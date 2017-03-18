مودي.. انتصار انتخابي جديد

قضى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حتى الآن نصف فترة رئاسته للسلطة الفيدرالية من دون أن تسير الأمور وفق الخطة التي رسمها، إن كان الأمر يتعلق بزيادة وظائف العمل أو بزيادة معدل النمو الاقتصادي للهند. وخلال انتخابات مجالس الأقاليم في خمس ولايات، عزز «مودي» من شهرته كقائد شعبي. ولم يقتصر نجاحه الجديد على حصد المزيد من أصوات الناخبين، بل تمكن أيضاً من قيادة حزبه الحاكم «بهاراتيا جاناتا» نحو تحقيق انتصار حاسم في ولاية «أوتار براديش». التي عُرف عنها تأثيرها الكبير في رسم السياسات الوطنية. وكانت حملة «مودي» الانتخابية في هذه الولاية التي تستأثر بأكبر عدد من السكان من بين كل ولايات الهند، عامرة بالنشاط، وقادت حزبه إلى نصر غير مسبوق. وتخطى حزبه أغلبية المقاعد بارتياح وفاز ب312 مقعداً من أصل 403 مقاعد في مجلس الولاية.

ويعد هذا الأداء الانتخابي مدهشاً في هذه الولاية الأكثر أهمية في الهند، وحيث بقيت الأحزاب المحلية تسيطر على عالم السياسة لأكثر من عقدين. ولم يحصل «حزب المؤتمر» المعارض الذي ظل يناضل لحفظ مكانته في السياسة الهندية منذ هزيمته في الانتخابات العامة عام 2014 إلا على سبعة مقاعد. وفاز شريكه في الائتلاف «حزب سماجوادي» الإقليمي والذي كان يحكم الولاية خلال السنوات الخمس الماضية ب47 مقعداً فقط.

وشملت الانتخابات خمس ولايات هندية، إلا أن «أوتار براديش» هي التي كان ينظر إليها على أنها تشكل الجائزة الانتخابية الكبرى. ويبلغ عدد سكانها ما يزيد على 204 ملايين نسمة لتكون بذلك أكبر من أي دولة أوروبية، وهي ولاية كبيرة الأهمية من الناحية السياسية أيضاً لأنها ممثلة في «المجلس الأعلى» للبرلمان الفيدرالي بثمانين عضواً، وهو أكبر عدد من الأعضاء المشاركين من بين كل الولايات الهندية. وينتمي العديد من كبار الدبلوماسيين الهنود لهذه الولاية بمن فيهم سبعة من رؤساء الوزارة السابقين. وكان الانتصار الانتخابي فيها مهماً بالنسبة لمودي لأنه منحه تفويضاً بتنفيذ قراره القاضي بسحب الأوراق النقدية ذات القيمة العالية من التداول. ولقد أثبتت نتائج تلك الانتخابات بأن قرار «مودي» المذكور زاد من شعبيته في أوساط الطبقة الفقيرة التي تؤيد أي خطوة، تهدف إلى تعقّب ومحاسبة أصحاب الثروات الضخمة في بلد يعاني من اتساع الفجوة التي تفصل بين أغنيائه وفقرائه.

وبالرغم من أن حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم وحلفاءه في الحكومة تعرضوا لنكستين انتخابيتين في ولايتي «البنجاب» و«جوا»، إلا أن النصر الذي حققه في «أوتار براديش» انطوى على رسالة واضحة موجهة لكل الأحزاب السياسية الأخرى تفيد بأن الناخبين الشبان يريدون النمو والتطور وتأمين مناصب العمل. وأثبت أيضاً أن حزب «المؤتمر» وحلفاءه بحاجة ماسة لطرح خطاب جديد، يمكنه أن يحقق تطلعات المواطنين إن هم أرادوا أن يكونوا منافسين سياسيين حقيقيين. ولم يعد يفصلنا عن الانتخابات العامة لعام 2019 وقت طويل، وما لم يغير هؤلاء من استراتيجياتهم، فإن مستقبلهم في الانتخابات العامة المقبلة يبدو باهتاً وكئيباً. وليس هناك شك في أن شعبية «مودي» أصبحت عنصراً أساسياً في المكاسب التي يحققها حزبه، ويبدو أن الاستراتيجية السياسية التي تحرص على الاستماع إلى أصوات الطبقات الخفيضة، والتقرب من طبقة المنبوذين في الأعراف الهندوسية من أجل تقوية النفوذ السياسي على حساب الطبقات العليا التقليدية، فعلت فعلها لصالح حزب «بهاراتيا جاناتا».

ومع هذا الإنجاز الجديد المثير للإعجاب، أصبح الجناح اليميني الحاكم للحزب القومي الهندوسي وحلفاؤه أكثر قرباً من الفوز بالأغلبية المطلقة في المجمّع الانتخابي الذي سيختار رئيس جمهورية الهند الجديد في شهر يوليو من العام الجاري. ويتم انتخاب الرئيس الهندي من قبل أعضاء المجالس التشريعية التي تمثل كل الولايات الهندية بالإضافة لأعضاء المجلسين الأعلى والأدنى للبرلمان الفيدرالي. وبعد أن فاز حزب بهاراتيا جاناتا ب312 مقعداً في ولاية «أوتار برادش» مقابل 47 مقعداً للحزب المعارض، أصبح المجمع الانتخابي يقف في صفّه. وبالرغم من أن الحزب خسر 50 مقعداً في ولاية البنجاب و8 مقاعد في ولاية «جوا» من أصل عدد مقاعد المجالس التشريعية، إلا أنه اكتسب 43 مقعداً في ولايتي «اتراخاند» و«مانيبور» وبما يخفض مجموع عدد المقاعد التي فقدها في تلك الولايات إلى 15 مقعداً.

وفيما لا يزال المجموع الحسابي لتفوق الحزب الحاكم أقل بنحو 2 بالمئة من المطلوب، إلا أنه قطع نصف الطريق لاختيار مرشحه لأعلى منصب في الهند. ومن المنتظر أيضاً إجراء انتخابات اختيار نائب رئيس جمهورية الهند في شهر أغسطس المقبل. ويتألف المجمع الانتخابي لانتخابات نائب الرئيس من أعضاء المجلسين الأعلى والأدنى للبرلمان الفيدرالي. ووفقاً للمعطيات الراهنة فإن الحزب الحاكم وحلفاءه يمتلكون الأغلبية الكافية لانتخاب المرشح الذي يختارونه لمنصب نائب الرئيس.

*نقلا عن صحيفة "الاتحاد".

