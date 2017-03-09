مشاهد من «آخر فصول محاكمة القرن»

على أنغام أغنية «يا بتاع النعناع يا منعنع» ركبت الأوتوبيس الذى ينقل الصحافيين والمحامين داخل أكاديمية الشرطة إلى قاعة المحكمة لنشهد آخر فصل فى محاكمة الرئيس الأسبق «محمد السيد حسنى مبارك».. عدت بذاكرتى لأول جلسه فى المحاكمة حضرتها يوم ٣ أغسطس كان شهر رمضان عام ٢٠١١ كانت أعداد القنوات الفضائية والصحافة الأجنبية والعربية والمحلية لا تعد ولا تحصى، صحفيون أجانب من كل دول العالم والمئات من أهالى الشهداء والعشرات من أنصار مبارك وقوات الأمن من الجيش والشرطة والدبابات والمدرعات والخيالة وسط مجموعة من الشاشات العملاقة التى نصبت خارج أسوار الأكاديمية لمتابعة الحدث الجلل الذى أطلق عليه «محاكمة القرن». تذكرت التراشق بالحجارة بين كل فريق ونحن نحاول أن نأخذ ساترا وتذكرت مشهد مبارك عندما ظهر لأول مرة على سرير طبى تذكرت فصول المحاكمة الأولى، ثم الثانية إلى أن وصلنا إلى فصل النهاية بعد ست سنوات طوال تغير فيها الكثير والكثير.

دخلت القاعة مع عدد لا يتجاوز العشرات من الصحفيين من الصحف والمواقع المحلية باستثناء صحفية واحدة من وكالة أجنبية والعدد الأكبر كان من المحامين وأنصار مبارك، نظرت إلى القاعة التى انكمشت وأصبحت أقل من نصف حجمها، عندما بدأت المحاكمة فى ٢٠١١ وأصبح الآن القفص محاطا بالأسلاك والزجاج العازل، بسبب محاكمات مرسى وإخوانه.

وصلت القاعة مبكرا فمحكمة النقض التى انتقلت لأول مرة فى تاريخها إلى أكاديمية الشرطة عادة ما تبدأ فى التاسعة صباحا، ولكنها تأخرت هذه المرة إلى الساعة العاشرة والنصف، ولقتل الوقت بدأ الصحفيين والمحاميين كعادتهم فى مصر بدأوا التدخين فتضررت واحدة من الجالسات وطلبت من زميلها إطفاء السيجارة، فرد عليها لا مش حاطفيها، أنا دافع كثير فى العلبة ولِسَّه فاضل فى السيجارة ٧٩ قرش!!

ثم بدأت المحاكمة بعد دخول رئيس المحكمة المستشار أحمد عبدالقوى والسادة المستشارين قمة الاحترام وسعة الصدر أعطوا الجميع حقهم فى الحديث باستفاضة ترافع الجميع مرافعات مطولة كان اللافت فيها إشادة أحد محامى المدعين بالحق المدنى بفترة حكم مبارك.

بعد أول استراحة وجدنا علاء مبارك يدخل القاعة ليجلس معنا فتذكرت عندما كان يحاكم داخل القفص منذ ست سنوات مع والده والآن التف الجميع حوله وأشاد به أنصار مبارك ووصفوه بابن الأصول وبادرته واحدة من أنصار مبارك وقالت له «يا أستاذ عيلاء عايزين ناكل الفتة» فى إشارة إلى الاحتفال بالبراءة.

وأخيرا وبعد سبع ساعات طوال تنفس الجميع الصعداء بعد أن تلى القاضى الحكم ببراءة مبارك، الصحفيون استراحوا من متابعة القضية لمدة ست سنوات، والصحفيات أخيرا سيتمكنون من الخروج من الأكاديمية للبحث عن دورة مياه للسيدات، ومبارك ارتاح بحكم البراءة، وأنصاره احتفلوا وحياكلوا فتة، أما بقية الشعب، فلم يهتم أو يتابع أو يعرف أصلا أن مبارك ما زال يحاكم!!

* نقلا عن "المصري اليوم"