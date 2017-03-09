ترمب.. سيشون.. والإعلام!

عانى الرئيس ترمب كثيرًا من انحياز الإعلام الأمريكي، وهو ذات الإعلام، الذي ساهم بدرجة كبيرة في صعود نجمه، إذ لم يكن الإعلام يتوقّع أن يكتسح ترمب، ثم لما أدرك أنه يزف نجماً سياسياً غير مرغوب فيه، قلب له ظهر المجن، ولكن هيهات، فقد كان الوقت قد فات، وحينها تسلّط الإعلام، اليساري في معظمه، على ترمب، منذ اليوم الأول لفوزه، فتارة ينبش في أرشيفات الماضي، وتارة يلاحق تسريباً من هنا أو هناك، ولم يتعامل ترمب، ولا دائرته المقرّبة مع الإعلام كما ينبغي، فقد أصبح الإعلام، في نظر إدارة ترمب، حزباً معارضاً، كما صرّح بذلك كبير الإستراتيجيين في إدارة ترمب، والعقل المدبر، ستيف بانون، ثم لما اشتدت المعركة، قام ترمب بخطوة ذكية للغاية، على غير عادته، فكيف تم ذلك؟!

قرّر الرئيس ترمب أن يلقي خطاباً أمام الكونجرس، وقد تحدثنا عن هذا الخطاب في المقال الماضي، وكيف أنه كان خطوة ناجحة، إذ كان خطاباً تصالحياً، لم يدع لخصومه فرصاً تُذكر لانتقاده، ولكن الإعلام المنحاز لم يدع ترمب يهنأ بالنتائج، ولا بردود الفعل الإيجابية لخطابه، ففي اليوم التالي للخطاب، وبينما كان ترمب يمشي الخيلاء، ويأمل في إغلاق بعض الملفات التي يلاحقه الإعلام بسببها، فوجئ الجميع بجريدة الواشنطن بوست الواسعة الانتشار تنشر أن وزير العدل، جيف سيشون، سبق أن تواصل مع الروس، خلال الفترة السابقة، والسيد سيشون هو أحد أشد أنصار ترمب، إذ أعلن تأييده له، من اليوم الأول، فمن هو جيف سيشون، ولماذا يعتبر تواصله مع الروس مشكلة كبيرة، قد لا تتجاوزها إدارة ترمب بسهولة؟!

جيف سيشون هو محام وقاض سابق، من ولاية ألاباما، في عمق الجنوب الأمريكي، حيث العنصرية تضرب أطنابها منذ زمن طويل، ولهذه الولاية تاريخ طويل في مقاومة تحرير السود، قبل أكثر من قرن ونصف، ولها تاريخ أطول، في مقاومة قانون الحقوق المدنية، الذي ساوى بين البيض والسود، في ستينات القرن الماضي، وكان سيشون قد عمل فيما مضى وزيراً للعدل في ولاية ألاباما، ويزعم السود أن تاريخه يحمل نفساً عنصرياً، وكان هذا الاتهام قد حرمه من التعيين كقاض فيدرالي، في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، بعد أن صوَّت مجلس الشيوخ ضد تعيينه، وبعد ذلك ترشَّح سيشون لمجلس الشيوخ، ثم فاز بالمقعد، وخدم بالمجلس، حتى رشحه ترمب وزيراً للعدل في إدارته الجديدة، وصوت مجلس الشيوخ، بعد استجواب طويل، على تعيينه، وباشر عمله قبل ثلاثة أسابيع، ثم ظهرت على السطح فضيحة تواصله مع الروس.

لا شك أن تواصل جيف سيشون مع الروس يعتبر فضيحة، كما يعتبر نفيه لذلك، أثناء استجوابه في مجلس الشيوخ، وهو تحت القسم، جريمة يعاقب عليها القانون . هذا، ولكن لا بد لنا، من باب الموضوعية، أن نربط نشر فضيحة سيشون بالحرب العنيفة، التي يشنّها اليسار الأمريكي، والإعلام، على ترمب، فلماذا اختارت جريدة الواشنطن بوست أن تنشر فضيحة سيشون في اليوم التالي لخطاب ترمب التصالحي؟ ولماذا ساندتها جريدة النيويورك تايمز بنشر تقرير فضائحي آخر ضد ترمب في ذات اليوم؟!، إذ يصعب تصديق أن الواشنطن بوست حصلت على معلوماتها عن فضيحة سيشون، بعيد خطاب ترمب مباشرة، عن طريق الصدفة، فالتفسير المنطقي هو أن الجريدة، ومن يقف وراءها، لا يرغبون في أن يمر يوم إيجابي واحد في رئاسة ترمب، وهذا ما استشعره ترمب وفريقه، وبالتالي فإننا موعودون بتصعيد كبير في حرب ترمب مع الإعلام، وسنتابع كل ذلك بكل تأكيد!

* نقلا عن "الجزيرة"