ و فينا هذا الكم من المتعلمين والمثقفين والخطباء والفضائيات التي تحث على الفضيلة، ومواقع التواصل الاجتماعي التي تمتلئ بالنصائح والتعاليم الدينية.

اعتقد أن الجواب بسيط.. أننا أغفلنا إيجاد نموذج حضاري، فالكل يريد أن يحتكر الحقيقه وحتى إذا أعطى النصيحة لا يقبلها وتتحول إلى كلمات وشعارات مكررة مفرغة من روحها. أنا لا أحتاج أن يكون جاري متعلما أو فقيها فذلك كله لنفسه وحسابه عليه من الله عز وجل، لكن ما يهمني السلوك و التعامل. يبقى السؤال من يفرض النموذج الحضاري: النخبه, المجتمع, السلطة السياسية أم أنه مسؤولية مشتركة؟.