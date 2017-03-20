تعاون الإدارة الأمريكية السابقة والإخوان .. التقنية أنموذجاً

جاريد كوهين أحد المؤثرين في السياسة الخارجية الأمريكية، وسبق أن شغل منصب وزير التخطيط في إدارة جورج بوش وأوباما وعمل متعاوناً في مجلس العلاقات الخارجية، وكان مقرباً من وزيرة الخارجية كونداليزا رايس، وحافظ على مكانته بعد انتقال الوزارة إلى هيلاري كلنتون.

وجاريد كوهين كان ممن يطلق عليهم لقب متفائلي التقنية، فقد كان يحمل على عاتقه الخطة «الثورية» لوزارة الخارجية تحت مسمى «تحالف الحركات الشبابية» في الشرق الأوسط، والتي تطلق من برامج التقنية الحديثة عبر المواقع الإلكترونية، لسهولة تمرير الثورات، والتنظيمات والنشاطات الشبابية التي تخدم السياسة الأمريكية السابقة.وتشير بعض المصادر إلى أنه في عام 2010 سافر الإخواني وائل غنيم للقاء جاريد كوهين في إحدى المدن الخليجية، وتم توجيهه بمساندة البرادعي بعد تكوين حملة لدعمه.

فالشاهد من هذا أن الإخوان كانوا أقوى حليف للإدارة الأمريكية السابقة في تدمير البلدان العربية والإسلامية، حيث إن أوباما لم يجد له حليفاً خائناً يتقن اللعبة سوى جماعة الإخوان المسلمين .. هذا من جهة غدرهم، ومن جهة أخرى استطاع الإخوان المسلمون إتقان الفن في برامج التواصل الاجتماعي من خلال ما يلي:



1- استقطاب المشاهير غير المؤدلجين، ومحاولة كسبهم بشتى الطرق، ولو كانوا رجالاً أو نساء تافهين بلا قيمة ولا وزن اجتماعي ولا موروث ثقافي.



2- جمع الجماهير وتحشيدهم للمناشط والمشاريع الإخوانية من خلال برامج التواصل الاجتماعي.



3- إشغال الرأي العام ببعض القضايا التي تعزز الأجندة الإخوانية.



4- استخدام برامج التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها كوسيلة ضغط على بعض الحكومات لإصدار قرارات تخدم الجماعة أو تسهم في زعزعة الاستقرار.



5- استخدام هذه البرامج للضغط النفسي على بعض الرموز الوطنية أو المدافعين عن أوطانهم، من خلال افتعال الأكاذيب وترويجها.



هذا غيض من فيض من طرق جماعة الإخوان المفلسين في استخدام برامج التواصل الاجتماعي والتي صنعتها وراهنت الإدارة الأمريكية السابقة عليها، والتي كانت من أبرز أهدافها أمور مثل:



1- ضرب الدول الوطنية. 2-السيطرة المعلوماتية. 3- التحكم في كسر إرادة الشعوب، وبهذه المناسبة أذكر أن الأكاديمية الصينية لعلوم الاجتماع نشرت في يوليو 2010 تقريراً يحذر من أن هناك دولاً تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لتحريك الفوضى الخلاقة وعدم الاستقرار الأمني.

ولا شك أن إدارة أوباما كانت هي المحركة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وكان لهزيمة هيلاري كلنتون وفوز ترامب كسر لذيول هذه الجماعة فأصابها الإحباط.

ولكن متى نفيق نحن العرب وننتبه لخطر جماعة الإخوان المسلمين؟

* نقلا عن "الرؤية"