بعد لندن.. ماهي المدينة القادمة؟

هجوم لندن الإرهابي ينضم إلى قائمة أخرى من العمليات الإرهابية المأساوية التي ذهب ضحيتها أبرياء صادف أن وجدوا في الزمان والمكان الخطأ. ورغم الإجراءات الأمنية المشددة التي كان آخرها منع الأجهزة الإلكترونية خشية تفخيخها وإسقاط الطائرات، إلا أن خيال الإرهابيين الشرير قادر على تحويل سكاكين المطبخ والسيارات إلى أدوات قتل جماعي.

الإرهابيون يعيشون في عالم آخر وهمي منفصل عن عالمنا. جهيمان العتيبي احتل الحرم المكي وانتظر بعدها أن تقوم الساعة، وبن لادن كان يعتقد أن إسقاط برجي التجارة سيتسبب بإركاع أميركا تحت قدميه، ورجاله كانوا يعتقدون أن الهجمات الإرهابية في الرياض وجدة ستنشر الفوضى والخراب في السعودية، والبغدادي آمن فعلا بأنه خليفة المسلمين وسيعيد زمن الجواري والسبايا. لن يحدث أي شيء من هذا ومن المؤكد أن الإرهابيين لن ينتصروا على العالم المتحضر ولكنهم سيتسببون بإسالة الكثير من الدماء.

ولكن السؤال الذي يردده العالم اليوم كيف يمكن التخلص من هذا الكابوس؟ وعلى من تقع المسؤولية؟.

يفضل الكثيرون القول إن الدول الغربية هي المسؤولة عن بزوغ الإرهاب، وهذا صحيح في حالة واحدة لأنها تساهلت مع الجماعات المتطرفة التي تقيم في بلادها محمية باسم الحفاظ على حقوق الإنسان وحرية التعبير.

كانت هذه مغالطة كبيرة لأن التكفير والتحريض لدى الثقافة الغربية يأتي تحت سقف حق الإنسان في التعبير عن رأيه بصراحة ولكنه في السياق الإسلامي والعربي إذنٌ صريح بالقتل. بمعنى آخر، المكفراتي في لندن وباريس هو نفسه سبب للإرهاب في البلدان الإسلامية والعربية. في السنوات الأخيرة وبعد أن ضرب الإرهاب الدول الغربية اتضح لها مدى خطورة الأمر وأن حراسة المتعصبين باسم حرية التعبير هي في حقيقتها تغذية لثقافة الكراهية وتحويل المتأثرين بها مع الوقت إلى قنابل بشرية متحركة ليس فقط في الشرق ولكن في الغرب أيضا.

ولهذا فإن خطوات بعض الإدارات الغربية لمحاصرة المتطرفين هي خطوات صحيحة وتخدم المسلمين أكثر من غيرهم، وليست ضدهم كما يتم الترويج له. المسلمون هم أكثر المتضررين من هذه الأفكار إما من خلال التأثر بها أو من خلال تلطيخ سمعتهم بدون ذنب. إضافة إلى أن أكثر ضحايا الإرهاب هم المسلمون أنفسهم. لهذا خنق المتطرفين سيحمي أولادهم من شرورهم وسيخدمهم قبل أن يخدم هذه المجتمعات الغربية التي لا يعاني أبناؤها من التجنيد الداعشي.

هذا التساهل يعود إلى أن الذهنية الغربية تجاوزت منذ قرون مرحلة التعصب بعد أن مرت بمراحل الإصلاح الديني وبعدها النهضة الفكرية والصناعية الشاملة حتى بات المتطرف المسيحي شخصاً غريباً في مجتمعات تقدمت وتحضرت. أصبح إنسانا أحفوريا بلا تأثير شعبي يصلح للدراسة التاريخية ولو أفتى عشرات المرات بالقتل فلن يستمع له أحد.

الجامعات الغربية تعلمنت منذ وقت طويل ودراسة الأديان تأتي فقط في سياق تاريخي أو مقارن وليس لزرع العقائد المتطرفة التي تخلق طلابا مصابين بفايروس الكراهية والحقد. عندما قال المتطرف المسيحي بات روبتسون إن الزلزال المدمر في هايتي عام 2010 كان بسبب صفقة عقدها أجداد هذا الشعب مع الشيطان، تحوّل إلى محط سخرية الكتّاب والمعلقين في الصحف والفضائيات لأنه يفكّر بعقلية القرون الوسطى المؤمنة بالخرافات وليس العقلية الحديثة.

في هذه المسألة فقط يمكن لوم الجانب الغربي وليس كما يفضل بعض الكتاب عندما يلقي المسؤولية كلها على أكتافهم متعذرين بحجج لا تنتهي، تبدأ من تهميش الأقليات المسلمة واضطهادهم ولا تنتهي باستفزازهم. من أغرب هذه الحجج واحدة تجزم بأن تقدم العالم الغربي جعلهم يشعرون بالتوحش والغربة في هذا العالم الصناعي المصمت الجديد فحاولوا الثورة عليه. عذر غريب وكأنه يطلب من البشرية أن تتوقف عن التقدم والتحضر حتى لا تخيف هؤلاء المذعورين، مع أن الحل الأبسط هو أن تطلب منهم أن يغيروا أفكارهم ويتواكبوا مع الواقع الجديد.

المسألة بالطبع ليست بهذه البساطة والخلاص من هذا الكابوس الذي تحوّل إلى سعار مجنون يقتل المحتفلين في ليلة رأس السنة، ويدهس الأطفال في الشوارع لن يحدث إلا بالخلاص من هذا التفكير العنيف المتطرف الذي يزودونه بالجنود المتشوقين للخلاص وتمزيق أجسادهم التي لطختها الذنوب وعُقد تأنيب الضمير. الإرهابي بالضرورة متطرف ولا يمكن لطفل غُرست في عقله قيم التسامح والتعايش أن يفجّر نفسه حتى لو جلس تحت قدميه أبرع التكفيريين والمحرّضين. ولأن التطرف متغلغل عميقاً وجنوده منتشرون في كل مكان، فقد رددنا بشكل لا واعٍ سؤالاً محبطاً بمجرد أن عرفنا خبر الهجوم الأخير، يقول السؤال: الآن لندن.. ما هي المدينة القادمة؟.