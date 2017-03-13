فوضى المفاهيمِ في مجتمع متغير

أمراض المجتمعِ هي كأمراضِ الجسد.. كلما تمكنت منه أكثرَ أضعفته وأنهكت قواه.. فيبدو عليلا شاحبا غيرَ قادر على العمل ضعيفَ المناعةِ تتمكن منه أضعفُ الفيروسات والبكتيريا. ما إن يعالج ويبدأ بالنشاطِ حتى تعودَ له نظارتُه وقوةُ العملِ والإنتاجِ والبناء. وكما يختلط على جهاز المناعةِ الأمرُ فيؤدي للحساسيةِ كذلك المجتمعُ والأفراد إن اختلطت عليهم المفاهيم تتحولُ من قوة بناء إلى الهدمِ والتذمر والجدل. أسوق هذه المقدمةَ لتوضيح مفاهيمِ الحريةِ الفرديةِ، الديموقراطية، العلمانية المدنيةِ، فوضى الفتاوى.

للتسهيل فإن حياةَ الإنسان هي صراعٌ بين قوتين.. الأولى تمثل الغرائزَ والمصالحَ والرغباتِ والأنانيةَ والثانيةُ هي الضابطُ للقوة الأولى، وتتكون من الضوابط الاجتماعية (قيم وأعراف)، القيمِ الحضارية (تفاعلِ الإنسان مع الآخر ومع المحيط) والوازعِ الديني (الحرام والحلال) والقانون. فإن طغت الأولى تحت أي اسم تفشت الجريمة والعنف وأكل القويُ حقَ الضعيف، وإن طغت الثانيةُ انتشر الأمان والبناءُ والتعاون والتطور العلمي. وبما أن الهدفَ الأسمى من وجود الإنسان هو إعمارُ الأرض فلا بد من إطلاق قدرات الفرد ضمن الضوابط القانونيةِ والاجتماعيةِ والحضاريةِ والدينيةِ دون تقييد.

نسمع كثيرا مصطلحَ حريةِ الفرد المطلقةِ، خصوصا في مراحلَ عمريةٍ مبكرةٍ تتشوش فيها حدود حريةِ الفرد مع حاجات المجتمع وضوابطه. لذا فإن الحريةَ المطلقةَ فقط في الملكيةِ الشخصيةِ دون أن تجور على المجتمع وأعرافِه وقوانينِه.. أي أن الفردَ يختار طريقه وقراراتِه دون تبعيةٍ ولكن ضمن الضوابط. كثيرا ما تتحول الحريةُ إلى فوضى في مجتمعاتنا ويختفي الحاجز الرقيق بينهما. لذا ليس من الحريةِ التجاوزُ في السلوك أو القولِ أو إطلاقُ الشائعات أو اغتيالُ الشخصيةِ أو خرقُ القوانينِ أو الإساءةُ للأديان. إذاً فالحرية الفرديةُ المسؤولةُ هي إطلاقٌ للفرد من تبعيةِ الآخر بما يخصه ولكن ضمن ضوابطَ حضاريةٍ اجتماعيةٍ قانونيةٍ لا تتعدى على حرية الآخرين أو البيئةِ المحيطة.

مفهوم آخرُ لم يسلم من الفهم الخاطئ وهو الديموقراطيةُ التي لم نناقش في خضم الأحداثِ المتسارعةِ هل هي هدف أم أنها آليةٌ لتحقيق هدف اسمى وهي العدالةُ الاجتماعية وسؤددُ الدولةِ وتقدمُها.. ويخطئ من يعتقد أن مصالحَ الفردِ تسمو على سيادة الدولة. هنالك دول غيرُ ديموقراطيةٍ حققت نوعا من العدالة الاجتماعيةِ مثل الصين والإمارات ودولٌ غيرُ ديموقراطيةٍ حققت تقدما وقوةً وطنيةً مثلَ روسيا، بالمقابل هنالك دول ديموقراطيةٌ لم تجن سوى التدخلِ الخارجي أو الصراعاتِ الفرعية. إذاً الديموقراطيةُ هي ثقافة تبدأ من الحضانة إلى المدرسةِ إلى البيت إلى الشارع إلى قبولِ الآخر ونبذِ العنف وإعلاء الحوار والرقي في التعامل وحبِ الوطن وليست فقط صندوقا وعددَ أصوات. الدول التي فشلت فيها الديموقراطيةُ هي التي اختزلتها في عدد أصواتٍ لا يلازمه احترامُ الدستور والمؤسساتِ وحريةِ الصحافةِ المسؤولة والمساواةِ أمام القانون.

مفهوم آخرُ تمت شيطنتُه هو العلمانية دون تمييز بين العلمانية الإلحادية التي لا تؤمن بالأديان وبين العلمانية المدنية التي تعطي للأفراد والجماعاتِ الحريةَ في الاعتقاد وممارسةِ الشعائر ولكن دون تغول فردٍ أو جماعةٍ على أخرى بل الجميعُ متساوون أمام دستورِ الدولةِ وقوانينِها. قد يكون الرئيس أردوغان من أفضل من وضح هذا المفهوم بأن الفردَ لا يمكن أن يكون علمانيا ولكن الدولةَ لا بد أن تكون علمانيةً مدنيةً في التعامل مع الأفراد والجماعات وهذا هو مفهومُ الدولة الحديثة التي تحوي أعراقا ودياناتٍ وطوائفَ مختلفةً لكلٍ الحقوقُ ضمن مجموعته ولكن الكلَ تحت سقف الدولةِ وقوانينها.

قضية أخرى مهمةٌ لا بد من معالجتها وهي فوضى الفتاوى. الفتوى الدينيةُ هي علم متخصص يحتاج لمعرفة عميقة بعلومِ الدين ولا يكفي أن تصدر عن عالم ولكن عن مجلسِ علماء فيه من علماءِ الدين بفروعه ومن علوم الاقتصاد والسياسةِ والعلوم الحياتية. مع انتشار الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي انتشرت ثقافةُ الفتاوى بشكل عشوائي، فتجد من لا يستطيع كتابةَ اسمه يفتي ومن سمع بكتاب أو قرأ مقالةً يفتي.. وقلما يكون هنالك حديث بين اثنين دون فتوى. الأخطر أن يعطي مجلس علماء فتوى فتجد من ينتقد تلك الفتوى أو شيطنةُ أو تكفيرُ مجلس العلماء من أفراد لا يملكون إلا القليل من العلم. يجب أن تنشر ثقافة جديدة بأن تؤخذ الفتاوى فقط من مجالس العلماء المتخصصين فيها.. عليهم إثمُها ولهم أجر اجتهادهم. واحترامُ المجالسِ المختلفةِ سواءٌ التقت أو اختلفت فهم علماءُ كلٌ يجتهد حسب علمه. فكما نأخذ علم الطب من المتخصصين لا بد أن تحصر الفتاوى بالمتخصصين من مجالس علماء رسميةٍ أو لها صفة اعتبارية.