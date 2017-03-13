كعبات العرب في الجاهلية

تحدثت في آخر مقال عن كعبة ذي الخلصة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنها: (لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة).

.. ولكن هذه الكعبة ليست سوى واحدة فقط من 22 كعبة كانت في الجاهلية تعمل كبيوت أصنام لكل قبيلة.. فبالإضافة إلى ذي الخلصة (في شمال غرب بيشة حاليا) كانت هناك كعبة نجران، وكعبة غطفان، وكعبة ريام وقليس (بصنعاء) وكعبة أياد (في تهامة) وكعبة سقام (في وادي حرض) وكعبة الربة لبني ثقيف (ويوجد مكانها اليوم مسجد في الطائف) وكعبة ذي الشري (خاصة بالأنباط) والأقيصر على مشارف الشام (وكانت تحج إليها قبائل قضاعة ولخم وجذام)... إلخ.

وكان العرب يدعون هذه البيوت «كعبات» لأن الكعبة في اللغة هي كل بناء مربع أو مستطيل يرتفع إلى الأعلى حتى يصبح مكعبا.. وقد تبنى بسقف أو بدون سقف ويجعل لها باب لا يفتحه سدنتها إلا للمتعبدين وأصحاب النذور (وراجع كتاب النهاية لابن الأثير، وكتاب المفردات للراغب، وكتاب أنيس الفقهاء للقونوي).

وكانت هذه الكعبات تتنافس على استقطاب الحجيج كنوع من الرزق والتجارة. ولهذا السبب أرسل أبرهة الأشرم جيشا لهدم كعبة مكة (كما جاء في سورة الفيل) بعد أن فشل في إقناع العرب بالحج إلى كعبة القليس التي بناها في صنعاء (ومازالت بقاياها موجودة في حارة القطيع غرب قصر السلاح).. ولأن كعبة ثقيف كانت في تلك الأيام تنافس كعبة مكة امتنع سدنتها من بني أمامة عن نجدة أهل مكة، كما قيل إن سدنة كعبة تهامة هم من حرض أبرهة على هدم بيت الله الحرام في مكة!!

وكانت كعبة مكة (حتى قبل الإسلام) هي الأكثر شهرة وزيارة لسببين أساسيين:

الأول: أنها كانت تقع على طريق تجاري مهم تمر عليه أكثر القوافل المترددة بين اليمن والشام.

والثاني: أن أهل مكة كانوا تجارا منفتحين (لا يهمهم من يعبد من) بقدر ما يهمهم مرور القوافل التجارية عليهم.

ولهذا السبب كان أهل مكة يضعون في كعبتهم (بجانب اللات والعزى) صنما لكل قبيلة كمحطة تعبد لكل قافلة تمر بهم (بما في ذلك صلبان مسيحية وضعتها قوافل من نجران والحبشة).. وحين ظهر نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- نادى بتوحيد الله وإخراج الأصنام والصلبان من الكعبة.. ورغم أن الحنيفية (توحيد الله بالعبادة) لم تكن غريبة على قريش، أدركت أن تنفيذ طلبه سيتسبب بكساد تجارتها وعزوف القوافل عنها فعرضت عليه حلا وسطا (اعترف بآلهتنا فنعترف بربك).

غير أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رفض هذا العرض بحزم فزادت عداوتها له وتنكيلها بأتباعه.. وذات يوم كان يصلي بأصحابه فتلا قوله تعالى (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) ثم قال (تلك الغرانيق العلى شفاعتهن لترتجى) فسمع أهل مكة ذلك وقالوا فرحين: اعترف محمد بآلهتكم (راجع أسباب النزول، أو تفسير الطبري).. غير أنه سرعان ما نزل قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم).

وفي النهاية؛ انتصرت دعوة التوحيد وأخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- جميع الأصنام من الكعبة (بعد فتح مكة) ثم أرسل جيوشا لتدمير بقية الكعبات في جزيرة العرب.

* نقلاً عن "الرياض"