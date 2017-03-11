الهنود "الحمر" والأفعى السوداء

لو سمحت، من يملك حق تلوين الناس؟ مر خبر احتجاج "الهنود الحمر" على إحدى سياسات ترمب بهدوء.

ملخص الخبر: احتجت مجموعة من الأميركيين الأصليين في واشنطن ضد أنبوب نفط سموه "الأفعى السوداء تهدد الإرث الثقافي والبيئي" لهم.

من سماهم "الهنود"؟ ولماذا هم "حمر"؟

ليسوا هنوداً ولا حمراً، إنما هم السكان الأصليون لأميركا. كنت وصديقي نتابع نشرة الأخبار، وكان الرئيس الأميركي - ذو الأصول الألمانية، مجتمعاً بقادة "أقوى دولة في العالم" – فقال لي: انظر لا تكاد ترى واحداً يشبه صاحبه القاعد على كرسي ملاصق. قلت: فعلاً، بنيت أميركا من المهاجرين، لكن على أنقاض الأصليين.

هل لمحت أنني أتحدث عن منع المهاجرين دخول البلاد؟ لا لا، أرجوك. لا أنا ولا أنت نصنع قرار الولايات المتحدة.. الحمد لله أننا نملك حق صنع القهوة على مزاجنا، حتى لحظة انتهائي من كتابة هذه الفقرة.

أما إن نظرت إلى من يسمونهم "الهنود الحمر" فستجد أنك حقاً تنظر إلى ناس من أصل واحد. (جرب، ها هو اليوتيوب أمامك)

في نهاية القرن الخامس عشر، وصل الإيطالي كريستوفر كولومبوس بسفينته إلى أميركا الحالية وظن أنها جزء من الهند، فسماهم الهنود، ولونهم بالأحمر، وظللنا نمضغ تلك التسمية. لفظها البعض، والغالبية لا تزال تلفظها.

بعد ذلك الوصول، عاش هؤلاء السكان الأصليون أطول فيلم رعب في تاريخهم ولم يشأ المخرج أن يضع له نهاية حسنة. لماذا؟ لأنه المخرج.. فقط، وهو حر. ذلك هو الأوروبي الذي أتى من إنجلترا وإسبانيا وغيرهما وحرق حقول الذرة وشرد أصحابها بل أبادهم، ليقيم مستوطنة خالية من "ضجيج الهنود الحمر".

(أتفرج على صور نهر البوتوماك الجميل في النت، وتنغص عليَّ استمتاعي إبادة شعب الكونوي الذي عاش حياة وادعة على ضفاف النهر "بتومكه"، كما كان يسمى)

خسر السكان الأصليون لأميركا 112 مليون بني آدم تقريباً بسبب "الوصول" الأوروبي نحو العالم الجديد، الذي يعتقد مؤرخون أن هناك من وصل إليه قبل كولومبوس بأكثر من قرنين.

نجح الأوروبي في إخماد "الضجيج الهندي القديم" في العالم الجديد.. فلربما تجادل صحافيان في غرفة الأخبار قبل أن يقنع أحدهما الآخر أنه "يُمكن" تناول خبر احتجاجهم على أنبوب النفط، فاليوم عطلة رسمية وهادئ بلا أخبار. لا بأس بمادة مختصرة عن التظاهرة.

تقتضي الموضوعية أن لا نحاسب ترمب على الحرب البيولوجية التي شنها أسلافه حين نشروا الأوبئة بين السكان الأصليين وقالوا إنها مشيئة الله، كما تلزمنا الواقعية أن لا نحاكم ميركل على جرائم هتلر.

على أن الموضوعية تقتضي، في المقابل، أن لا نقبل من أحد تعبئتنا، نحن العرب فقط، في أقفاص اتهام بسبب التورط في حرب البسوس مثلاً.

لا أحد ينكر أن أميركا طوت صفحة ذلك الماضي، غير البعيد، طيّاً، وإن كنا نختلف فيما إذا كانت طوته بهدوء أم بجماجم كان الضابط الأوروبي يجمعها ويترقى حسب العدد الذي وصل إليه من تلك الهياكل البشرية، التي لونها وأباح لنفسه إبادتها وألصق التهمة بالإنفلونزا.

إذا كنت قرأت ما يناقض هذا الكلام في مكان ما، فتذكر العبارة المشؤومة "التاريخ يكتبه المنتصرون".. فقط تذكرها بليز.