الفرح يعود إلى المملكة

بادئ ذي بدء لا بد من الإشارة إلى أن كاتب هذه السطور وربما جميع من حضروا إلى مركز الملك فهد الثقافي قبل عشر ليالٍ، نحترم وجهة نظر من اعترض على تلك المناسبة من منطلق وجود الموسيقى، ولكننا حتماً لا نتفق معها. في النهاية، تبقى وجهة نظر تحتمل الاختلاف كما هو هذا الاختلاف في تراثنا حول جواز الموسيقى. لا يستطيع أي طرف هنا أن «يفرض» وجهة نظره على البقية. فضلاً على أن القاعدة الشرعية تنص على عدم إنكار ما اختلف عليه.

عادت الحفلات إلى المملكة بعد انقضاء عشرات من السنين العجاف، التي تم فيها «تحريم» الطرب والغناء والفن بأنواعه كافة. سنوات، أبناء وبنات الوطن يلاحقون الحفلات التي تحتضنها دول الجوار لفناني السعودية المهاجرين.

لكن أمسية 9 آذار (مارس) ٢٠١٧ التي أعادت الحفلات الى الرياض لم تكن عادية على الإطلاق. أتت تحمل كل درجات الذوق والاتقان، وحتى انتقاء القصائد التي شدا بها فنان العرب والوطن محمد عبده، وهو من انتقاها بكل تأكيد. وقد سبق وصلته الفنان الرائع راشد الماجد، الذي تمنيت لو أعادنا إلى أغنيته المعبرة «هلي لا تحرموني منه» لكنه لم يفعل. إضافة إلى ذلك قاد الفرقة الموسيقية المصاحبة للفنان محمد المايسترو القدير وليد فايد، الذي بدأ بمرافقة هذا الفنان أواخر التسعينات بعد عودة الأخير من جديد للغناء. كلنا بالطبع سمع واستمتع بالتطور المذهل في التوزيع الموسيقي وجمال تناغم الآلات، الذي افتقدناه منذ رحيل أحمد فؤاد حسن ومحمود عفت والحفناوي ومختار السيد. اليوم أصبحت هذه الجودة وبفضل وليد فايد وأمثاله من الأمور المعتاد سماعها ليس فقط في أغاني محمد عبده، بل في كل الأغاني المسموعة عبر الأثير.

«غريب الدار» كانت واحدة من الوصلات المعبرة جداً عن الغياب عندما شدد الفنان على كلمات الأمير خالد الفيصل:

أسافر عنه من ديره لديره

عساي أسلاه لكن ما حصل لي

أهوجس فيه وأنسى اني نسيته

وافكر في ليال قد مضن لي

ثم عاد ليذكر جمهور الرياض برائعة مهندس الكلمة بدر بن عبدالمحسن «ما أرق الرياض»، وقد افتتح الغناء بالرائعة الأخرى للشاعر نفسه «جمرة غضى»، واستبدل كلمة الوفاء باللقاء عندما قال:

والله الجفا برد وقل اللقا برد

ومن يومها كان الرحيل

وليل الشتا القاسي الطويل

كما ذكرت كل القصائد التي اختارها محمد عبده تعبّر عن هذه الروح، روح الحرمان والإقصاء ثم اللقاء بعد غياب.

سنين مرت وما أدري عن الأيام

يقولوا تفرق الأحباب

ونا اقول القمر ما غاب

ويقصد الرياض والوطن. وقد تجلى هذا المشهد في هذا الموال الذي دفع الحضور بآهٍ طويلة في لحظة واحدة:

يا من هواه أعزه وأذلني

كيف السبيل إلى وصالك دلني

تركتني حيران صباً هائماً

نعم كان شباب الرياض وعموم مدن المملكة وفي غياب هذا الفنان الرمز في تاريخ الفن السعودي المعطاء في حيرة من أمرهم، كانوا يتبعون الخطى، وأينما وجد مطربهم خارج الحدود سواء محمد أم عبدالمجيد أم راشد ورابح وغيرهم، نجدهم الغالبية بين الجمهور.

الرياض والسعودية مع هذه المناسبات التي كانت «محرمة»، تعلن خروجها ومن غير عودة من «عباءة» الصحوة التي وُضعت على الرأس، وخيّمت بظلامها فوقنا أربعة عقود عصفت بعقول الأبناء والبنات، وجعلت منا أفراداً بلا هوية اجتماعية ولا شخصية سوية. لم يكن ذلك الخروج ممكناً بالطبع لولا ارتفاع الوعي الذي دفع به أفراد واجهوا كل أنواع السب والقذف والشتم والإقصاء والتخوين من ذلك التيار الحزبي الكاره للتنمية والمعادي لحفظ المال داخل الحدود وإسعاد الناس في مدنهم. دعاة «معظمهم» ولا أقول جميعهم، كانوا يدعون على أبواب جهنم وقد ملأوا الفضاء ضجيجاً فارغاً من كل القيم الإنسانية العظيمة. خطاباً متشدداً عسكرياً لم يفلح إلا مع بعض المتأزمين نفسياً ممن اختاروا العنف والغدر وقتل الأنفس البريئة.

يقول الإمام أبو حامد الغزالي، الذي عاش قبل ما يقرب من ألف عام، وهو أحد أكبر الأئمة الشافعيين:

«من لم يحركه الربيع وأزهاره، والعود وأوتاره، فهو فاسد المزاج، ليس له علاج». الفن والطرب عادة لدى كل الشعوب ومنها شعب الجزيرة العربية، وكم من الأسماء التي عاشت وأبدعت ورحلت وأسعدت قلوب الناس بحسن الأداء ورقي الكلام. وإلى وقت قريب كانت الحفلات تقام في كل مناسبة حتى حصول الفريق الرياضي على بطولة الدوري كان يتبعه حفل كبير ليكمل جو السعادة على أنصاره.

سأختتم بالإشارة إلى أن صناعة الفن والدراما والترفيه عموماً هي رافد اقتصادي أيضاً، وهذا من أسباب احتفائي بهذا الحفل. هناك بالطبع من لا يقر بهذه الحقيقة، ويرى التنمية فقط من خلال الصناعة والابتكارات وهو محق ولكنه أيضاً مخطئ. لا توجد تنمية حقيقية وشاملة إلا بتوافر جميع أركان وفروع القطاعات والمكونات بلا نقصان. يكفي الإفصاح أن الصناعة وحدها وفي أية دولة صناعية كبرى لا تشكل إلا ٣٠ في المئة‏ سواء من الناتج المحلي أم في قدرتها على استيعاب طالبي العمل.

من قام على تنظيم هذا الحفل سواء من داخل الشركة المنظمة «روتانا» أم من خارجها، ومن أتى بعربات الغذاء وأكشاك البيع، ومن وفّر الأمن، ونظّم دخول الجماهير، كل هؤلاء وهم بالمئات كانوا من شباب الوطن، ويؤدون وظائف تقابلها مكافآت مالية مجزية. تخيلوا أعداد المستفيدين مع اتساع الترفيه ليشمل المسرح والفعاليات الأخرى وفي عموم مدن المملكة. لا يوجد لدي أدنى شك وكما كررت ذلك في أكثر من مقالة في أن تنوع الدخل يحتاج إلى تنوع الأنشطة وارتقاء جودتها. لا تنمية بشرية ولا اقتصادية ولا وظائف جديدة وكافية في المجتمعات المنكمشة المترددة الخائفة، مهما ارتفعت مداخيل البلاد من الموارد الطبيعية، أو علا كعبها في الصناعة والابتكار.

نقلاً عن "الحياة"